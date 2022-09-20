«Расцветай в Янино»: ипотека от 1,1%

«Расцветай в Янино» - проект ГК «Расцветай» в Ленинградской области. Фото: ГК «Расцветай».

При приобретении жилья в квартале «Расцветай в Янино» можно воспользоваться программой субсидирования по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке с господдержкой».

При использовании программы субсидирования в ГК «Расцветай» наценка на квартиры не формируется, стоимость остается неизменной как при покупке на условиях ипотеки, так и за наличный расчет.

«Расцветай в Янино» будет возведен в четыре очереди. Общая площадь комплекса - 300 тысяч кв. м.

Первая очередь строительства «Расцветай в Янино» состоит из шести корпусов переменной этажности 9 и 12 этажей. В квартале создана камерная атмосфера: соседи знают друг друга по именам, а среда сформирована людьми со сходным статусом и социальными ценностями.

«Расцветай в Янино» находится в зеленом районе Янино-1 Ленинградской области. Локация расположена вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга - в 4 минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 12 минут, а до исторического центра Петербурга - за 25 минут.

Новый квартал - целая экосистема, сформированная по формату «все включено». Начать день с пробежки, отвести ребенка в детский сад или в школу рядом с домом, заглянуть в кофейню по пути на работу, а вечером провести время с семьей в уютной зоне отдыха во дворе - функциональное пространство «Расцветай в Янино» добавит в жизнь новоселов много счастливых моментов. Здесь все предусмотрено для семей с детьми: отдельно выделены семейные секции, где на этаже будет не менее пяти квартир на этаже, колясочные, просторные балконы и санузлы.

Для жителей «Расцветай в Янино» будет создан променад. Прогулочное пространство украсят широкие цветущие газоны и специально подобранные деревья и кустарники. На первых этажах домов, расположенных вдоль бульвара, разместятся семейные рестораны, кафе, пекарни и зона ретейла.

Рядом с «Расцветай в Янино» два парка. Первый - Ржевский лесопарк площадью около 1800 га. Петербуржцы посещают эту зеленую зону круглый год: летом катаются на велосипедах, а зимой - на санках, лыжах и просто наслаждаются тишиной и красотой природы. Второй парк недалеко от квартала - памятник природы «Колтушские высоты». Это место по достоинству оценят любители активного отдыха. Здесь обустроены четыре экотропы общей протяженностью 25 км, три пеших маршрута и веломаршрут длиной 6,5 км.

Для жителей в «Расцветай в Янино» будет создан свой променад. Фото: ГК «Расцветай».

Индивидуальные экстерьерные решения квартала разработаны ведущими архитекторами Санкт-Петербурга под руководством проектного бюро А2. Вдохновившись классическим стилем Северной столицы, для оформления фасадов «Расцветай в Янино» дизайнеры выбрали благородные натуральные оттенки.

Общие пространства «Расцветай в Янино» выполнены по авторскому дизайн-проекту московского архитектурного бюро. По задумке застройщика, общие пространства - это не просто элемент дома, а часть жилой среды. В новом проекте новосибирского застройщика все продумано до мелочей: системы видеонаблюдения, охрана, розетки на балконах для кондиционеров, а в коридорах - для роутеров, взломостойкие входные двери, которые не придется менять при переезде, - эти детали сделают жизнь в «Расцветай в Янино» комфортной и безопасной.

В ассортиментной линейке представлены квартиры площадью от 24 до 86 кв. м с разными планировочными решениями.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

Новосибирск, Вокзальная магистраль, 8а,

тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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