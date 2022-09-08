Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 9 сентября 2022 года: от болезни умер 58-летний мужчина

За сутки заболели ковидом больше 800 новосибирцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 9 сентября 2022 года не утешительны: за последние сутки умер еще один пациент, мужчина в возрасте 58 лет. Заболели же за последние сутки 842 человека — на сотню больше, чем день назад.

Из числа заболевших — 130 детей. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 276 574 случая коронавируса.

Выздоровели за тот же срок еще 183 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 674 пациента, в том числе 46 детей. В отделениях реанимации находятся 43 человека. На ИВЛ – 10 пациентов.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 842 человека

Количество пациентов в реанимации: 43 человека

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер