«Расцветай на Авиастроителей»: квартиры от 3,35 миллиона в популярной у новосибирцев локации

Секции «Расцветай на Авиастроителей» образуют приватный, безопасный двор с детской игровой и спортивной площадками. Фото: ГК «Расцветай».

«Расцветай на Авиастроителей» расположен в Дзержинском районе, на пересечении улиц Авиастроителей и 25 лет Октября. В 1930-х годах этот район строили как маленький город внутри Новосибирска. Новосибирцы очень любят эту локацию за хорошую транспортную развязку, сформированную социальную инфраструктуру и наличие зеленых зон.

Проект ГК «Расцветай» переменной этажности - 9, 18 и 25 этажей. Квартал спроектирован с учетом всех современных урбанистических трендов и запросов новосибирцев на комфортное жилье. Все секции образуют приватный, безопасный двор с детской игровой площадкой, workout-комплексом и зоной отдыха.

На первом этаже располагаются коммерческие помещения, спроектированные с учетом требований современного стрит-ретейла: высокие потолки, видовые витрины, свободные планировки. Здесь разместятся кафе, детские центры и салоны красоты. Это предоставит жителям квартала разнообразные возможности для досуга и отдыха.

Кафе, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов - у жителей «Расцветай на Авиастроителей» все необходимое расположено внутри квартала. Фото: ГК «Расцветай».

Продуктовые магазины «Пятерочка», «Ярче!», «Магнит», «Мария-Ра», общеобразовательные школы № 26, 36 и 153, гимназия № 12, детские сады № 262 и 329, центр детского творчества, поликлиника № 12, медицинские центры, четыре бассейна, два фитнес-зала, стадионы «Чкаловец» и Ледовый дворец спорта «Сибирь» - все находится в шаговой доступности.

Удачное расположение квартала - 2 минуты до трамвайной остановки, 10 минут до железнодорожной станции Новосибирск-Восточный, 10 минут на машине до метро «Заельцовская» и площади Калинина - позволяет быстро добраться до любой точки Новосибирска.

Благоприятному климату «Расцветай на Авиастроителей» способствует большое количество зеленых зон.

По соседству с «Расцветай на Авиастроителей» сквер Авиаконструктора Антонова, основная достопримечательность которого - памятник знаменитому гражданскому самолету Ан-2. Также в шаговой доступности сквер имени Калинина и сквер Победы. В обеих парковых зонах есть все для комфортного активного отдыха взрослых и детей.

В 15 минутах ходьбы зеленая жемчужина Новосибирска - парк Сосновый бор, где можно неспешно прогуляться по тенистым аллеям, заняться спортом или посетить городское мероприятие.

Особенное внимание уделено проработке планировочных решений. В основу проектирования заложены принципы эргономики, эффективные планировки с функциональным пространством. В ассортименте квартиры от 23 до 75 кв. м, коммерческие помещения. Жилье сдается с отделкой whitebox.

Покупая квартиру в квартале «Расцветай на Авиастроителей», можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

Новосибирск, Вокзальная магистраль, 8а,

тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

VK

канал Яндекс-Дзен

Телеграм-канал

ООО «СЗ «Лаванда». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» и др.

На правах рекламы