Александра Карелина прославили и спорт, и политика. Фото: karelin-fond.

19 сентября легендарный борец, а ныне сенатор от Новосибирской области Александр Карелин отмечает свой 55-й день рождения. Легендарный борец был признан лучшим спортсменом XX столетия и попал в Книгу рекордов Гиннесса за то, что ни разу не проигрывал в поединках целых 13 лет. Завершив спортивную карьеру, Карелин не ушел в тень, а построил политическую карьеру. В его юбилей вспоминаем биографию Александра Карелина и его путь к успехам.

«В 14 ЛЕТ И ПОДТЯНУТЬСЯ НЕ МОГ»

Александр Карелин родился в 1967 году в Новосибирске. Еще с рождения он оказался довольно крупным, весил больше 5 килограммов. Его отец Александр Иванович, водитель самосвала, любитель-боксер, и мать Зинаида Ивановна, служащая, были крупной комплекции. Но к 13 годам сын обогнал отца по росту и совсем не походил на ребенка: при росте 178 сантиметров весил 78 килограммов.

Тогда он решил заниматься спортом, но в греко-римскую борьбу пришел случайно. Рослого юношу заметил Виктор Михайлович Кузнецов — тренер из секции при нынешнем НГТУ. В 1970-х годах тренеры по хорошей традиции ходили по школам и приглашали ребят на занятия в разные секции. Виктор Михайлович стал для юного Саши главным и единственным наставником на всю спортивную жизнь и помог ему завоевать олимпийские медали.

Еще с молодых лет борец занимал на соревнованиях первые места. Фото: karelin-fond.

— Я был крупным парнем, подтягиваться не мог, висел на турнике как сосиска, — вспоминал потом тренировки Карелин.

Но упорный труд привел подростка к первым успехам. Первое золото он отвоевал на соревнованиях «Дружба-84», которые проводили страны соцлагеря, бойкотировавшие Олимпиаду в Лос-Анджелесе. В том же году Карелин выполнил норматив мастера спорта СССР, а годом позже — норматив мастера спорта СССР международного класса. И все это — к 18 годам.

Карелин завоевывал титул сильнейшего борца континента 10 раз. Фото: karelin-fond..

НОЛЬ В ГРАФЕ «ПОРАЖЕНИЯ»

Взрослая карьера Карелина, однако, началась с проигрыша. Одолев всех сверстников, он захотел постучаться и в двери взрослой сборной. Но для того, чтобы туда попасть, надо было выиграть чемпионат СССР. Вот тут и случилось первое поражение. В финале Карелин уступил опытному борцу, заслуженному мастеру спорта Игорю Ростороцкому. Но уже следующий отборочный поединок с этим борцом он выиграл, несмотря на то, что перед началом схватки получил травму.

Победный финал Олимпийских игр-1996 в Атланте (США). Фото: karelin-fond..

Начиная с 1987 года Александр Карелин не проигрывал ни одного турнира, в схватках с ним его противники завоевывали минимальное количество баллов. Спортивную карьеру он завершил тоже поражением на сиднейской Олимпиаде-2000. Но до тех пор удача не покидала Карелина целых 13 лет. За это время он завоевал три золотые медали на Олимпийских играх, выиграл девять чемпионатов мира, 12 европейских первенств и 13 чемпионатов страны — СССР, а потом и России.

В 1997 году Карелину было присвоено звание Герой Российской Федерации. Фото: karelin-fond.

АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН В ПОЛИТИКЕ

Карелин развивался не только на спортивном поприще. После 8-го класса он поступил в Новосибирский автотранспортный техникум, продолжил обучение в Омском государственном институте физической культуры, который окончил в 1991 году.

Карелин в 2016 году в Бердске перед выборами депутатов в Госдуму. Фото: karelin-fond.

С 1995 года спортсмен работал в Федеральной службе налоговой полиции России, дослужившись до звания полковника. Осенью 1999 года титулованный борец стал одним из лидеров политического движения «Единство», которое позже станет партией «Единая Россия». В декабре того же года он стал депутатом Госдумы, а впоследствии избирался в высший законодательный орган власти еще четыре раза. В 2020 году депутаты Заксобрания Новосибирской области наделили Карелина полномочиями сенатора Российской Федерации.

Зарядка с новосибирцами на Дне города-2017. Фото: karelin-fond

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА КАРЕЛИНА

Несмотря на большую публичность, о личной жизни Александр Карелин рассказывал немного. Он женат на Ольге Карелиной, также уроженке Новосибирска, которая окончила здесь школу и выучилась на бухгалтера. Пара воспитала троих детей: сыновей Дениса, Ивана и дочь Василису. Иван занимается греко-римской борьбой, Денис — автогонщик, дочь Василиса увлекается художественной гимнастикой.

Александр Карелин в студии Радио «Комсомольская правда» в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александр Карелин — девятикратный чемпион мира (1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999), двенадцатикратный чемпион Европы (1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000). Чемпион мира среди юниоров 1988 года, тринадцатикратный чемпион СССР, СНГ и России (1988 — 2000).

Трехкратный победитель Олимпийских игр (1988, 1992, 1996), серебряный призер Олимпийских игр 2000 года.

Победитель Кубка «Абсолютный чемпион мира» (1989). Четыре раза награжден «Золотым поясом» как лучший борец планеты (1989, 1990, 1992, 1994). Победитель IV международного турнира «На призы Александра Карелина» (1995). Шестикратный победитель международного турнира памяти Ивана Поддубного. Герой России (1997).

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