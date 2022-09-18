Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 19 сентября 2022 года: за сутки заболели 896 человек

Но выздоровели больше тысячи человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 19 сентября 2022 года таковы: за прошедший день ковид обнаружили у 896 жителей региона. Выздоровели за тот же срок 1046 человек.

Летальных случаев за сегодня не выявлено. Таким образом, за все время пандемии коронавирусом переболели 285 891 новосибирцев, а полностью выздоровели 266 913 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 581 пациент, в том числе 46 детей. В отделениях реанимации находятся 24 человека. На ИВЛ – 4 пациента.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 896 человека

Количество пациентов в реанимации: 24 человека

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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