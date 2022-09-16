Гордость за страну - на первом месте: заседание комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов прошло в Общественной палате

В конференц-зале аппарата Общественной палаты НСО состоялось очередное заседание комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов. Фото: Полина СЫСОЛИНА

В Общественной палате Новосибирской области прошло заседание комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов, на котором рассказали о работе поисковых отрядов, взаимодействии с Белоруссией и подняли вопрос об увековечивании памяти маршала Александра Покрышкина.

ПАМЯТЬ О ПРЕДКАХ

Мероприятие началось с рассказа жительницы Коченевского района Новосибирской области педагога Людмилы Вурм. При поддержке Общественной палаты она вместе с дочерью Ольгой этим летом побывала в Белоруссии, где под Витебском захоронен ее дед Сергей Авдонин, погибший в Великой Отечественной войне и долгое время значившийся пропавшим без вести.

- Настолько тревожно и волнительно было увидеть своими глазами, где захоронен дед. Такое чувство гордости, невольно лились слезы, - поделилась эмоциональными воспоминаниями Людмила Вурм.

Она показала членам комиссии любительский фильм о поездке «Память сильнее времени», рассказала о неизгладимых впечатлениях от гостеприимства белорусской стороны.

- Без содействия Общественной палаты нам вряд ли удалось бы осуществить поездку, - подчеркнула педагог.

Людмила Вурм, педагог из Коченевского района, которой комиссия помогла найти деда, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны. Фото: Полина СЫСОЛИНА

Член комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Юрий Соловьев рассказал о летних итогах работы сводного поискового отряда. Взрослым и детям удалось найти останки более чем сотни бойцов и установить шесть имен героев войны. В работе участвовали более 600 человек. Юрий Соловьев продемонстрировал фильм о поисковой операции на Зайцевой горе и представил вниманию коллег новую книгу «Горькая память войны».

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Заместитель председателя комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Общественной палаты Геннадий Гуляев поделился итогами соревнований «Полигон твоих возможностей», где он от лица Общественной палаты наградил ребят, которые оказались в шаге от победы и заняли четвертое место. Подобную поддержку он считает важной и нужной, ведь она настраивает на веру в себя и собственные успехи в будущем.

Заместитель председателя комиссии по культуре, духовно-нравственному воспитанию и межнациональным отношениям Людмила Монахова обратилась к коллегам со злободневной темой - перенос памятника маршалу Покрышкину. Общественников беспокоит, что на новом месте, в центре площади Маркса, к монументу нельзя подойти.

- Учитывая особую значимость и приближение 110-летия Покрышкина, которое в Новосибирской области отметят в следующем году, решили вынести этот вопрос на ближайший совет, чтобы вся Общественная палата приняла решение по нему, - резюмировал председатель комиссии Виктор Крикунов.

Зампредседателя комиссии Геннадий Гуляев и председатель комиссии Виктор Крикунов. Фото: Полина СЫСОЛИНА

В заседании принял участие Эдуард Юрищев, секретарь Новосибирского областного комитета «Победа». Члены комиссии обсудили с ним комплекс мероприятий в честь 80-летней годовщины Сталинградской битвы, которые они намерены провести.

- Наша комиссия была сформирована в рамках работы седьмого созыва Общественной палаты Новосибирской области. Впервые в состав Общественной палаты вошла комиссия именно такого направления деятельности. Это имеет большое значение в той ситуации, в которой сейчас находится наша страна, - подчеркнул председатель комиссии Виктор Крикунов.