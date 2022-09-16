В Новосибирске стали чаще заказывать кейтеринг на дни рождения

Кейтеринг заказывают на дни рождения и взрослых, и детей. Фото: Предоставлено компанией Food Factory

По словам основателя кейтеринговой компании Food Factory Александра Тютюнникова, горожане стали чаще обращаться за сопровождением не только корпоративов, но и небольших семейных праздников.

- Люди все чаще хотят удивить гостей необычной подачей блюд, вкусными закусками, стильным оформлением стола, поэтому и обращаются в службу кейтеринга. А приятный бонус к этому в том, что не нужно тратить нервы, выдумывая, чем накормить, как и где купить все ингредиенты, не нужно спешить да и просто не нужно потом мыть горы грязной посуды. Наши клиенты доверяют все это нам. А сами расслабляются, получают максимум удовольствия и позитивных эмоций от праздника. Мы работаем в Новосибирске с 2017 года, поэтому опыт в подобной сфере накопили огромный. А в сентябре этого года, кстати, открываем филиал в Кемерово, - прокомментировал Александр Тютюнников.

Преимущества кейтеринга: за вас и приготовят, и накроют на стол, и все за собой уберут. Фото: Предоставлено компанией Food Factory

В своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте компания Food Factory выложила видео с детского дня рождения в загородном доме, где сотрудники помогли красиво оформить праздничный стол и накормить всех гостей праздника.

Что пишут на сервисе отзывов Flamp о работе кейтеринга Food Factory?

- Познакомилась с данной фирмой на детском дне рождения - был накрыт стол и для взрослых. Поэтому, когда встал вопрос о банкете на выпускном, сразу обратились сюда. Александр очень быстро подготовил для меня три варианта по моим предпочтениям, мы выбрали идеально подходящий. Привезли все вовремя, даже немного пораньше. Заказывали куриные шашлычки и различные закуски - брускетты и канапе. Все мамы остались очень довольны. Большое спасибо, - такой отзыв оставил пользователь Ryzhik.

Сайт: foodfactorynsk.ru

Телефон: (383) 258-81-81

WhatsApp: +7-968-221-24-41

ВКонтакте: vk.com/food_factory_nsk

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