«Ждем суда уже год»: как сложилась жизнь погорельцев из сожженных домов на улице Железнодорожной в Новосибирске

Остатки дома Лидии. Фото: предоставлено Лидией

Год назад за лето в Железнодорожном районе Новосибирска сгорели шесть частных домов на улице Оренбургской. «Комсомолка» писала об этих пожарах. Уже тогда в районе пошли слухи о запланированных поджогах с целью очистить участок земли. Мы связались с одной из потерпевших семей и узнали, как сложилась их жизнь и есть ли в деле подвижки.

ОСТАЛАСЬ С СОБАКОЙ НА УЛИЦЕ

68-летняя Тамара Гавриленко пострадала одной из первых. 14 июля 2021 года около 5 часов вечера она развешивала белье на улице. Зашла в дом и увидела дым. Сначала не придала этому значения и просто закрыла окно.

- У нас дом был на двух хозяев. Я зашла на кухню - смотрю, а дыма еще больше. Вышла на улицу, там соседка бегает с вещами и документами. Я сначала подумала, что они жгут что-то, а она мне крикнула: «Нас подожгли», - рассказала КП-Новосибирск Тамара Гавриленко, пострадавшая.

Предварительная причина пожара. Фото: предоставлено Лидией

По словам пенсионерки, когда она кинулась в дом, было поздно. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на ее часть и полностью охватило помещение, а потом перешло еще на один дом.

- Я тогда жила с внучкой, и у нас сгорели все вещи, документы. Мне предложили комнату в общежитии, но там были голые стены. Ни ремонта, ни кровати - ничего не было. Выдали два комплекта постельного белья, две подушки и два одеяла, - говорит женщина. - У меня собака же осталась, живет там, на погорелом дворе, я ее кормлю.

По словам Тамары Сергеевны, на допрос ее вызывали два раза.

- Сказали, что это был поджог неустановленным лицом. Нам на дом выделили компенсацию 120 тысяч рублей. Соседи мои получили 80 тысяч, а я свои 40 не смогла, потому что в том доме был прописан сын и не успел выписаться, а у него своя ипотека. Значит, мы ни в чем не нуждаемся, - объясняет Тамара.

Сейчас женщина живет у соседей и надеется, что скоро ситуация решится.

«НАШЛИ ПАРЫ БЕНЗИНА»

Про другой случай рассказала Лидия*, многодетная мама. В доме на улице Оренбургской она жила вместе с тремя детьми и мужем. ЧП произошло августовской ночью, когда все спали.

- Я проснулась, потому что мне показалось, что кто-то стучится в дверь. Район у нас неспокойный, поэтому я растолкала мужа, чтобы он пошел и посмотрел, что случилось. Муж открыл дверь, и тут все вспыхнуло. Оказалось, что это был не стук, а грохот от рушащийся мансарды, - описала ту ночь КП-Новосибирск Лидия, пострадавшая.

Пожар начался ночью. Фото: предоставлено Лидией

По словам женщины, дом загорелся снаружи. У старшей дочери обгорела нога, а у мужа Лиды врачи диагностировали ожоги спины и рук. Перевязки пришлось делать несколько месяцев.

- С дома брали соскобы, проводилась экспертиза. Были обнаружены пары бензина. Нам в заключении написали, что это был поджог. Мы ведь не единственные такие, на нашей улице еще несколько домов сгорели средь бела дня, - продолжает многодетная мама.

Семья утверждает, что до этого пожара попытки подпалить их дом уже были. Спасали жилье благодаря соседям.

- Они заметили огонь и стали кидать снежки в окно. Мы вышли и увидели, что горим. Дважды так было. Оба раза удавалось потушить, - уточняет Лидия.

Женщина не помнит, кто именно из соседей информировал их о пожаре с помощью снежков. Эти инциденты с соседями не обсуждала, но вызывала полицию. В возбуждении уголовного дела в итоге отказывали. В этот раз дом сгорел, дело возбудили, но процесс затягивается. Прошел год, решения нет.

- Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено, но как им занимаются? Первые 2 - 3 месяца нам еще хоть что-то рассказывали, а потом тишина. Мы сами звонили и писали, но так никаких результатов и не добились, - разводит руками женщина. - Как будто кто-то специально тянет резину.

Сейчас семья живет у родителей Лидии, ждет завершения дела и наказания виновного, который должен ответить за свои действия и возместить ущерб.

- Нам предлагали жилье из маневренного фонда, но там комната в общежитии - как мы поместимся туда впятером? Получить выплаты на восстановление дома не удалось, потому что у меня была небольшая доля в маминой квартире, - добавляет наша собеседница.

КП-Новосибирск отправила запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать, как продвигается расследование.

* Имя изменено.

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