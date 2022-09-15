«Может споткнуться и впасть в кому»: второкласснику из Омска, пострадавшему в страшной аварии, нужен титановый лоб

Второклассник получит уникальный лоб из титана. Фото: Предоставлено Марией Карповой

В марте восьмилетний Кирилл Карпов из Омска попал под машину. Мальчик впал в кому. Чтобы спасти ребенка, врачи удалили ему лобную кость. Кирилл пошел на поправку, его выписали, но тот сидит дома, ведь любое падение или хотя бы щелбан грозит сотрясением мозга и даже реанимацией. Его мама обратилась за помощью к благотворителям, те заказали у новосибирских разработчиков титановый лоб для мальчика. Уникальный имплант поможет ребенку снова жить активной жизнью. Родители объявили сбор: цена вопроса - 259 тысяч рублей.

Раньше Кирилл занимался спортом, вместе с младшим братом ходил в школу. Фото: Предоставлено Марией Карповой

ПОЛУЧИЛ ПЯТЕРКУ И ПОШЕЛ ГУЛЯТЬ

31 марта второклассник Кирилл получил пятерку на уроке математики, прибежал домой хвастаться маме. Потом его мама Мария Карпова отпустила сына в гости к другу, который живет через две остановки.

- Около 6 часов вечера я позвонила сыну, чтобы он возвращался домой, а буквально через 10 минут зазвонил мой телефон, незнакомец сказал: мальчика сбила машина. У меня сердце рухнуло вниз, через 5 минут я уже была на месте. Сын весь в крови, едва в сознании - нас сразу забрали в реанимацию, - рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Мария Карпова.

Второклассник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу рядом со школой. В тот момент его и сбил 45-летний таксист на «Черри Тиго». Мальчик переходил дорогу перед автобусом и не заметил приближающийся автомобиль. Виновник ДТП не снизил скорость перед пешеходным переходом, когда автобус перекрыл ему обзор в крайней правой полосе. Мальчик в этот момент шагнул под машину. Ребенок получил тяжелые травмы: открытый перелом лобной кости черепа, сотрясение и гематомы, перелом кости ноги. Хирурги ввели Кирилла в медикаментозную кому и на шестой день сделали сложную операцию, удалив остатки лобной кости и гематомы в мозгу.

- На десятый день сын вышел из комы, а еще через четыре дня его перевели в палату. Сначала он вообще не разговаривал, но чудом не потерял память и быстро все наверстал. Через месяц с лишним после ДТП сына выписали, - продолжает мама мальчика Мария Карпова.

Новосибирцы изготовят уникальный имплант, его установил нейрохирург Мишкин в Омске. Фото: Предоставлено Марией Карповой

ЖИЗНЬ В КЕПКЕ

Врачи предупредили: вместо лобной кости у ребенка осталась только кожа. Запретили любые активности, детские игры: даже щелбан может вызвать сотрясение, а падение на землю - вновь вогнать в кому. Чтобы хоть как-то защитить голову, Кирилл всегда носит кепку. А еще мальчик стесняется показывать шрам.

- Кирилл - старший ребенок в семье, его брат пошел в первый класс, а я сижу в декрете с полуторагодовалой дочкой. Мы сделали Кириллу МСКТ головы, а затем нейрохирурги посоветовали обратиться в благотворительный фонд. Там нашли разработчиков из Новосибирска, которые могут изготовить уникальный имплант, - объяснила КП-Новосибирск Мария Карпова.

Благотворительный центр «Радуга» объявил сбор на сумму 259,5 тысячи рублей в соцсетях, а компания изготовила 3D-модель и уже готова ее печатать, как только будут собраны деньги. Остальное лечение и операции мальчик получает по квоте от государства. Сумма требуется только на сам имплант, но в Детской городской больнице № 3 города Омска не нашлось финансирования.

- Кирилл сейчас на домашнем обучении, все лето мы просидели на лавочке. Мальчик любил физкультуру, хорошо играл в дворовый футбол, теперь все это смертельно опасно. Компьютер тоже нельзя - теперь только тихие игры: пазлы, лего, - добавляет Мария Карпова. - Кирилл многое вытерпел - был стойким и храбрым. Спасибо врачам за спасение сына! Я очень верю, что совсем скоро о том страшном дне нам будут напоминать только шрамы от операций.

Сейчас Кирилл носит кепку, мечтает о титановом лбе и сравнивает себя с супергероем. Фото: Предоставлено Марией Карповой

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