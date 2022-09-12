Пенсионерка из Новосибирской области прошла в шоу «Голос 60+»

Женщина прошла слепые прослушивания. Фото: скриншот из видео «Голос 60+»

61-летняя Лариса Соловьева из города Куйбышева Новосибирской области прошла слепые прослушивания на шоу «Голос 60+». Пенсионерка из глубинки исполнила песню «Ой, то не вечер». О своем необычном пути на одну из главных сцен страны исполнительница рассказала корреспонденту КП-Новосибирск.

«В ЮНОСТИ ВСЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО НАДО ПОСТУПАТЬ В ГНЕСИНКУ»

Лариса Соловьева родилась в многодетной семье в селе Ильинка Доволенского района. Она была пятым ребенком из восьми.

- Я пела с самого детства. У меня вся семья музыкальная: поют, играют и танцуют. Папа на балалайке играл, мама - на гитаре. У нас даже был семейный оркестр. Я всегда хотела стать артисткой. Окончила Новосибирское культпросветучилище, хоровое отделение. Мне все говорили, что надо поступать в Гнесинку, - рассказала КП-Новосибирск Лариса Соловьева. - Но не сложилось.

По словам женщины, тогда выбор встал между семьей и музыкой. Лариса выбрала первое.

- Я тогда была беременна, и все мысли были о семье. Переехала в Куйбышев, вышла замуж. Работала в Доме культуры, потом вела музыкальную группу в детском садике. Параллельно сама ходила в хор, пела, - говорит женщина.

Лариса приезжала на кастинг одна. Фото: предоставлено Ларисой Соловьевой

Когда появилось шоу «Голос», Ларисе было около 40 лет. Знакомые и родственники в один голос спрашивали: «Ну почему ты еще не там?»

- Я всегда говорила, что на той сцене умру от страха, была не уверена в себе. Помню, на шоу пришел мужчина за 50, и ему сказали, мол, ну куда он идет. Я подумала, что не дай бог мне такое скажут. А уже потом появился «Голос 60+», и я стала ждать, когда мне исполнится 60 лет, - признается Лариса.

«СПИНКИ КРЕСЕЛ ОТВЛЕКАЛИ»

Лариса собрала всю смелость в кулак и отправила заявку. Когда пришло приглашение на кастинг, счастью не было предела. Лариса рассказала, в каких условиях пришлось его проходить.

- Я спела две песни: кусочек «Ой, то не вечер» и какую-то веселую песню, по типу «Мама Мария». Пела а капелла и показала весь свой диапазон. Из 20 человек выбрали сначала четверых, а потом из этой четверки осталось только двое, в том числе и я, - описывает Лариса. - Когда мне позвонили, я испытала большой восторг.

Ларисе понравилась столица. Фото: предоставлено Ларисой Соловьевой

Если на кастинг женщина ездила одна, то на слепые прослушивания поддержать зарождающуюся звезду телеэкрана приехали внучки, сын с девушкой, дочка и подруга.

- Они меня ограждали от всего. Говорили, мол, не трогайте маму, ей надо репетировать или поспать. Создавали комфортные условия. Я перед выходом сильно волновалась. Передо мной стояла задача - спеть достойно, - вспоминает женщина.

Женщина сильно волновалась. Фото: предоставлено Ларисой Соловьевой

Лариса вышла на сцену, справиться с волнением было сложно, особенно отвлекали спинки кресел. Она подумала: «Плохо будет, если ко мне никто не повернется». Но в итоге к исполнительнице повернулись два наставника - Елена Ваенга и Александр Малинин. Лариса выбрала Ваенгу.

- Я очень много ее песен пою, - объяснила свой выбор жительница Куйбышева.

Впереди у Ларисы еще одно непростое испытание - «Нокаут». Тройка поет одну песню, один человек выбывает. Остаются двое. Получится ли пройти отбор в этот раз? Посмотрим и послушаем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber