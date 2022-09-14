«Греет душу за миллион»: новосибирская художница делает сказочные печки и скульптуры - их покупают по всему миру

Сибирячка создает сказочные миры из керамики уже 25 лет. Фото: Предоставлено Аленой Залуцкой

Новосибирский скульптор Алена Залуцкая всю жизнь занималась керамикой: обжигала статуи ангелов, украшала театр кукол, а недавно поставила скульптуру мамонта в небольшом селе. Новую славу ей принесли камины как из русских сказок, украшенные плиткой в купеческом стиле. Заказчики из США и Европы готовы платить за русских ангелов и русский изразец, жюри одного из фестивалей в Санкт-Петербурге в восторге. Почему печки не выходят из моды и как украсить сердце русской избы - в материале КП-Новосибирск.

Тысячи детей видели работы художницы: она оформляла зал в Новосибирском театре кукол. Фото: Предоставлено Аленой Залуцкой

КУКОЛКИ, КОТОРЫХ ВИДЕЛИ ВСЕ МАЛЫШИ ГОРОДА

Сибирячка Алена Залуцкая родилась в семье военного летчика, но с детства тяготела к высокому искусству. Девочка окончила художественную школу в Магадане, затем - художественное училище в Новосибирске и Красноярский художественный институт, став лучшей выпускницей года. Быть художником в 1990-х было непросто, однако талантливая сибирячка участвовала в выставках, параллельно работая художником-разработчиком на заводе, а затем появился заказ, который помог заработать имя.

- Один из самых значимых заказов был в 2003 - 2004 годах для Новосибирского областного театра кукол в соавторстве с архитектором Геннадием Арбатским. Работа «Город мастеров» до сих пор украшает фойе театра, вторая работа на тему «Алисы в Стране чудес» была в комнате отдыха на втором этаже. Сейчас ее можно увидеть только на фото, - рассказала Алена Залуцкая.

Три года назад комнату отдыха переделали, не сохранив удивительное панно из керамики площадью 27 квадратных метров. Тем не менее в свое время работу заметили, и имя Алены Залуцкой стало чаще мелькать на выставках в Новосибирске, Москве и за границей, в 2005 году сибирячку приняли в Союз художников России. С 1997 года Алена преподавала в Новосибирской архитектурной академии (НГАХА), а затем открыла свою творческую студию керамики для детей и взрослых «База».

Огневая скульптура обжигается при температуре в 1200 градусов. Фото: Предоставлено Аленой Залуцкой

СОЗДАНИЕ СКУЛЬПТУРЫ МОЖЕТ СТАТЬ ШОУ

- За 9 лет мы выполнили больше 2 тысяч работ для частных лиц и по заказу города. Из необычных работ есть интересная скульптура «Данко» в сквере на улице Кубовой. С работой «Русский ангел» мы ездили во Францию, это отдельный жанр огневой скульптуры, он даже сложнее каминов, - продолжает Алена Залуцкая.

Для огневой скульптуры готовую керамику обжигают при температуре 1200 градусов Цельсия в специальном кожухе - настоящее огненное шоу. Но сам жанр скульптуры в последнее время не в фаворе: во время пандемии компании стали экономить на подобных заказах, и Алена взялась за… русскую печку.

Камин в стиле русского изразца XIX века попал на международный конкурс. Фото: Предоставлено Аленой Залуцкой

ОТ КАМИНОВ К «ЦАРЬ-ПЕЧКЕ»

Все началось с того, что Алену попросили добавить в интерьер одного дома штрихи купеческого стиля. Отправной точкой стал камин в традиции русского изразца в стиле XVII - XVIII веков.

- В доме была печка, которую мы переоформили в камин. Мы взялись за работу втроем: я, мой супруг-инженер и скульптор Алексей Мохов. Эта работа растянулась почти на год: в России была большая проблема со специальной глиной и глазурью для каминов нужного качества. Нам пришлось все изобретать заново, благо технологией мы владеем. Мы восстановили составы глазури XIX века и замешивали глину, чтобы добиться высокого качества. Получился не только художественный проект, но и технологический эксперимент, - говорит Алена Залуцкая.

Именно этот камин, который получил даже собственное имя - «Щебет» - попал на конкурс лучших архитекторов Санкт-Петербурга. Сама керамика для сказочных печей и каминов изготавливается вручную. Это сложно: сперва скульптор создает форму, затем заливает туда материал, потом руками доводит рисунок до совершенства, обжигает и красит кисточкой каждый элемент отдельно. На один изразец у мастера уходит 11 подходов, отсюда и цена: 60 тысяч рублей за квадратный метр. Одна работа может обойтись заказчику в миллион рублей.

Скульптуры сибирячки есть в Новосибирске (слева) и за рубежом. Фото: Предоставлено Аленой Залуцкой

- К сожалению, в Новосибирской области это искусство не так развито. За Уралом есть школы, которые сохранили традицию и обучают керамистов в университетах. У нас это единичные случаи, когда заказчики решаются на оформление каминов. Это очень долгосрочная работа, создание одного авторского камина длится от полугода, - объясняет КП-Новосибирск Алена Залуцкая. - Есть большая проблема с материалами, некоторые глазури мы переизобретали сами.

Чаще работы Алены Залуцкой заказывают за рубежом: в США и Франции ее скульптуры до сих пор в цене, несмотря на проблемы с доставкой керамики.

- В один момент пришло осознание: живешь и работаешь в Новосибирске, со временем становишься известным в узких профессиональных кругах в России и других странах. А в родном городе о тебе мало кто знает. Зато среди скульпторов-керамистов мое имя хорошо известно, мои работы участвовали в выставке в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве, - говорит художница.

Художница с мужем открыли мастерскую керамики, а теперь мечтают об арт-резиденции. Фото: Предоставлено Аленой Залуцкой

Партнеры из музея «Керамарх» в Санкт-Петербурге предложил сделать выставку «Империум» в Петропавловской крепости. Еще одну выставку керамики готовят во Владивостоке - о двух океанах и континентах, другая запланирована в штате Огайо (США).

Несмотря на свою известность в мире искусства, скульптор Алена Залуцкая решила остаться жить и работать в России. Помимо выполнения заказов она успевает преподавать в мастерской «База» детям и взрослым. Семья Алены и Николая также строит арт-резиденцию в селе под Новосибирском, планируя там огромную дровяную печь анагаму. Такие печи строили древние жители Юго-Восточной Азии, и их до сих пор любят керамисты по всему миру.

- Всего у меня было более 40 выставок, в том числе две большие персональные. Из последних работ - в начале лета мы поставили в Тогучинском районе двухметрового мамонта в селе Кудельный Ключ, где нашли скелет ископаемого. Сделали его из бетона всего за две недели, - добавляет Алена Залуцкая. - У меня есть знакомые скульпторы по всему миру, но нет времени на соцсети, поэтому в массы выйти не получилось. Но заказы есть, близкие люди поддерживают - значит, все не зря.

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