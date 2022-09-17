Можно ли всю жизнь прожить с варикозом?

Фото: Клиника «Варикоза нет»

Многие думают, что варикоз - это только косметический дефект: выступающие вены или сосудистые сеточки выглядят некрасиво, но опасности не представляют. Это не так. Варикоз очень коварен своими осложнениями, среди которых флебит (воспаление стенок вен), тромбоз (закупорка вен) и трофические язвы.

Как бороться с варикозом и не допустить осложнений, рассказали хирурги клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» на улице Титова.

- Почему возникает варикоз?

- Если исходить из теории Дарвина, варикозная болезнь появилась, когда обезьяна встала на две ноги и большая часть циркулирующей крови оказалась ниже сердца. Сейчас с каждым столетием в человеческой популяции доля людей с варикозной болезнью увеличивается, она достигла почти ее половины. Это происходит потому, что человек мало двигается, пища и все остальные атрибуты жизни стали крайне доступны.

Варикоз - заболевание хроническое. Человек приходит с узловатыми венами и говорит, что у него ничего не болит. Понятно, что он ориентируется на боль, это абсолютно естественно, но обманчиво. В этом и есть коварство заболевания: хотя оно успешно лечится, из-за отсутствия симптомов некоторые люди приходят к доктору слишком поздно.

Фото: Клиника «Варикоза нет»

- Должны ли люди, страдающие варикозной болезнью, придерживаться каких-либо ограничений в повседневной жизни, чтобы не усугубить протекание болезни, и насколько в целом снижается качество жизни при таких ограничениях?

- Варикозное расширение вен накладывает достаточно ограничений в повседневной жизни и, безусловно, снижает ее качество. В первую очередь нельзя долго сидеть, долго стоять, долго ходить, нельзя выполнять тяжелые физические нагрузки, крайне нежелательно иметь лишний вес, употреблять алкоголь и курить. Даже спать необходимо в таком положении, чтобы стопы находились выше уровня сердца. Для этого нужно приподнять матрас от спины к пяткам сантиметров на 20 или подложить под ноги подушку. Помимо этих ограничений, следует также исключить посещение бань, саун и не принимать горячую ванну. Но даже если следовать всем этим рекомендациям, варикоз все равно никуда не денется, если он уже появился.

- А почему нельзя посещать бани? Сейчас как раз такой сезон: на улице похолодало, а отопления еще нет, и посещение бани - это лучший способ расслабиться и согреться одновременно.

- Людям, страдающим варикозом, посещать баню или сауну категорически запрещено. При высокой температуре сосуды расширяются, объем крови увеличивается в несколько раз, а соответственно, увеличивается и нагрузка на каждую вену. Больные вены имеют жесткие и неэластичные стенки и не способны выдерживать такой натиск.

Последствия посещения бани, которые могут быть у людей с варикозом: судороги, боли в мышцах, застой крови, дисбаланс текучести, тромбофлебит, который может перерасти в тромбоз, появление трофических язв, тяжесть в ногах. На теле может появиться еще больше расширенных вен.

У нас на практике был случай, когда пациента на прием привела супруга и рассказала, что у мужа на ноге появилось болезненное уплотнение, нога отекла, покраснела и стала горячей на ощупь, но пациент, игнорируя эти симптомы, собрался сходить с друзьями в баню. Женщина отговорила супруга от посещения бани и привела к нам в клинику. На УЗИ-скрининге вен был выявлен тромбоз. Если бы пациент все-таки пошел в баню, то неизвестно, чем такой поход закончился бы.

Фото: Клиника «Варикоза нет»

- Как понять, что нужно пройти обследование?

- Первым делом нужно спросить у мамы, бабушки, есть ли у них варикозная болезнь. Если да - это первый звонок. Наиболее явные признаки - появление сосудистых сеток и варикозных узлов, это говорит о том, что уже есть повод посетить флеболога. Сама по себе варикозная болезнь - не экстренная патология, а медленно прогрессирующее заболевание, которое может развиваться десятилетиями, а иногда и за год. Сначала нужно прийти на обследование, а потом уже доктор порекомендует, что нужно делать и как скоро.

- Как проходит обследование?

- В нашей клинике на обследование отводится не менее 30 минут. Сначала - ультразвуковое исследование, сканируется состояние клапанного аппарата вен нижних конечностей, их проходимость, после осмотра и опроса мы даем заключение. Преимущество обследования у нас в том, что каждый доктор владеет методом ультразвуковой диагностики, он же проводит дальнейшее лечение.

- Лечение - это только операция или есть и другие варианты?

- Варикозную болезнь в принципе вылечить невозможно. Это, прежде всего, программа, которую заложили в вас папа с мамой, переписать ДНК на сегодняшний день может разве что бог. При этом можно достигнуть клинического излечения посредством хирургического лечения. Раньше это было травматично и некомфортно, сегодня лечение занимает 30 - 40 минут и сопоставимо с походом в парикмахерскую.

Процедура не отвлекает человека от привычной жизни. Она проводится под местной анестезией, через единственный прокол в ноге заводится световод, дефектные участки вен, которые перестали нести свою функцию, запаиваются лазером. Это безболезненно. После этого человек надевает компрессионный трикотаж, большинство наших пациентов могут сразу идти на работу или домой и дальше заниматься своими делами, на второй день утром обычно проводим осмотр и перевязки.

- Правда ли, что хирургическое лечение лучше проводить в более холодное время года, например с осени?

- Действительно, плановые полостные операции с наркозом, разрезами и долгой реабилитацией хирурги стараются отложить на холодное время года - так будет комфортнее пациенту. В отношении классической операции на венах - флебэктомии - у хирургов такое же мнение. Ведь это полноценная операция с дальнейшими перевязками и заживлением операционных швов. Когда мы делаем лазерную операцию, то ничего подобного нет: проводится местная анестезия, через маленький прокол вводится световод, и вена «запаивается» изнутри.

Что касается выбора времени года для лечения лазером, то лечение варикозных (расширенных) вен часто сопряжено с развитием синяков (гематом) и ношением компрессионного трикотажа в течение нескольких дней и даже недель. Гематомы не дадут щеголять в коротких платьях, а медицинский компрессионный трикотаж не всем комфортно носить в жаркую погоду. Мало того, после проведения некоторых процедур на ногах не рекомендуется совершать авиаперелеты и загорать в течение минимум месяца!

Так что, задумываясь о лечении варикоза современными методами, можно не беспокоиться о сезонности.

Фото: Клиника «Варикоза нет»

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