Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 14 сентября 2022 года: за сутки умерла 86-летняя женщина

За сутки коронавирусом заболели 985 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 14 сентября 2022 года таковы: за минувший день заболели почти тысяча новосибирцев — 985 человек, среди которых 178 детей. Выздоровели за тот же срок больше человек — 626.

— Скончалась одна женщина в возрасте 86 лет. Всего от коронавируса умерли 6710 человек, — сообщил региональный оперативный штаб.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 629 человек, в том числе 50 детей. В отделениях реанимации находятся 32 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 985 человек

Количество пациентов в реанимации: 32 человека

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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