Дистанционные сервисы «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в помощь абонентам

Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» является единственным поставщиком газа населению Новосибирской, Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай. Сегодня абонентами компании являются более 350 тысяч физических лиц. Для взаимодействия с ними поставщик газа использует широкий перечень каналов коммуникации: очное обслуживание, интернет-ресурсы, контактные центры.

По итогам первого полугодия 2022 года специалисты «Газпром межрегионгаз Новосибирск» обработали около 150 тысяч обращений потребителей. Основная часть из них распределилась между очными визитами и звонками в контакт-центр. Тем не менее в компании наблюдают рост количества коммуникаций посредством цифровых сервисов.

- Большое будущее мы видим за сервисами самообслуживания с помощью «Личного кабинета», мобильного приложения и сайта компании. Эта модель удобна и проста для потребителей и позволяет существенно сэкономить время, - отмечает генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Игорь Домаренко.

«Личный кабинет» (ЛК) на сайте поставщика - это многофункциональная платформа, по количеству услуг практически идентичная очному клиентскому офису. С помощью сервиса можно передавать показания, просматривать начисления и платежи, отслеживать возможную задолженность, оплачивать газ без комиссии, получать консультацию специалиста и многое другое. ЛК дополнен мобильным приложением «Мой газ», которое имеет тот же функционал, но при этом находится в телефоне и всегда под рукой.

- Сегодня нашим «Личным кабинетом» регулярно пользуются 70 136 абонентов. Это все еще небольшая цифра, но за последние два года она выросла кратно, - уточняет Игорь Домаренко.

Приятным бонусом для подключившихся к ЛК абонентов станет возможность получить кешбэк 1% от любой суммы платежа за газ картой «Мир» до 31 марта 2023 года.

Аналогичным «Личному кабинету» перечнем услуг, только без предварительной регистрации, можно воспользоваться на сайте компании. Для удобства вновь подключаемых к газу абонентов реализована возможность дистанционной подачи документов для заключения договора поставки газа.

Несмотря на растущую популярность онлайн-каналов, очное обслуживание в абонентских пунктах по-прежнему остается важным способом взаимодействия, более 50% потребителей обращаются в офисы компании лично.

- Мы понимаем социальную важность этой формы обслуживания, особенно для людей старшего возраста, и продолжаем совершенствовать собственную инфраструктуру, приводя ее к современным стандартам, - подчеркнул Игорь Домаренко. - Основной вектор - открытие новых абонентских пунктов в крупных вновь газифицированных населенных пунктах, повышение качества обслуживания, расширение перечня предоставляемых услуг по принципу единого окна, что сэкономит время и даст потребителям возможность получать услуги по газификации и газопотреблению в одном месте.

Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»

- В условиях роста числа абонентов наша основная задача - не потерять в качестве и оперативности коммуникаций. Поэтому сегодня мы призываем наших абонентов наряду с традиционными каналами активнее пользоваться цифровыми сервисами. Это поможет ускорить процесс взаимодействия с газовой компанией, сделать его прозрачным и максимально удобным, - отметил Игорь Домаренко.

Задать интересующие вопросы, оставить обратную связь по качеству услуг, работе персонала, удобству запущенных продуктов можно через интернет-приемную генерального директора на сайте «Газпром межрегионгаз Новосибирск» по ссылке https://receptiondzo.mrgeng.ru/?id=23 .

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