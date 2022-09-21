Российские туристы распробовали города-призраки Абхазии: местные там живут среди развалин и гребут деньги с приезжих

Заброшенные здания привлекают фотографов и блогеров. Фото: Виктория МИНАЕВА

В этом году российские туристы поездами, автобусами и на личных машинах едут в Абхазию. Республику на Черном море сами жители ласково зовут страной души. Чем она так манит души отпускников? Выяснять продолжают журналисты КП-Новосибирск, которые поехали в путешествие по абхазским городам в бархатный сезон. И в этот раз отправились по самому мистическому маршруту.

Туристов возят по заброшенным городам на джипах. Фото: Виктория МИНАЕВА

«Новинка!» - было написано гигантскими красными буквами в экскурсионном буклете, а рядом разъяснение: «Модное направление этого сезона - джипинг-тур в города-призраки Ткуарчал и Акармара».

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ БЛОГЕРОВ

- Ткуарчал пострадал во время абхазо-грузинской войны, там мало жителей осталось. А дальше, за ним, совсем заброшенный город - Акармара. Там всюду пустующие здания, мрачные, поросшие травой, их особенно любят блогеры. Вы же блогеры? - с надеждой спросила нас специалистка по экскурсиям. Она продает туры, как и сотня ее конкуренток на улицах Гагры, Сухума и Пицунды.

Пейзажи за окном. Фото: Виктория МИНАЕВА

Классика местных агентств - озеро Рица, Новоафонский монастырь, прогулки на катере. Красиво, но заезженно. А заброшенные города - это свежее направление. Блогеры прозвали эти места городами-призраками, экскурсоводы этот «бренд» подхватили и успешно продвигают. Путешествие на джипе с посещением водопадов поблизости стоит 3 тысячи рублей с носа.

Но мы не блогеры. Мы - журналисты. И решили, что поедем в заброшенную часть Абхазии своим ходом - рейсовым автобусом.

До Ткуарчала можно добраться на обычном рейсовом автобусе. Фото: Виктория МИНАЕВА

КАК ДОЕХАТЬ ДО ТКУАРЧАЛА ИЗ СУХУМА

Автобус до Ткуарчала отнюдь не призрачный, ходит из Сухума несколько раз в день с автовокзала. 300 рублей с пассажира. Ехать из Сухума часа два.

Картинка как из фильма-катастрофы. Фото: Виктория МИНАЕВА

В салоне пазика с нами было человек 15. Седобородый кавказец, женщины с сумками, в которых видны продукты, старушка с тростью. На блогера ни один не похож.

Так что жизнь в Ткуарчале есть. Либо местные возвращаются туда из поездки в большой город, либо сухумцы едут навестить родных.

Заброшенный железнодорожный вокзал в Ткуарчале. Фото: Виктория МИНАЕВА

Автобус мчится вдоль пустых полей по узкой, но вполне сносной асфальтированной дороге. За окном меняют высоту горы. Красота! Ближе к конечной все же возникает та самая манящая блогеров призрачность. Вот полуразрушенный вокзал, рядом с которым пасется теленок; вот административная многоэтажка с выбитыми окнами - рядом ни души, а на циферблате уличных часов стрелки стоят неподвижно; чаша фонтана, что превратилась в клумбу.

Автобус поднимается в горку и останавливается на небольшой площади. Распахивает двери и высаживает нас у крыльца местного магазина. Приехали.

Магазин "Ашана" у конечной автобусов в Ткуарчале. Фото: Виктория МИНАЕВА

В глаза бросается вывеска «Ашана» (именно так: не «Ашан», а «Ашана»). Импортозамещение однако.

Магазинчик - размером с кухню. В продаже - колбаса, молоко, вермишель, хлеб. В общем, самая повседневная еда. И чертовски вкусное мороженое - проверили, ручаемся.

ГОРОД, ИЗ КОТОРОГО ИСЧЕЗЛИ 90% ЖИТЕЛЕЙ

«Ашана» похожа на лавку в глухом российском селе. А сам Ткуарчал напоминает постапокалиптический город. Многоэтажки, Дворец культуры, школа. Но все это словно бы с налетом гротеска. В ДК часть помещений пустует - в них разбросаны старые бумаги, которые валяются, должно быть, лет 30.

Внутри многих зданий нет окон. Зато какая архитектура! Фото: Виктория МИНАЕВА

Недалеко от школы - развалины заброшенного спорткомплекса. Рядом с подъездом дома деловито разгуливают куры. Некоторые многоэтажки нежилые. А есть те, где на весь подъезд жилая квартира всего одна.

В некоторых домах по одной-две жилых квартиры. А где-то и вовсе никто не живет. Фото: Виктория МИНАЕВА

В советские годы в Ткуарчале проживали 40 тысяч человек. Сейчас, говорят местные, осталось около 4 тысяч. То есть представьте: в городе не стало 90% жителей. Вот и получается, что жизнь здесь граничит с разрухой, а территории захватывает зелень.

То, что осталось от театра. Фото: Виктория МИНАЕВА

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО АКАРМАРЫ ИЗ ТКУАРЧАЛА

Ткуарчальский район был главным поставщиком угля в Советской Абхазии. Шахтеры хорошо зарабатывали. Теперь местные ездят на заработки в «живую» часть Абхазии. Да еще промышляют бесхитростным сервисом для туристов.

Заходим в кафе рядом с центром. Ну как кафе... Комната - метров 10 квадратных, два стареньких столика с липкой клеенкой, рядом выцветший портрет Ленина. А цены чуть ли не московские.

- Солянка - 300 рублей, чай - 50, - вводит в курс дела хозяйка заведения. Она же здесь и за повара, и за кассира.

Кафе, где пакетик чая стоит 50 рублей. Фото: Виктория МИНАЕВА

В столичном Сухуме цены раза в два ниже. И чаек подают ароматный в заварнике, а не как здесь - разовый пакетик в старом, как само это кафе, бокале.

Туалета в кафе нет. Ближайший общественный - метрах в 30. Идти через глубокую лужу и грязь. Если дошел, тебя ждет дырка, к которой не подойти. До нас здесь бывали явно не снайперы.

На площади, куда нас привез автобус, мы познакомились с Артуром. Он спортивный тренер в школе, борец, а теперь еще и гид-самоучка. На своем уазике согласился отвезти нас в соседний город Акармару. Арендовать автомобиль с водителем, чтобы повозил по заброшкам, стоит здесь 5 тысяч. Мы сторговались с борцом за 2 тысячи, он пошел почти на преступный демпинг.

Единственное людное место в Ткуарчале - на остановке автобусов. Фото: Виктория МИНАЕВА

- В Ткуарчале сейчас работают 67 внедорожников. Сбавлять цену туристам на самом деле нельзя, водители друг другу не позволяют, - поделился Артур.

- А туристов хватает?

- 300 человек в день. Но и работают не все водители сразу.

Местный учитель Артур (слева) и наш журналист Вадим Алексеев. Артур возит туристов из Ткуарчала до еще более пустынного городка Акармара. Фото: Виктория МИНАЕВА

Все же Артур признался: за день у водителя может не быть ни одного заказа. Но если появится кандидат на поездку, стоять на своей цене принято железно. 5 тысяч, не меньше. Лучше совсем впустую день на площади провести, но на торг не идти. Так что нам чертовски повезло переломить это правило.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА - РУКА У ТКУАРЧАЛА

На пути из Ткуарчала в Акармару открывается вид на заброшенный мост. С высоты картина выглядит необычно: мост выходит из зеленого холма и в зелень же упирается. Природа настойчиво расписывает все своими красками, пряча признаки былой индустриализации.

Одна из достопримечательностей - заброшенный мост по пути из Ткуарчала в Акармару. Фото: Виктория МИНАЕВА

Но не сказать, что вымерло все. То ли год, то ли несколько лет назад местные обустроили здесь смотровую площадку в виде человеческой ладони.

- Мы шутим, что Абхазия всю жизнь с протянутой рукой, - глядит на ладонь Артур.

За вход на руку придется заплатить 150 рублей. Фото: Виктория МИНАЕВА

Гигантская рука - тоже часть туристического бизнеса. Хочешь на ладонь - заплати 150 рублей. Зато снимки получаются зрелищные. Для блогеров самое то.

А наш проводник смотрит с тоской. Рука ему эта будто не нравится. Он помнит эти места совсем другими.

Лестница на руку, по бокам - искусственные цветы. Фото: Виктория МИНАЕВА

«ВСЕ МЕЧТАЛИ ЖИТЬ В АКАРМАРЕ»

30 лет назад Артур застал грузино-абхазскую войну. Ему было 17, только окончил школу. Говорит, участвовал, несмотря на непризывной возраст.

Война и запустила процесс, когда большие города стали исчезать, превращаясь в призраки. И чем ближе к Акармаре, тем больше это ощущается.

Один из домов в Акармаре. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Раньше квартиру в Москве отдавали за равноценную в Акармаре. Все мечтали жить здесь, - вспоминает Артур, проезжая мимо очередной заброшенной многоэтажки. - Мы про абхазо-грузинскую войну когда узнали, грузины уже совсем рядом были. Потом наш город пережил блокаду. Ткуарчал был в ней 413 дней.

Блокада началась в октябре 1992 года - ровно 30 лет назад.

- Как тогда выживали? Честно? Кошек, собак, даже голубей ели. Вы видите тут в округе голубей? Мы всех голубей тогда съели. Народ с голода умирал. Еще зима выдалась аномальная - снежная, холодная...

- А прорваться из города можно было?

- Некоторые пытались - через горы. Может, у кого и получалось. Но скорее погибали, так просто не дойдешь. Часть моих одноклассников - пропавшие без вести, часть - убитые...

АКАРМАРА - ГОРОД-ПРИЗРАК, НО НЕ ДЛЯ ЕЕ ЖИТЕЛЕЙ

Под воспоминания Артура мы добрались до Акармары.

В Акармаре от силы 35 жителей. Поэтому большинство многоэтажек пустуют. Фото: Виктория МИНАЕВА

Эти места напоминают постапокалиптические пейзажи. Надпись на двери ветхого дома не снимает этого впечатления, а даже усиливает его: «Туристы! В дом не лезть! Люди живут».

Здесь живут люди. Фото: Виктория МИНАЕВА

В заброшенной Акармаре живут от силы человек 35. В основном пенсионеры.

- Зачем туристы их беспокоят? Двери дергают. А когда видят, называют призраками, - сердится Артур. - Так же нельзя - люди обижаются. И города у нас настоящие, не призраки.

И здесь... Фото: Виктория МИНАЕВА

- А если города призраками не называть, то столько туристов не поедет, - рассуждаем мы в ответ. - Про призраки и ваши же абхазские экскурсоводы говорят.

Чтобы посмотреть на такие здания, придется проехать несколько часов в одну сторону и заплатить экскурсоводам около 3 тысяч рублей с человека. Фото: Виктория МИНАЕВА

Артур молчит. Видимо, соглашается. Ему, с одной стороны, не по душе, что родные места едут смотреть как диковинку да еще под таким мистическим «брендом», с другой - понимает: этот статус городов-призраков в итоге приносит заработок.

От пустующих домов в Акармаре мы добрались до заброшенной шахты. Шахты имени Сталина. Когда работала, в ней было самое современное оборудование. Но и закрылась она все в те же советские годы - иссякли запасы угля.

Заброшенная шахта имени Сталина. Фото: Виктория МИНАЕВА

Впрочем, не углем единым жил успешный Ткуарчальский район. Было здесь производство строительных материалов, работал асфальтовый завод. Пошив одежды, конвейер напитков - чего только не производили.

А в наше время в Акармаре побывало культурное производство - кинематограф. Снимали российский сериал «Наследие». Недавно он вышел на экраны. Фильм - про мрачное будущее, 2041 год. А декорациями, выходит, стало настоящее, реальный город. Судьба его вроде бы и угнетает местных, но деньги приносит.

Хотели бы прогуляться по таким заброшенным городам? Или такой экстрим - не ваш вариант? Фото: Виктория МИНАЕВА

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