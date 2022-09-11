«Не ожидали столько доброты»: в Новосибирске соседи за сутки собрали миллион рублей для онкобольного мальчика

Семилетний Артем перенес 6 операций и 20 курсов химиотерапии. Фото: Предоставлено родителями мальчика

Семья Колесниковых 5 лет борется за жизнь сына Артема: у мальчика диагностировали карциному в животе. Семилетний ребенок пережил 6 операций, 20 курсов химиотерапии и 50 сеансов лучевой терапии, но болезнь вернулась и уничтожила два позвонка. Нужно было дорогое лекарство, и соседи сотворили для Артема маленькое чудо. Как им удалось собрать миллион за сутки - в материале КП-Новосибирск.

Ребенок с 2-х лет борется со страшной опухолью. Фото: Предоставлено родителями мальчика

5 ЛЕТ В МАСОЧНОМ РЕЖИМЕ

Диагноз Артему поставили в мае 2017 года: мама увидела у сына на спине шишку, когда купала его. Через пару недель пошла в поликлинику, педиатр направил ребенка на УЗИ брюшной полости. Там выявили опухоль, направили к онкологу. Затем была операция в Детской больнице скорой помощи № 3, после которой семья узнала, что опухоль злокачественная.

Малыша с мамой сразу отправили в детскую онкобольницу в Краснообске, двухлетнему Артему назначили тяжелую химиотерапию и поставили диагноз: «миоэпителиальная карцинома мягких тканей забрюшинного пространства». Образцы клеток отправили в онкоцентр Екатеринбурга и московский НМИЦ имени Дмитрия Рогачева. Артему назначили курс лечения, но опухоль постоянно давала метастазы в соседние клетки. За 5 лет мальчик пережил 6 операций, 20 курсов химиотерапии и 50 курсов лучевой терапии.

- Первая реакция - шок, слезы... Мы с мужем долго не могли смириться с этим, а двухлетний Артем не осознавал, что с ним происходит что-то страшное. Думаю, это помогало ему восстанавливаться после каждого блока химии. И мама всегда была рядом, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Колесникова, мама мальчика. - Главная проблема была - накормить сына из-за тошноты от препаратов.

Мама с мальчиком жили от больницы до больницы и всегда ходили в медицинских масках, что удивляло соседей по дому. Они гадали, что не так с ребенком и его родителями, а Ирина с мужем не привыкли разбалтывать диагноз мальчика. Но потом начался коронавирус, и косых взглядов стало меньше. Однако после отмены масочного режима семья продолжала ходить в масках.

Семья брала кредит на лекарства и в отчаянии обратилась к соседям. Фото: Предоставлено родителями мальчика

ВЗЯЛИ КРЕДИТ И ПОПРОСИЛИ ПОМОЩИ У СОСЕДЕЙ

2 года назад детские онкологи дали неблагоприятный прогноз, а маленькому Артему назначили паллиативный статус. Родители едва не отчаялись, так как химиотерапия не могла победить рост опухоли, онкологи перепробовали десятки препаратов из списка Минздрава РФ.

Год назад врачи московского НМИЦ имени Н. Н. Блохина сделали генетический анализ опухоли, но не нашли мишени для таргетного препарата. Тем временем проявились побочные эффекты от лучевой терапии: в 2018 году Артем заболел остеопорозом, а в апреле 2022 года опухоль повредила два больных позвонка. Хирурги удалили часть позвонка и часть опухоли, но после операции мальчик оказался прикован к кровати. В июне Артему провели еще один генетический анализ в новосибирской клинике имени Е. Н. Мешалкина, который помог выявить клетки-мишени для таргетного препарата.

- Генетический анализ помог: врачи смогли отыскать за рубежом таргетный препарат «Энтекрениб» специально против такой опухоли. Лекарство оказалось экспериментальным, его изобрели всего 2 года назад. Мы обратились в минздрав Новосибирской области, но лекарство не зарегистрировано в России и не имеет лицензии. Специалисты минздрава попросили помощи у благотворительного фонда «Круг добра», но они не смогли его приобрести. Прошло 3 месяца, и я была уже в отчаянии, опухоль росла, - призналась КП-Новосибирск Ирина Колесникова.

Артисты пожертвовали гонорары в помощь ребенку. Фото: Предоставлено ТОС «Европейский берег»

Семья решила купить лекарство самостоятельно: взяли кредит 345 тысяч рублей на одну упаковку препарата. Но для успешного курса лечения не хватало еще двух упаковок, тогда Ирина написала пост о ситуации с ребенком в соседском чате. Помогла старшая по дому Ольга Полянская, которая работает свадебным фотографом. Вместе с мамочками она организовала сбор средств и убедила сделать праздник соседей во дворе благотворительным.

Информация распространилась по соседским чатам, а 3 сентября на празднике День соседей ведущий выступил с просьбой помочь Артему. За 1,5 дня соседи собрали почти миллион рублей в помощь ребенку - этого хватило на две упаковки препарата, чтобы обеспечить Артема на 3 месяца.

- Люди откликнулись: кто-то прислал по 35 рублей, кто-то - 100 рублей, кто-то - тысячу. Были пожертвования в 15 тысяч и одно крупное - 100 тысяч рублей. Мы были в шоке от своих соседей, не ожидали столько доброты, - говорит Ирина Колесникова. - Люди подходили и говорили, что сталкивались с онкологией в жизни родственников, поэтому решили помочь. Даже после закрытия сбора продолжали звонить и поддерживать. Большое всем спасибо!

Теперь Артем обеспечен препаратом на курс лечения, но нужна помощь минздрава. Фото: Предоставлено родителями мальчика

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