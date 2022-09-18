«Ты такая же дура, как твоя мать»: в Новосибирске учительница русского языка назвала шестиклассницу гадюкой

Девочке пришлось перейти в другую школу. Фото: личный архив.

Скандал грянул в одной из новосибирских школ: там учительница русского языка заявила ученице, что девочка - дура. Корреспонденты КП-Новосибирск постарались разобраться в школьном конфликте

«В ШКОЛЕ БЫЛА НОВЕНЬКОЙ»

- Мы переехали из Казахстана - рассказала КП-Новосибирск Анна*, мама девочки. - Дочке тогда было 12 лет, она перешла в 6 класс. У Оли был сложный подростковый период: друзья у нее в тот момент в новой школе еще не появились, ей казалось, что мир рухнул. Проблемы начались сразу: дочка получала сплошные двойки. Я всё думала, что виноваты смена школы, переходный возраст, шестой класс. Потом я пошла в школу пообщаться с педагогами, и тогда учитель русского языка в разговоре заявила мне: «Ваша дочь - гадюка», а потом добавила, что, мол, это было по-матерински. Я ее попросила так больше не выражаться.

Дальше – больше: по словам Анны, педагог позволила себе оскорбить ребенка.

- Дочка говорит, что на уроке русского языка она потихоньку заговорила с подружкой. Учительница заявила ей: «Ты дура, как и твоя мать». Моя дочь не смогла сдержаться, послала ее и вышла из класса. Сказала: «Вы не имеете права говорить что-то про мою маму». После этого у нас по русскому и литературе выставили 2 за четверть и за год. Пересдавали у завуча – получили пятерку.

«МАМЕ МОЖНО ТРЕБОВАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ»

В самой школе ситуацию никак не комментируют. Ольга же перевела дочку в другое учебное заведение и намерена обращаться в Минобразования, чтобы в отношении учительницы начали проверку.

А юристы советуют маме девочки еще и подать на педагога в суд.

- Оскорбление является нарушением личных неимущественных прав, соответственно, к лицу, высказавшему оскорбительные выражения, может быть предъявлен иск о компенсации морального вреда, - пояснил адвокат Михаил Спиридонов.

*Имена героев публикации изменены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер