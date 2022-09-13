«Орет, швыряет детские вещи»: родители жалуются на грубую няню в детсаду Новосибирска

Скандал случился в детском саду на Первомайке. Фото: Предоставлено местными жителями

Мама одного из воспитанников детского сада в Первомайке пожаловалась на грубую няню. Женщина уверяет: сотрудница детсада издевается над детьми - орет, швыряет вещи малышей, критикует родителей за неновую одежду с заплатками. Дети сами рассказывают взрослым: няня может дернуть за руку, а иногда и ругнуться матом. По словам жительницы Новосибирска, конфликт продолжается уже 8 лет, написано 20 жалоб. В итоге заведующая решила уволить младшую воспитательницу. Сама же сотрудница детсада говорит, что ее «подсидели», доказательств обвинений родителей поведения нет. Мы дали слово обеим сторонам конфликта.

«ИЗ КОМНАТЫ СЛЫШИТСЯ ОТБОРНЫЙ МАТ»

Скандал начался после публичного заявления мамы одного из двухлетних мальчиков. Милана* опубликовала пост в группе «Наша Первомайка», он вызвал волну возмущения в соцсетях. Мама ребенка утверждает, что нянечка в их группе позволяет себе на работе много лишнего.

- Эта няня работает уже 8 лет, и все эти годы родители на нее жалуются. Иногда она неадекватно себя ведет: орет при детях, швыряет вещи малышей. Когда сидела с воспитателями в комнате рядом с черным ходом, оттуда слышался отборный мат. Родителям высказывает про то, как дети одеты, какие вещи - качественные, а какие - нет. На данный момент ее перевели в группу моего младшего сына, которому 2,5 года. Мой ребенок с задержкой речевого развития, если на него накричат, он даже не сможет ответить, - беспокоится мама Милана.

Женщина обращалась к заведующей детским садом: по словам мамы, няню просто перевели в другую группу. А потом сама няня взяла больничный. Обеспокоенная Милана не остановилась и собрала подписи 24 родителей из 30 за то, чтобы нянечку уволили. Кроме того, она написала пост в группе района «Моя Первомайка», где откликнулись родители выпускников детского сада. Они тоже выступили на стороне Миланы, заявив, что нянечка ладить с детьми явно не умеет.

После массовых жалоб воспитатель решила уволится. Фото: Предоставлено местными жителями

«ВСЕМУ ВИНОЙ ЛИЧНАЯ НЕПРИЯЗНЬ»

Сама воспитательница с обвинениями не согласна, она говорит, что ее просто недолюбливают в коллективе.

- Это все ложь! Причина конфликта - личная неприязнь со стороны воспитателя. Я долго не работала, с 2 апреля была на больничном - только вышла на один день. А эта женщина-воспитатель уже всех настроила против меня, - рассказала КП-Новосибирск критикуемая няня детского сада. - Пусть пишут в департамент образования, только у них на меня ничего нет! А сплетни надо доказать!

Руководство детского сада в курсе конфликта, говорят родители. Однако сама заведующая на вопросы корреспондента КП-Новосибирск дала немного неожиданный ответ.

- Вы читаете сплетни. В моем коллективе такого воспитателя нет. Зайдите на сайт учреждения и убедитесь в этом. А то, что говорят родители и вы повторяете, - это сплетни, - сообщила КП-Новосибирск заведующая детским садом в Первомайке.

Мама Милана написала на имя заведующей официальную жалобу, в которой уведомила ее о своих планах подать коллективное письмо родителей в департамент образования мэрии Новосибирска. На этот раз заведующая нашла младшего воспитателя в списках сотрудников. Мама Милана сообщила, что нянечку все-таки уволят.

- Благодаря публичной огласке в соцсетях мы победили! Заведующая позвонила и сказала, что младшую воспитательницу увольняют, - говорит Милана. - Сегодня у нас была очная ставка с этой няней, она ничего не стала объяснять родителям. Решила уволиться по собственному желанию, а заявление мы уничтожили.

*Имена героев публикации изменены.

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