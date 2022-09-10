Фото и видео полумарафона Раевича в Новосибирске 10 сентября 2022: показываем самые яркие моменты забега

Публикуем фото и видео полумарафона Раевича в Новосибирске 10 сентября 2022 года. Фото: "АСТ-54"

Публикуем фото и видео полумарафона Раевича в Новосибирске 10 сентября 2022 года. Мероприятие традиционно проходило в центре города.

Марафон проходит в Новосибирске в 25 раз. Фото: "АСТ-54"

— В этом году на мероприятии собралось около двадцати тысяч участников, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе организации. — Наверное, люди соскучились по таким мероприятиям за время пандемии. И повезло, что погода сегодня хорошая.

Проходил марафон в центре города. Фото: "АСТ-54"

Стартовал забег в 10 утра. Сначала дистанцию в 21, 1 километр бежали взрослые мужчины и женщины, потом было время корпоративной эстафеты. После официальной церемонии открытия фестиваля в 13:00 стартовал забег на 1, 5 километра для подростков от 14 лет и младше, а в 14:45 — забег на 3 километра для подростков 15-17 лет. В 14:20 пробежать дистанцию в три километра могли все желающие от 14 лет и старше. С 10:00 до 12:15 также проводилась Детская лига. Церемонии награждения участников будут проходить с 12:30.

Стартовал забег в 10 утра. Фото: Александр ЛУКИН

Хорошая погода поднимала настроение участникам. Фото: "АСТ-54"

— У мужчин первое место досталось одному из братьев Рыбаковых из Белово, традиционных фаворитов фестиваля. На этот раз Анатолий опередил своего близнеца Евгения. У женщин в полумарафоне победила новосибирская спортсмена Анна Викулова, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В забеге приняли участие около две тысячи человек. Фото: "АСТ-54"

Спортсменов наградят грамотами и сувенирами, а тройка лидеров получит медали и финансовые призы.

У мужчин первое место досталось одному из братьев Рыбаковых из Белово. Фото: Александр ЛУКИН

Поучаствовать смогли и самые маленькие. Фото: "АСТ-54"

Дети тоже охотно участвовали в забеге. Фото: Александр ЛУКИН

Напомним, полумарафон проходит в Новосибирске уже четверть века. Ежегодно здесь собираются сибиряки и спортсмены со всей России. Соревнуясь в беге, они помогают собирать деньги нуждающимся. В 2022 году мероприятие проходит в 25-й раз.

Кто-то принимал участие в забеге дуэтом. Фото: "АСТ-54"

Ограничений по возрасту не было. Фото: "АСТ-54"

Принимали участие в забеге и люди с ограниченными возможностями. Фото: "АСТ-54"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber