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Общество16 сентября 2022 5:00

Гордость за страну - на первом месте: заседание комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов прошло в Общественной палате

Участники подняли ряд важных и актуальных вопросов, подвели итоги работы и поделились друг с другом опытом
Полина СЫСОЛИНА
В конференц-зале аппарата Общественной палаты НСО состоялось очередное заседание комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов.

В конференц-зале аппарата Общественной палаты НСО состоялось очередное заседание комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов.

Фото: Полина СЫСОЛИНА

В Общественной палате Новосибирской области прошло заседание комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов, на котором рассказали о работе поисковых отрядов, взаимодействии с Белоруссией и подняли вопрос об увековечивании памяти маршала Александра Покрышкина.

ПАМЯТЬ О ПРЕДКАХ

Мероприятие началось с рассказа жительницы Коченевского района Новосибирской области педагога Людмилы Вурм. При поддержке Общественной палаты она вместе с дочерью Ольгой этим летом побывала в Белоруссии, где под Витебском захоронен ее дед Сергей Авдонин, погибший в Великой Отечественной войне и долгое время значившийся пропавшим без вести.

- Настолько тревожно и волнительно было увидеть своими глазами, где захоронен дед. Такое чувство гордости, невольно лились слезы, - поделилась эмоциональными воспоминаниями Людмила Вурм.

Она показала членам комиссии любительский фильм о поездке «Память сильнее времени», рассказала о неизгладимых впечатлениях от гостеприимства белорусской стороны.

- Без содействия Общественной палаты нам вряд ли удалось бы осуществить поездку, - подчеркнула педагог.

Людмила Вурм, педагог из Коченевского района, которой комиссия помогла найти деда, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны.

Людмила Вурм, педагог из Коченевского района, которой комиссия помогла найти деда, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны.

Фото: Полина СЫСОЛИНА

Член комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Юрий Соловьев рассказал о летних итогах работы сводного поискового отряда. Взрослым и детям удалось найти останки более чем сотни бойцов и установить шесть имен героев войны. В работе участвовали более 600 человек. Юрий Соловьев продемонстрировал фильм о поисковой операции на Зайцевой горе и представил вниманию коллег новую книгу «Горькая память войны».

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Заместитель председателя комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Общественной палаты Геннадий Гуляев поделился итогами соревнований «Полигон твоих возможностей», где он от лица Общественной палаты наградил ребят, которые оказались в шаге от победы и заняли четвертое место. Подобную поддержку он считает важной и нужной, ведь она настраивает на веру в себя и собственные успехи в будущем.

Заместитель председателя комиссии по культуре, духовно-нравственному воспитанию и межнациональным отношениям Людмила Монахова обратилась к коллегам со злободневной темой - перенос памятника маршалу Покрышкину. Общественников беспокоит, что на новом месте, в центре площади Маркса, к монументу нельзя подойти.

- Учитывая особую значимость и приближение 110-летия Покрышкина, которое в Новосибирской области отметят в следующем году, решили вынести этот вопрос на ближайший совет, чтобы вся Общественная палата приняла решение по нему, - резюмировал председатель комиссии Виктор Крикунов.

Зампредседателя комиссии Геннадий Гуляев и председатель комиссии Виктор Крикунов.

Зампредседателя комиссии Геннадий Гуляев и председатель комиссии Виктор Крикунов.

Фото: Полина СЫСОЛИНА

В заседании принял участие Эдуард Юрищев, секретарь Новосибирского областного комитета «Победа». Члены комиссии обсудили с ним комплекс мероприятий в честь 80-летней годовщины Сталинградской битвы, которые они намерены провести.

- Наша комиссия была сформирована в рамках работы седьмого созыва Общественной палаты Новосибирской области. Впервые в состав Общественной палаты вошла комиссия именно такого направления деятельности. Это имеет большое значение в той ситуации, в которой сейчас находится наша страна, - подчеркнул председатель комиссии Виктор Крикунов.

БИЗНЕС-ПРЕССОбщественная палата Новосибирской области