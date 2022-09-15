Сибирячка вышла замуж за парня, с которым ее в 2 года сфотографировали на новогоднем утреннике

Ребята были знакомы давно, но не знали об этом. Фото: предоставлено Анастасией Ефимовой/Антон Ерохин

История 18-летней Анастасии и 21-летнего Константина Ефимовых началась именно в Новый год больше шестнадцати лет назад. На фотокарточке из прошлого Дед Мороз держит за руки двух незнакомых друг с другом детей – мальчика и девочку. Настя и Костя начали бы плеваться и хихикать, если бы кто-то им сказал, что они, когда вырастут, обязательно поженятся. Но так и случилось. Снимок нашли недавно случайно в семейном архиве. Настя рассказала об удивительном совпадении корреспонденту КП-Новосибирск.

Если бы эта история была самой обычной историей знакомства, то начиналась бы она так. Анастасия и Константин познакомились почти два года назад - на Новый год в гостях у друзей.

- Мы сидели с Костей напротив друг друга и не сводили глаз. Разговорились, оказалось, что учились в одной школе, но не общались. А после Нового года сходили в кино и больше не расставались, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия Ефимова.

До свадьбы влюбленные встречались год. Фото: предоставлено Анастасией Ефимовой

Прогулки, подарки, романтика… Со свадьбой тянуть не стали, парень быстро перешел в наступление. Сделал предложение в первую годовщину отношений.

- Это было 7 января. Я ничего не знала, и Костя меня куда-то повез. Он заказал самолет, чтобы полетать над ночным городом. И в один момент я поворачиваю голову, а Костя сидит с кольцом в руке. Я была так тронута, - вспоминает девушка.

Предложение парень сделал в небе. Фото: предоставлено Анастасией Ефимовой

После молодые поехали к родителям Насти, чтобы обрадовать их новостью. Дома сели смотреть детские фотографии из альбома. В самом конце лежал снимок, на котором Дед Мороз держит за руку пятилетнего мальчика и маленькую Настю. Костя взял карточку в руки, начал ее внимательно разглядывать. Узнал себя. Невероятно, но именно тогда - в далеком 2006 году - началась совместная история этих двух людей. А первая встреча состоялась на утреннике.

- Костя так удивился и говорит: «О, это я, что ли?». А мы там одеты не в костюмы. Костя - в теплой одежде, а я - в джинсах. Меня на эту елку привела бабушка, а его - мама. И нас тогда сфотографировали. Теперь мы всем говорим, что нас свел Дед Мороз, - улыбается Настя. - А муж шутит, что я его с детства приворожила.

Ребята поженились летом. Фото: предоставлено Анастасией Ефимовой

Настя и Костя поженились летом, в июле. Хотя признаются, что Новый год для них теперь самый настоящий романтический и семейный праздник.

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