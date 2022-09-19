Кибатлеты со всей Сибири приехали на соревнования

Фото: Департамент по социальной политике. Новосибирск

17 сентября в Заельцовском парке состоялось торжественное открытие соревнований в рамках фестиваля «Кибатлетика-Инватрофи Сибирь - 2022». Началось оно с парада команд. В их составе много сильных и смелых людей, которые уже участвовали в подобных соревнованиях в своих регионах.

Организатором всероссийских соревнований выступил Союз разработчиков и поставщиков технических средств реабилитации «Кибатлетика» при поддержке Фонда президентских грантов, а также правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска.

- Дорогие друзья! В первую очередь выражаю благодарность Союзу «Кибатлетика» за организацию и проведение мероприятия, - выступил с приветственным словом на открытии соревнований заместитель мэра города Новосибирска Валерий Шварцкопп. - Ваша работа популяризирует адаптивные виды спорта, которые помогают качественной реабилитации людей с инвалидностью. Я восхищаюсь всеми участниками, их силой воли.

Кибатлеты соревновались по подгруппам. Для каждой из них подготовили трассу с препятствиями, объединившую и спорт, и бытовые сложности, с которыми люди с ограничениями по здоровью сталкиваются в повседневной жизни.

Фото: Департамент по социальной политике. Новосибирск

Например, спортсменам с протезом руки нужно было решить головоломку, для этого приходилось брать и переставлять различные геометрические фигуры. Это не так просто сделать: нужно правильно дать команду бионическому протезу и самому подумать, как лучше захватить предмет.

Соревнования для людей на электроколясках начались с футбола. Нужно было с помощью специального приспособления на колесиках на скорость загнать мяч в ворота.

О значении фестиваля «Кибатлетика - Инватрофи Сибирь - 2022» для Новосибирска рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева:

- Инициатива провести мероприятие в уличных условиях принадлежит новосибирскому кибатлету Юрию Ларину. И на мой взгляд, эти соревнования являются реальным примером несгибаемости духа людей с ограниченными возможностями здоровья. Все международные состязания проходят в закрытых помещениях с подготовленными препятствиями и тренажерами, опыта проведения на открытом воздухе еще не было ни в России, ни в других странах. Сегодня люди с инвалидностью продемонстрировали здоровым людям, что нисколько не уступают по силе, ловкости, выносливости, что человек вне зависимости от состояния здоровья способен побеждать. Мы рады, что у нас была возможность помочь в организации соревнований кибатлетов в нашем городе.

Итоги соревнований подвели, учитывая общекомандный балл. Победителем стала команда Омской области. Серебро увезли в Забайкальский край, а бронзовыми призерами стали кибатлеты из Республики Бурятия. Команда НСО заняла четвертое место.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»