Шкаф-карандаш и лего-кровать: выбираем самую необычную мебель для детей в Новосибирске

Фото предоставлено детской фабрикой мебели «Мандарин».

Хотите удивить своего ребенка и превратить его детскую в настоящую сказку, при этом очень удобную для учебы и игр? Эту непростую задачу поможет решить производитель детской мебели «Мандарин». Фабрика почти 10 лет изготавливает красочную, яркую мебель. География клиентов компании - от Южно-Сахалинска до Калининграда, от Казахстана до Якутии, от Крыма до Мурманска. На сайте можно увидеть и кроватку в форме корабля, и детскую гардеробную, и даже шкаф, который можно собрать, как конструктор-лего, из больших кубиков. Вот несколько ярких вариантов, которые понравятся вашему малышу

СЕРИЯ «ПРОДЛЕНКА»

В этой серии шкаф-палитра (38 000 рублей) напоминает коробочку от красок, а ручка повторяет контур кисточки. А вот шкаф малый (19 000 рублей) передает форму карандашей. На него можно поставить книжку или игрушки, а еще внутри есть полочки. Ярко, со вкусом, интересно.

Шкаф-палитра - универсальный: и платяной, и книжный. В комплекте антресольная часть и 4 полки + съемная штанга. Материал - МДФ.

Стоимость всей серии: 57 100 рублей.

СЕРИЯ «ТОРТУГА»

Тематика этой серии больше подходит для комнаты мальчика. В комплекте стеллаж-маяк со светильником (11 600 рублей), кровать-кораблик (25 000 рублей), шкаф двустворчатый и пенал (17 400 рублей).

Стоимость всей серии: 54 000 рублей.

Фото предоставлено детской фабрикой мебели «Мандарин».

МИР «ЛЕГО»

Считается, что в конструктор играют только мальчики. Но у фабрики детской мебели «Мандарин» разработан целый мир «Лего» как для юношей, так и для девочек. Вот, например, серия «Леголенд Girl» выполнена в розовых цветах - так производитель адаптировал «Лего» и под юных красавиц.

В комплекте двухъярусная кровать с двумя ящиками, в кровать встроен шкаф со штангой. За шкафом есть открытые полки, внизу - два ящика, туда можно сложить постельное белье или игрушки. Ступени выполнены с ящиками. Вверху - двухметровое спальное место, внизу - 1,6 метра, предусмотрен защитный борт.

Стоимость кровати: 88 000 рублей.

Фото предоставлено детской фабрикой мебели «Мандарин».

КОМПОЗИЦИЯ «ЛЕГО-БЭТМЕН»

Эта серия интересна тем, что комнату можно собрать своими руками.

В серию входят (слева направо) шкаф двустворчатый, комод, диван-кровать с двумя ящиками.

- Серию «Лего» можно компоновать. На первый взгляд кажется, что внизу комод, на самом деле в самом низу две тумбочки, на них комод малый, шкаф одностворчатый и шкаф-куб. И эту композицию тоже можно перекомпоновать. В этой тематике очень много всего, и клиенты на этой основе делают свои лего-уголки. А если еще поиграть с цветами, то можно сделать и детскую, и классическое лего одновременно. Цвет фасада на нашем сайте можно выбрать любой. Такая композиция стоит 118 000 рублей (все, что на фото), - говорит директор фабрики детской мебели «Мандарин» Дмитрий.

Шкаф-конструктор - 45 500 рублей, кроватка - 23 900 рублей, комод - 23 100 рублей.

На сайте комоды можно купить со скидкой (раздел «Распродажи»).

Фото предоставлено детской фабрикой мебели «Мандарин».

КОЛЛЕКЦИЯ «ЗЕФИР»

Эта серия изначально была белая. Клиенты попросили добавить розовый цвет, так родилась коллекция «Зефирка». Нововведение в цвете увеличило продажи. Теперь эта коллекция - одна из самых востребованных. Также коллекция хорошо смотрится в цветах крем, имбирь, лайм, желтом. Здесь штанга и полки + зеркала, сзади туалетный столик с зеркалом.

В комплекте гардеробная (13 000 рублей) и туалетный столик (9200 рублей). Бабочки выведены в отдельный декор.

Фото предоставлено детской фабрикой мебели «Мандарин».

СЕРИЯ «ВЕНЕЦИЯ»

В комплекте комод, диван-кровать, ящик для игрушек и шкаф. Матрасы продаются отдельно от кровати, на них предусмотрена скидка 30%.

В качестве ручек у дверей шкафа используются окошки. Они выполнены из специального акрилового стекла - пластика. Материал прочный, так что сломать такие ручки практически невозможно.

Стоимость всей серии: 106 000 рублей.

Фото предоставлено детской фабрикой мебели «Мандарин».

СЕРИЯ «АПАЧИ»

На фотографии представлена двухъярусная кровать. Изначально кровать производили в цветах крем, манго, арабика. В общем, пытались передать стиль в индейской классике. Однако цветовая гамма оказалась слишком реалистичной и не вписалась в современные интерьеры с пастельными тонами. Теперь же у кровати вторая жизнь, но в других цветах.

Стоимость: 65 200 рублей.

Фото предоставлено детской фабрикой мебели «Мандарин».

СЕРИЯ «АМСТЕРДАМ»

«Амстердам» - самая большая коллекция. В ней 143 наименования по отдельным изделиям. А если добавить 12 цветов, в которых можно сделать мебель, то получится 1716 изделий.

В самом углу - шкафы-домики, практически как в серии «Венеция». Разница в крыше - у них другая форма.

Диван-кровать. В отличие от других серий в «Амстердаме» есть и диван-кровать, и просто кровать в форме домика.

Подробно изучить серию можно здесь.

Фото предоставлено детской фабрикой мебели «Мандарин».

СЕРИЯ «АБВГДЕЙКА»

Благодаря этой серии можно развиваться и учить буквы, не проводя много времени за письменным столом. Зачем, если рядом с тобой висит алфавит?

- Вспомнили, что раньше по воскресеньям была передача, называлась «АБВГДЕЙКа», поэтому так и назвали. В серию входят полки всех вариантов (горизонтальная, квадратная), письменный стол, комод, шкаф и кровать. Можно полностью обставить всю детскую. Ящик для игрушек можно использовать как стул, - рассказывает Дмитрий. - А еще у письменных столов закругленные углы - для детской безопасности.

Фото предоставлено детской фабрикой мебели «Мандарин».

СПРАВКА КП

Вся продукция отвечает современным требованиям как по материалам (содержание эмиссии - 0,5), так и по фурнитуре.

- Мы используем фурнитуру скрытого монтажа, дверцы оснащены петлями с доводчиками, шариковые направляющие полного выдвижения, - пояснил Дмитрий.