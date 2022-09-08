Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 9 сентября 2022 года: от болезни умер 58-летний мужчина

За сутки заболели ковидом больше 800 новосибирцев.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 9 сентября 2022 года не утешительны: за последние сутки умер еще один пациент, мужчина в возрасте 58 лет. Заболели же за последние сутки 842 человека — на сотню больше, чем день назад.
Из числа заболевших — 130 детей. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 276 574 случая коронавируса.
Выздоровели за тот же срок еще 183 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 674 пациента, в том числе 46 детей. В отделениях реанимации находятся 43 человека. На ИВЛ – 10 пациентов.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 842 человека
Количество пациентов в реанимации: 43 человека
Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.
Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.
Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91.00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер