Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 17 сентября 2022 года: умер 48-летний мужчина

948 человек заразились коронавирусом за сутки.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 17 сентября 2022 года: за этот день у 948 человек выявили ковид, причем заболели 203 ребенка. К сожалению, не обошлось без летальных исходов.
— Скончался один мужчина в возрасте 48 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 711 человек.
Выздоровели за сегодня 943 человека. Таким образом за все время пандемии коронавирус находили у 284 073 человек, а полностью выздоровели 264 745 пациентов.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 585 пациентов, в том числе 47 детей. В отделениях реанимации находятся 22 человека. На ИВЛ – 4 пациента.
Всего в Новосибирской области сделано 5 340 134 теста на коронавирус.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 948 человек
Количество пациентов в реанимации: 22 человека
Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.
Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.
Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%
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