«Вместо пылесоса»: сибирячка разводит жутких многоножек и мокриц - их скупают для чистки подвалов от плесени

Бывшая сотрудница зоопарка с детства разводила рептилий, но теперь ее страсть - мокрицы. Фото: Предоставлено Полиной Рассохой

От одного вида питомцев, которых разводит 26-летняя Полина Рассоха, многие закричали бы. Ну представьте: увидеть на себе огромную многоножку - то еще испытание. А девушке из Новосибирска удалось построить на этом бизнес. Как существа из ночных кошмаров помогают зарабатывать - в материале КП-Новосибирск.

Полина с детства собирала коллекцию экзотических животных. Фото: Предоставлено Полиной Рассохой

ВМЕСТО ПЫЛЕСОСА

Жительница Новосибирска Полина Рассоха с детства увлекалась экзотическими животными: вместо платьев выпрашивала у родителей змей и пауков. Девушка собрала 19 питомцев - в ее коллекции оказались йеменский хамелеон, молочные змеи, удав боа, а еще - улитки и тараканы. А в 9-м классе Полина сходила в музей и влюбилась в многоножек. Подруги отговаривали ее заводить такого питомца: переживали, вдруг многоножка ночью заползет в кровать. Но Полина не испугалась и купила себе африканского кивсяка гигаса.

- Познакомившись с этим созданием поближе, я узнала, что оно очень миролюбивое и интересное, хоть и немного пугающее. Вероятно, страх перед ними от незнания биологии этих существ. Ведь самый частый вопрос: больно ли кусается? А ведь кусаться ему нечем, - рассказала КП-Новосибирск Полина Рассоха.

Потом Полина увидела у подруги коллекцию мокриц и захотела их тоже. Страшные обитатели подвалов и кладбищ на поверку оказались полезными, как маленькие пылесосы для террариумов.

- Мокрицы - не насекомые, они больше сродни ракам и крабам и уж точно не вредители. Базовые виды разводить весьма нетрудно - главное, создать подходящие условия и не забывать подкармливать раз в неделю. Мокриц часто подсаживают в террариумы к некоторым гекконам, агамам и хамелеонам, так как они являются сапрофитами, то есть чистильщиками. Мокрицы подъедают остатки пищи, отходы, грибки и плесень в террариумах, - продолжает Полина Рассоха. - Именно поэтому кстати, их можно встретить в подвалах, овощехранилищах, ибо они помогают избавиться от грибков и плесени. Образно говоря, это маленький робот-пылесос.

Мокрицы могут очистить от плесени подвал или овощехранилище. Фото: Предоставлено Полиной Рассохой

Родители поддержали новое увлечение дочки, а террариумы для мокриц и многоножек заняли дома целый стеллаж. Благодаря своему хобби Полина выбрала будущую профессию - получила диплом НГАУ и параллельно работала в Новосибирском зоопарке.

- У меня было много животных, некоторые из них попадали ко мне случайно. Так, например, однажды мне удалось спасти маисового полоза, которого нашли осенью на улице. Бедняга был совсем худой и с клещами. Я его выходила и отдала в добрые руки. Были и эублефары, хамелеон, змеи, пауки, - перечисляет Полина Рассоха.

В итоге сибирячка собрала в своей коллекции сразу 5 видов кивсяков-многоножек и 16 видов мокриц.

- В институте я рассказывала студентам на лекции об этих животных как о домашних питомцах, в школы еще не приглашали. Конечно, без косых взглядов не обходится: не все могут найти в многоножке и мокрице что-то милое. Но проблем от них нет никаких: ни шума, ни запаха. Сидят себе в своих формикариях и радуют меня, - улыбается Полина Рассоха. - Сбежать они не могут, а если и вырвутся, то быстро погибнут. Сейчас я содержу виды, которые весьма требовательны к условиям, в которых живут.

Редкие виды могут стоить до 3 тысяч рублей за особь. Фото: Предоставлено Полиной Рассохой

ВПОЛНЕ СЕБЕ ЕДА

Через год сибирячка окупила свое увлечение: мокриц и многоножек стали приобретать заказчики. Заводчица продала первое потомство от таиландских кивсяков и крымских мокричек-броненосцев. Секрет пугающих ракообразных и членистоногих оказался прост: они не требуют особого содержания.

- Мокриц и кивсяков не нужно выгуливать, мыть и прививать - достаточно кормить раз в неделю, воду они берут из почвы. Большая часть составляющих для их содержания есть в соседнем лесу: листовой опад, мох, лишайник. В плане прибыли это похоже на хобби, однако есть очень дорогостоящие виды - до 3 тысяч рублей за одну мокричку. В пищу их не употребишь, кивсяки могут быть токсичными. В момент опасности они выделяют секрет, который по свойствам похож на ожог от йода, - объяснила КП-Новосибирск Полина Рассоха.

А недавно маленькие «монстры» Полины собрали десятки восторженных отзывов на выставке экзотических животных «СибЭХО». Теперь Полина мечтает собрать более полную коллекцию мокричек, добавив в нее крупные виды.

Обитатели ночных кошмаров безобидны. Фото: Предоставлено Полиной Рассохой

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