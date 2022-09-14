Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 15 сентября 2022 года: за сутки заболели 951 человек

Почти тысяча человек заболели коронавирусом в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 15 сентября 2022 года таковы: за минувший день заболели 951 жителей области, среди которых 230 детей. Выздоровели за тот же срок гораздо больше человек — 726.

Летальных случаев за сегодня не выявлено. За все время пандемии коронавирус выявили у 282 192 новосибирцев, а полностью выздоровели 262 988 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 640 человек, в том числе 50 детей. В отделениях реанимации находятся 30 человек. На ИВЛ – 3 пациента.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 901 человек

Количество пациентов в реанимации: 38 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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