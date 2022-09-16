«О приезде Горбачева сообщали внезапно, а руководила всем Раиса»: что скрывает заброшенная дача глав СССР в Абхазии

Когда-то дача была зелёного цвета, но потом ее перекрасили. Фото: Виктория МИНАЕВА

Наши корреспонденты продолжают путешествовать по Абхазии и рассказывать о самых удивительных вещах в стране души. В этот раз они посетили дачу Сталина в Новом Афоне. Впрочем, после смерти единственного президента СССР абхазские экскурсоводы тут же стали называть ее дачей Горбачева, чтобы заманить туда туристов.

ДВЕ ДАЧИ

Начнем издалека - с абхазского поселка Мюссера. Есть там шикарный дворец. Пять этажей (два из которых - подземные, секретные), панорамные окна, витражи, бассейн, лифты, причал для яхты. Ходит легенда, что есть даже выход на посадку в подводную лодку.

Это все - дача Михаила Горбачева. Абхазские гиды зазывают туристов на экскурсию - посмотреть на хоромы единственного президента СССР. Но потом честно признаются: Михал Сергеич ни разу на этой своей даче не был. Не довелось. Дворец Горбачеву построили, а Советский Союз сломался. Так что ехать на отдых в Абхазию стало не с руки.

Пейзажи в Новом Афоне. Фото: Виктория МИНАЕВА

Теперь - самое интересное. Есть в Абхазии другая дача, гораздо скромнее и старше - в Новом Афоне.

Этот городок спокойный и, можно сказать, провинциальный. Главные достопримечательности - старинный монастырь и глубокая (такая, что внутри мог бы летать вертолет) пещера.

Недалеко от монастыря - двухэтажный дом, его построили после войны. Вообще-то домик возводили для Сталина, но его преемники унаследовали возможность уютного досуга среди пальм и кипарисов. И как раз там чета Горбачевых отдыхала.

Недалеко от монастыря указатель на дачу Сталина. Фото: Виктория МИНАЕВА

«ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» СТАЛИНА

У дачи в Новом Афоне есть романтическое название - «Ласточкино гнездо».

Вход явно нуждается в ремонте. Фото: Виктория МИНАЕВА

Генералиссимус приезжал сюда с 1947 по 1952 год. Когда «Ласточкино гнездо» строили и наполняли мебелью, моды на искусственные материалы еще не было, поэтому доминирует дерево. В банкетном зале - массивный стол. Вдоль него - довольно бесхитростные стулья. Администрация, которая присматривает за «гнездом» правителей, уверяет: вся мебель осталась со времен Сталина. Только обшивку меняли позже.

Банкетный зал. Фото: Виктория МИНАЕВА

В этом зале проходили как деловые встречи, так и застолья. Нам удалось разговорить бывшую сотрудницу спецслужб, которая работала на даче генсеков в дни приезда Горбачева.

Мебель сохранилась со времен Сталина. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Когда кто-то приезжал, мы узнавали о том, что будут гости, только за час. Это не разглашали. Готовили пищу, приносили в банкетный зал. Что ели и что пили - мы никому не говорили и не скажем, - не теряя чекистской сдержанности заявила нам собеседница. Но потом добавила: - Все было как обычно, когда ждете гостей.

В спальнях много зеркал. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

На даче несколько спален. И дело не только в готовности принять гостей. Говорят, Сталин за ночь мог сменить несколько кроватей: считал, так безопаснее. А еще тут много зеркал.

Кровати тут скромные. Фото: Виктория МИНАЕВА

Судя по всему, это тоже воля Сталина. Благодаря отражению вождь всегда мог убедиться, что за спиной нет опасности.

Еще одна спальня. Говорят, Сталин за ночь мог сменить их несколько, опасался нападения. Фото: Виктория МИНАЕВА

«РАИСА - ЛЕДИ, А ОН - КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН»

Эти зеркала есть и сейчас, оставались они, соответственно, и в те времена, когда приезжал Горбачев. И это - естественно.

Вид из окна. Фото: Виктория МИНАЕВА

Президент наведывался на дачу вместе с супругой, а какая женщина откажется от лишнего зеркала?

- Я Горбачева застала и Раису видела. Обычный человек, простой такой. И мое мнение: Раиса была умнее, чем он. Очень интеллигентная женщина, по разговору было заметно, по поведению. Она - леди, а он - крестьянский сын, - говорит наша собеседница.

А это кабинет. Фото: Виктория МИНАЕВА

Кстати, кое-что для леди появилось на даче уже после Сталина. Сушилка для волос. Во времена Иосифа Виссарионовича ее не было, привезли после. Пользовались жены первых лиц и, вероятно, Раиса Максимовна - тоже.

Сушилка для волос для жён политиков. Фото: Виктория МИНАЕВА

ТУАЛЕТ РАЗМЕРОМ С КВАРТИРУ-СТУДИЮ

Еще одно место, которое рассматривают туристы, - санузел. Он просторный, как квартира-студия.

- Сама ванна - сталинская, а водонагреватель, конечно, появился позже, - прокомментировала нам собеседница.

Унитаз и биде здесь явно тоже не с послевоенных времен.

Туалет размером с квартиру-студию. Фото: Виктория МИНАЕВА

Ну и конечно, трудно не обратить внимание на кабинет генсека. На столе - старый дисковый телефон. По нему Сталин в любой момент мог связаться с Кремлем. А теперь это одна из главных забав туристов: взять трубку, приложить к уху, сделать фото. Лет через 10 молодежь вообще будет воспринимать такой телефон как исключительную диковинку.

Раньше по этому телефону обсуждали дела государственной важности. Теперь - это развлечение для туристов. Фото: Виктория МИНАЕВА

- А насчет дачи в Мюссере... Михаил Сергеевич там не бывал. А Раиса Максимовна? - спрашиваем мы нашу визави.

В потолке зияет дыра. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Она там всем строительством руководила. Приезжала периодически, проверяла дачу. Как-то в ее спальне обвалился потолок, а на следующий день мы узнали, что она умерла, - рассказывает экс-сотрудница спецслужб.

Часть дачи уже полностью поглотила зелень. Фото: Виктория МИНАЕВА

Умирает и дача в Новом Афоне. Изначально здание было зеленого цвета. Говорят, Сталин любил его за маскировочную неприметность. Потом дачу выкрасили в белый, но природная зелень все равно берет свое, окутывая дом. Где-то зияет дыра в потолке, где-то выбито стекло. В итоге это историческое здание превращается в одну из многочисленных заброшек, которых в Абхазии и без того много.

Во время экскурсии туристам предлагают купить фигурки генералиссимуса. Фото: Виктория МИНАЕВА

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