Ее голосом восхищались современники, называя «сибирским Шаляпиным в юбке».​ Фото: bsk.nios.ru.

21 сентября ровно 111 лет назад в семье томских интеллигентов родилась звезда, которая покорила новосибирскую сцену — Лидия Владимировна Мясникова. В столице Сибири ее фамилию слышал каждый — улица Мясниковой в Калининском районе названа в ее честь. Прославил ее выдающийся голос и страстное исполнение каждой партии, которые будоражили душу современников.

У Мясниковой природный талант к пению совпал с желанием родителей вырастить из дочки певицу. Петь будущая артистка начала раньше, чем говорить. Во многом повлиял на нее отец Владимир Константинович (родители прочили ему карьеру священнослужителя, сам он стал врачом, но в душе был музыкантом). В его доме каждый день звучало фортепиано и скрипка, Владимир Константинович играл на инструментах сам и обучал игре и пению Лялю, как называл тогда дочку.

— Помню, мне было лет шесть-семь. К нам пришли гости, и я пела «Пару гнедых», забравшись под стол, покрытый длинной скатертью с кистями, отчего петь под ним было очень уютно. Мое пение вызвало слезы на глазах бабушки. Дома у нас было много оперных клавиров, и я часами играла в «Пиковую даму», «Руслана», «Русалку» и пела партии всех действующих лиц, нимало не смущаясь, для сопрано или для баса они написаны, — вспоминала Лидия Владимировна.

Девочку вскоре отдали в музыкальную школу. Однако здесь произошел «сбой»: маленькая Лида любила петь, а вот разучивать нотную грамоту не хотела. Школу начала прогуливать, и обучение пришлось прекратить. Но все же с тех пор у вокалистки осталось редкое умение аккомпанировать себе во время пения.

— Но когда меня спрашивают о первой оперной работе, я называю Людмилу в опере Глинки «Руслан и Людмила», которую спела семиклассницей на школьной сцене. Моя учительница, Мария Максимовна Ганчикова, укрепила во мне любовь к пению. Именно по ее совету я поступила в Томский музыкальный техникум, — рассказывала Мясникова.

Ноты маленькая Лида не любила, зато обож­ала петь.​ Фото: bsk.nios.ru.

ТАЛАНТ НЕ СКРОЕШЬ

И уже на первом курсе — новые партии: из «Фауста» Гуно и «Бориса Годунова». На втором — практика в хоре оперетты, а на третьем студентов отправили в оперный хор Новосибирска. Мясникова уже тогда становится выдающейся, раскрепостившись на сцене — настолько ярко сыграла второстепенную роль в «Кармен», что затмила главную актрису. Еще и получила за это выговор.

После техникума Мясникову направили в Ленинградскую консерваторию, где зачислили в класс Марии Исааковны Бриан. Педагог была знаменита тем, что видела свою главную задачу в раскрытии темперамента учеников. После первых уроков с новой ученицей Бриан поняла, что эмоциональности у новенькой предостаточно, и ее темперамент надо сдерживать.

В 1939 году Лидия Владимировна с отличием закончила консерваторию и стала оперной певицей первого плана. Она осталась в аспирантуре, вскоре вышла замуж за студента оперной режиссуры Андрея Макарского, родила дочь Любу. И тут началась война…

В сентябре Лидия Владимировна с маленькой дочкой успела эвакуироваться в родной Томск. Девочку удалось устроить в ясли, Мясникова смогла работать в отделении Всесоюзного гастрольно-концертного объединения, почти ежедневно выступала на концертах в воинских частях, в госпиталях.

— Мне приходилось петь перед ранеными, потерявшими зрение. Эти люди не могли видеть жесты, мимику, они могли только слышать. И я старалась вкладывать все, что могу, в пение. Вспоминались слова Марии Исааковны Бриан: «Вся страсть героини – в вокальных интонациях. Необходимо их почувствовать и передать голосом, и исходя из этих интонаций, искать жесты и движения». И вот эти-то вокальные интонации я старалась делать максимально выразительными… — вспоминала Мясникова.

НА СЦЕНЕ ОПЕРНОГО ТЕАТРА

В этот тяжелейший период войны в Новосибирске достраивают грандиозное сооружение — театр оперы и балета. Узнав об этом, в 1944 году Мясникова вернулась в Новосибирск и зачислилась в труппу.

Первая труппа вообще собиралась «с мира по нитке»: кандидаты приходили и по объявлению, и по специальным приглашениям, даже по путевкам завода. Конкурс оказался очень большим. До открытия театра оставалось еще чуть меньше года, но артисты готовились — дружно слаженно, несмотря на морозы и трудный военный быт.

— Помню, в первую зиму не было у меня теплого пальто. Морозы наступают, в демисезонном насквозь прохватывает, для певицы это просто – беда! Выручил театр – выдал своей Кармен (я только что начала петь эту партию) мужской белый полушубок и валенки из гардероба «Ивана Сусанина», — говорила Мясникова. 12 мая 1945 года театр представил городу, праздновавшему Победу, именно эту оперу Глинки.

Всего за годы работы в Новосибирском театре оперы и балета Лидия Мясникова исполнила 26 разноплановых партий. Особенно критики и зрители отметили ее роль Марфы-раскольницы в опере Мусоргского «Хованщина». Оно принесло певице номинацию на главную премию страны – Сталинскую. Но из-за развенчания культа личности награждение отменили.

Партии раскольницы Марфы и Кармен стали лучшими в репертуаре Мясниковой.​ Фото: bsk.nios.ru.

В 1951 году Мясниковой присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, в 1955 году – звание народной артистки РСФСР. А Новосибирский театр начал выезжать на гастроли в города Сибири и Дальнего Востока. Выступали везде: в колхозах, на заводах, даже воинских частях и кораблях. Более полумиллиона зрителей побывали на тех спектаклях и концертах.

Мясникову называли царицей сцены и сибирским Шаляпиным в юбке, зрители ходили на любые оперы, в которых она пела. Красивейшее меццо-сопрано и столичные театралы. «Хованщина» открыла гастроли Новосибирского театра в Москве в 1955 году. Уже позже сибирячку приглашал для исполнения той же роли Большой театр, хотя в Москве были свои восходящие звезды.

В конце 50-х — начале 1960-х Мясникова пела на домашних вечерах у интеллигенции Академгородка, в том числе в доме первого ректора НГУ Ильи Векуа. В это же время певица впервые побывала на гастролях в Чехословакию. Исполняли оперу Леоша Яначека «Ее падчерица». Постановка фактически провалилась в СССР, но покорила иностранцев. Их поразило, насколько русские передали чешский характер.

Труппа Новосибирского оперного театра у Большого театра в Москве, 1955 год. Фото: bsk.nios.ru. ​

ГОДЫ НЕ ВЛАСТНЫ

Лидия Владимировна удостаивалась множества наград. В 1960 году она получила звание народной артистки СССР, в 1967 — орден Трудового Красного Знамени. В 57 лет она начинает преподавать в Новосибирской консерватории на кафедре сольного пения

В 1960 году Лидия Владимировна удостоена следующего звания – народной артистки СССР – «за выдающиеся заслуги в области советского музыкального искусства», а в 1967-м награждается орденом Трудового Красного Знамени.

Её приглашали и другие театры. На своём 70-летии Лидия Владимировна сказала: «Меня не раз спрашивали, почему я не уехала из Сибири – ведь были приглашения ведущих оперных театров страны. Я ездила в Большой театр «пробоваться»… В театре её взяли в труппу, оформили документы, но в министерстве переход запретили – чтобы «не оголять провинцию».

Мясникова не сходила со сцены до 71 года, пока не вынудили проблемы со здоровьем. А преподавала до 83 лет. Кстати, ее дочь любовь Макаровская пошла по стопам мамы: закончила Новосибирскую консерваторию и также пела в оперном театре.

В 1940-е – 1960-е годы Мясникова была депутатом Областного совет депутатов нескольких созывов. В 1983 году ей первой среди женщин присвоили звание Почетного гражданина города Новосибирска. В 2000 году актриса стала лауреатом премии Новосибирской филармонии «Золотой ключ-99».

Лидия Владимировна Мясникова умерла 14 января 2005 года. В память о ней был учреждён и в ноябре 2008 года проведен Первый межрегиональный конкурс вокалистов и вокальных ансамблей имени, задачей которого стоит поиск новых, молодых и талантливых вокалистов. Аудитория консерватории им. Глинки, где преподавала артистка, носит ее имя, а в холле на втором этаже установлен ее бюст.

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