Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 17 сентября 2022 года: умер 48-летний мужчина

948 человек заразились коронавирусом за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 17 сентября 2022 года: за этот день у 948 человек выявили ковид, причем заболели 203 ребенка. К сожалению, не обошлось без летальных исходов.

— Скончался один мужчина в возрасте 48 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 711 человек.

Выздоровели за сегодня 943 человека. Таким образом за все время пандемии коронавирус находили у 284 073 человек, а полностью выздоровели 264 745 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 585 пациентов, в том числе 47 детей. В отделениях реанимации находятся 22 человека. На ИВЛ – 4 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 5 340 134 теста на коронавирус.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 948 человек

Количество пациентов в реанимации: 22 человека

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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