Голосование без нарушений: Общественная палата Новосибирской области организовала наблюдение на выборах

Председатель Общественной палаты на рабочем месте. Фото: Полина СЫСОЛИНА

Голосование проходило в течение трех дней на довыборах депутатов Законодательного собрания региона по одномандатным округам № 4 и 10 и выборах депутатов в нескольких поселениях области на муниципальном уровне. В выборах поучаствовали 260 наблюдателей от Общественной палаты Новосибирской области.

- Традиционно в рамках законодательства РФ Общественная палата осуществляет общественное наблюдение за выборами всех уровней. Сегодня мы в очередной раз заключили соглашение с нашими общественными организациями - их более 35, с шестью политическими партиями. В преддверии выборной кампании мы провели «Школу общественного наблюдателя», куда пригласили своих наблюдателей и наблюдателей от политических партий и совместно с избиркомом провели обучающий семинар. Там мы проговорили регламенты, которые должны соблюдать все наблюдатели, а также их права и обязанности, - рассказала глава Общественной палаты Галина Гриднева.

По ее словам, представители политических партий активно участвуют в общественном наблюдении за выборами, ведь это в их интересах.

- Наша партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» участвует во всех избирательных циклах. Идет серьезная борьба, на многих участках все будет решаться в последний момент. Я знаю, что там, где проходят выборы в Заксобрание, достаточно хорошая явка и конкурентная борьба: у нас сильные кандидаты, но и коллеги из других партий - тоже. Поэтому надеюсь, что жители своими голосами поддержат сильнейших. Уже который год наша партия подписывает соглашение с Общественной палатой, которая делает очень большую, значимую работу для проверки выборов, для наблюдения, - поделился депутат Государственной думы РФ от Новосибирской области Александр Аксёненко.

Глава Общественной палаты Галина Гриднева в ходе обсуждения рабочих вопросов с депутатом Госдумы Александром Аксёненко. Фото: Полина СЫСОЛИНА

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

Галина Гриднева уточнила, что отличие выборов 2022 года от предыдущих в отсутствии онлайн-трансляции видеонаблюдения, но каждый участок оснащен камерой, которая фиксирует процесс. В случае подозрений можно просмотреть запись и прояснить ситуацию.

Глава Общественной палаты также рассказала, какие жалобы поступали общественным наблюдателям. Например, партия коммунистов сигнализировала, что на одном из участков много надомного голосования.

- Мы обратились в избирком. Да есть большой процент, но это удаленные районы, где жители пенсионного возраста, которые воспользовались своим правом, то есть это не нарушение, - пояснила собеседница.

Также в Барабинском районе с маршрутного такси не сняли портрет кандидата. Факт нарушения подтвердился, портрет оперативно убрали.

- Мы создали чат, куда в течение дня наблюдатели отправляют всю информацию с места: видео, фотосъемку, а в конце дня – отчеты о том, что происходило, сколько жителей проголосовало. Если возникает какая-то нестандартная ситуация, то в областном штабе есть мобильная группа, которая может тут же либо дать консультацию по горячей линии, либо выехать на место, - описала Галина Гриднева работу общественных наблюдателей.

Избирком отчитался по итогам выборов: они прошли в спокойном режиме, серьезных нарушений в регионе зафиксировано не было.