Новосибирскому блогеру, обвиненному в убийстве подписчика, отменили оправдательный приговор

Дело Гомзякова снова рассмотрит суд. Фото: Мария НОВИКОВА

Дело новосибирского блогера Анатолия Гомзякова направили на новое рассмотрение в Ленинский суд Новосибирска. Напомним, мужчину обвиняют в смерти подписчика. В апреле 2020 года Анатолий Гомзяков пришел в гости к своему знакомому маркетологу Алексею Хребтову. Мужчины вместе выпивали и вели прямой эфир в соцсетях. На утро под окнами многоэтажки обнаружили тело хозяина квартиры. Гомзяков уверял, что ничего не помнит: мол, когда проснулся, Хребтова в квартире не было.Ппутешественнику инкриминировали ч.1, ст.105 УК РФ и взяли под стражу. В СИЗО Гомзяков провел полтора года. Но в итоге обвиняемому удалось убедить коллегию присяжных в своей непричастности к смерти Хребтова. Но прокуратура потребовала отменить этот приговор.

- Сторона обвинения полагает, что судом при рассмотрении уголовного дела с участием коллегии присяжных-заседателей были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона в том числе при формировании самой коллегии присяжных ,а также при осуществлении судебного следствия. Нарушения порядка формирования коллегии обозначает, что вердикт постановлен незаконно, - пояснил корреспонденту КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления Прокуратуры НСО Иван Милюков.

Недовольны оправдательным приговором оказались и друзья погибшего. Они уверены, что Алексей Хребтов не мог совершить суицид:

- Он собирался покупать квартиру, куда-то ехать, - поделилась с журналистом КП-Новосибирск своим мнением Татьяна Рыбалко.

На голове Хребтова криминалисты обнаружили полученную при жизни рану, а на одежде Гомзякова – кровь потерпевшего.

- Гомзяков подходил смотреть на тело. Был следственный эксперимент, что он его видел. Он смотрит там 12 секунд на него. Он видел тело, он зачем-то обошел дом. Он открывает все двери рукавами, прячется за капюшон, - заявила КП-Новосибирск подруга погибшего Екатерина Галайко.

Доводы сторон коллегия судей по уголовным делам областной инстанции внимательно выслушала. И после небольшой паузы огласила свое решение, которое оказалось не в пользу Гомзякова.

- С сегодняшним решением суда апелляционной инстанции естественно мы не согласны. Считаем, что каких-либо нарушений при рассмотрении дела не имелось. Считаем вердикт присяжных законным, обоснованным и никакой отмены сегодня быть не должно было, - заявила адвокат оправданного Виктория Лезникова.

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