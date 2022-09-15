«Хотела просто животик убрать»: жительница Новосибирска решила похудеть после родов и не смогла остановиться

Как вам преображение? Фото: предоставлено Кристиной Безбородовой

33-летняя Кристина Безбородова вошла в топ-5 на чемпионате по бодибилдингу Республики Алтай. Она позирует под светом софитов в блестящем купальнике. Два года назад, стоя перед зеркалом, она не поверила бы, что способна на такое. Фигура после двух родов сильно расплылась. Но Кристина взяла себя в руки и… не смогла остановиться. Как ее занесло в фитнес-бикини и чего стоило преображение - в нашем материале.

КАЧАЛАСЬ ПАКЕТАМИ С РУКОЙ

Кристина всегда была далека от спорта. В школе от физкультуры было освобождение, в университете добросовестно прогуливала занятия. Думала, что это не ее. Потом вышла замуж, родила двоих детей. Сейчас работает офис-менеджером в одной из новосибирских фирм. К мысли пойти в зал 2,5 года назад Кристину подтолкнул старший сын.

- Я тогда весила 58 килограммов. При моем росте 164 сантиметра это выглядело не очень привлекательно. Мне казалось, что я даже в открытом купальнике на пляж не выйду. Планировала пойти в зал, но по разным причинам откладывала, - рассказала КП-Новосибирск Кристина Безбородова, спортсменка. - Моему старшему сыну подарили фотоаппарат, и он сфотографировал меня сзади, как я мою посуду. Я посмотрела на снимок и заплакала.

Кристина замужем, у нее двое детей. Фото: предоставлено Кристиной Безбородовой

Взяв себя в руки, Кристина в тот же день отправилась в тренажерный зал. «А вдруг на меня все будут смотреть?», «Я же стесняюсь», «А что мне делать?» - мысли проносились в голове женщины одна за другой.

- Я сначала хотела просто животик убрать. Это был небольшой зал в подвале рядом с домом. Когда пришла и начала заниматься, то стеснения ушли. Всем абсолютно все равно, что я делаю. Каждый занимается собой. Через месяц после занятий я набрала килограмм и поняла, что без корректировки питания заниматься бессмысленно. Научилась считать калории, а через два месяца зал закрылся из-за карантина, - вспоминает спортсменка.

Кристина решила не сдаваться. Она чувствовала себя более уверенной, гибкой и продолжила тренировки дома. Из «снарядов» была одна сборная старая гантель. Плюс использовала подручные средства: пластиковые бутылки, пакеты с крупами как утяжелители. Занималась по графику.

- Дети постоянно требовали внимания, поэтому иногда тренировки затягивались на 4 часа. Но я ни одну не пропустила. Когда зал снова открыли, все были удивлены, как я похудела. Все остальные во время пандемии филонили и, наоборот, набрали вес, - говорит Кристина.

«НУЖНО СОЗДАТЬ ИЛЛЮЗИЮ ИДЕАЛЬНОЙ СЕБЯ»

По идее, цель была достигнута. Вес сброшен? Да. Но Кристине очень понравилось ставить задачу и справляться с ней. Тогда мама двоих детей начала поглядывать на девушек в фитнес-бикини. Женщине захотелось прийти в еще более спортивную форму и попасть на сцену.

- Я продолжила тренировки в другом зале, где было больше тренажеров. Я понимала, что хочу быть как девушки в фитнес-бикини. Купила себе туфли для позирования, купальник и с января 2022 года начала готовиться, - объясняет Кристина.

В новом виде спорта нужно было набирать мышечную массу, для этого правильно питаться еще важнее. Изначально женщине пришлось набрать вес, а потом его сбрасывать. В основном в меню были курица, индейка, гречка, рис, орехи.

Кристина ходила в зал шесть раз в неделю. Фото: предоставлено Кристиной Безбородовой

- Когда я набирала массу, у меня был один день, когда я могла есть все, но в ограниченном количестве. Отменили мне их 2,5 - 3 месяца назад. Честно скажу, на массе едят очень много. Когда был пик массы, а это 55 килограммов, я чуть не плакала над тарелками, потому что было постоянное ощущение, что я объелась, а мне снова нужно есть, - описывает процесс подготовки женщина. - Я ела 5 - 6 раз в день. Контейнеры были с собой всегда. Ела везде: в автобусе, в метро, на лавочке во дворе. Потом надо было, наоборот, усиленно заниматься и меньше есть.

Свободное время уходило на тренировки.

- Муж был не сильно рад, но все равно поддержал меня. Я постоянно была в тренажерном зале. Особенно сложно давалось позирование. Через 15 минут после начала занятия с меня градом тек пот. Это на видео все просто, а на деле - огромная работа. Нужно чувствовать свое тело, мышцы. Держишь себя полностью в напряжении, а при этом нужно еще и улыбаться, будто тебе легко, - раскрывает тонкости подготовки жительница Новосибирска.

Позировка - один из самых сложных этапов подготовки. Фото: предоставлено Кристиной Безбородовой

По словам Кристины, на тренировках по позированию отрабатывалось все до мелочей. Вплоть до того, когда лучше опустить взгляд, где взмахнуть ручкой, а где и ресницами.

- Нужно понимать свои удачные ракурсы. Нужно создать иллюзию идеальной себя и знать, что лучше скрыть от судей и зрителей. Да, я много плакала, потому что физически было тяжело, на первых этапах - больно, потому что было статическое напряжение. Мне иногда казалось, что стараюсь по максимуму, а выгляжу как буратино, - делится эмоциями мама двоих детей.

ПРОБИЛА СЕРЕЖКОЙ УХО

День икс настал 10 сентября. Соревнования проходили в городе Горно-Алтайске. Подготовка началась с самого утра.

- За день до соревнований я волновалась, как перед свадьбой. Было ощущение, что скоро будет праздник, - признается Кристина. - Утром 10 сентября мне сделали прическу, макияж, и я поехала наносить грим на все тело.

В ожидании перед выступлением. Фото: предоставлено Кристиной Безбородовой

В зале Кристину ждала целая группа поддержки. Поболеть за землячку приехали ребята из ее тренажерного зала. Тренер Кристины всегда была на связи и даже провела генеральную репетицию по видео.

Кристина была полностью готова к выходу, но без конфуза не обошлось.

- Мне уже надо было бежать на сцену, и я начала надевать сережки. И поняла, что дырка в ухе заросла. У меня не было выхода, и я пробила себе сережкой мочку и пошла выступать, - добавляет Кристина. - После выступления увидела, что ухо в крови.

Женщина вошла в топ-5. Фото: предоставлено Кристиной Безбородовой

Однако это не помешало нашей героине войти в пятерку лучших участниц в категории «Фитнес-бикини дебют». Сыновья сказали, что их мама - настоящая королева.

Теперь Кристина готовится к кубку Новосибирска по бодибилдингу. Он состоится 24 сентября.

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