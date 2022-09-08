«Люди смотрели на меня как на инвалида»: водитель такси из Новосибирска похудела на 38 килограммов

После операции Мария похудела на 38 килограммов. Фото: предоставлено Марией Евтушенко

34-летняя Мария Евтушевская сегодня - фигуристая блондинка с горящими глазами. С виду и не скажешь, что раньше женщина боролась с кучей комплексов и безуспешно пыталась похудеть. Цифра на весах превышала отметку 130 килограммов. За полгода водитель такси сбросила почти 40 кило, и это не предел. Все благодаря операции. Свою историю преображения Мария рассказала КП-Новосибирск.

«РОДИШЬ МЕРТВОГО РЕБЕНКА»

Лишние кило появились у Марии в третьем классе. Пересматривая детские фото, женщина отмечает, что всегда была крупнее остальных.

- Не знаю, откуда это. Возможно, из-за компрессионного перелома позвоночника во втором классе. Я тогда полгода не двигалась. Или из-за стресса на фоне развода родителей, - рассказала КП-Новосибирск Мария Евтушевская, водитель такси.

Лишние килограммы появились еще в школе. Фото: предоставлено Марией Евтушенко

Полнота наложила отпечаток на общение с парнями. В школе мальчики не обращали внимания на девочку, да и в университете тоже. Единственную радость приносила еда.

- Я считала, что я не такая, как все. Сколько бы я ни весила, мне всегда казалось, что я толстая. В 11-м классе вес был примерно 75 килограммов. Перед выпускным я похудела до 67. На фото я стройная. Но комплексы душили, я заедала стресс. К 20 годам поправилась до 80 кило, - уточняет женщина.

Девушка похудела перед выпускным. Фото: предоставлено Марией Евтушенко

Марии казалось, что она живет не в своем теле. Она всегда любила танцевать, была артистичной. Комплексы из-за полноты не давали женщине раскрыться полностью. - У меня была дисгармония между тем, как я ощущаю себя внутри, и тем, что вижу в зеркале. С работой были проблемы. Я оканчивала НГУ, экономическое отделение, была одной из лучших студенток. Пошла работать в офис, но я там не могла, нормальной одежды не было, все какое-то несуразное и не подходящее мне по возрасту, - продолжает Мария.

Марии казалось, что она не такая, как все. Фото: предоставлено Марией Евтушенко

В итоге из-за комплексов девушка уволилась и выбрала другую профессию - таксист. Мама подарила после окончания вуза машину, Маша сначала подрабатывала на ней, а потом полностью перешла на частный извоз: коллег нет - стесняться некого. А пассажир зашел-ушел, никому нет дела.

Очередное похудение случилось из-за влюбленности. Когда Мария познакомилась с будущим мужем, весила 90 килограммов. Эйфория и эмоции заставили девушку скинуть 15 кило.

Мария познакомилась с будущим мужем и снова похудела. Фото: предоставлено Марией Евтушенко

- Но эти колебания всегда были для меня качелями. Мне все вернулось с добавкой. Когда выходила замуж, на весах увидела цифру 97. Чтобы держать вес, нужно иметь силу воли, постоянно ограничивать себя в еде, а у меня это не получалось. Затем - беременность и еще плюс 25 кило. Помню, как гинеколог меня упрекал, что из-за веса я рожу мертвого ребенка. Я везде ощущала, что со мной обращаются как с инвалидом, - признается водитель.

За время беременности женщина набрала 25 кило. Фото: предоставлено Марией Евтушенко

При этом родила Мария здорового мальчика, сейчас ему 9 лет.

ОТ КОМПОТА ДО ГИПНОЗА

Чем больше становился вес, тем больше проблем появлялось в жизни Марии. Боли в спине, коленях, одышка. Любое действие причиняло боль. Мария долго ходила по врачам и искала причину, но все твердили одно и то же: надо худеть.

- Я стыдилась себя, своего тела. Приходила в магазин за одеждой, и продавцы смотрели на меня, мол, не наш клиент. Я спрашивала, например, есть ли у них платье 56-го размера, а мне с ухмылкой отвечали: «У нас только до 48-го», - вспоминает женщина. - Это рождало новые комплексы. Я начала одеваться в интернет-магазинах.

Лишние килограммы возвращались. Фото: предоставлено Марией Евтушенко

Мария долгое время боролась с лишними кило сама. Некоторые попытки были успешными. Поиски диет начались еще в школе. Одна из них - бессолевая. На завтрак - черный кофе и больше ничего.

- Мама отправляла меня в санаторий в Бердске на какую-то программу похудения. Помню, что мы весь день пили один компот, даже не ели ничего, - описывает женщина.

Мария ходила в тренажерные залы, но срывалась и бросала. Пыталась избавиться от лишних кило иглоукалыванием в уши, гипнозом.

- Когда мне было 22 года, мама подарила сертификат в дорогую клинику. Я воодушевилась и шла туда с уверенностью, что мне там помогут. Меня научили считать калории, но как только я прекратила это делать, все вернулось обратно, - объясняет Мария.

Вес прыгал, как на батуте. Один раз со 130 килограммов женщине удалось похудеть до 100. Однако в один момент все вернулось. Итоговая цифра на весах была 150. У Марии опустились руки, она решили принять свою беспомощность, и тут в ее машину села женщина. Эта встреча заставила водителя такси предпринять еще одну попытку.

СКИНУЛА В КРЕДИТ

Одна из пассажирок рассказала свою историю.

- Она сказала, что хочет поделиться со мной своим счастьем. И она за 5 минут рассказала мне про гастрошунтирование и про то, как она за 3 месяца сбросила 20 килограммов. В тот момент я и задумалась об этом. Слышала, что звезды это делают, но сама боялась, - делится Мария. - Вопрос был в финансах.

Похудеть помогла операция. Фото: предоставлено Марией Евтушенко

Карты сложились в один момент. Марии позвонил сотрудник банка, где у ее семьи была ипотека, и предложил перекредитование с возможностью взять сумму сверху - 300 тысяч. Как раз эта сумма и нужна была.

- На операцию я пришла с весом 135 килограммов. Операция прошла успешно. Я делала ее в Омске, через три дня после нее меня выписали домой, - говорит Мария.

Марии стало легче двигаться и в целом жить. Фото: предоставлено Марией Евтушенко

Мария знала: смысл операции в усечении объемов желудка. Зависимость прямая: желудок меньше - ешь меньше, поэтому худеешь. Но врачи прогнозов не делали и ничего не обещали. По большому счету, тут все зависит от пациента: готов к переменам - держи себя в руках, не растягивая желудок до прежних размеров. Сорвешься - пеняй на себя, чудес не бывает.

Нашу героиню держал в рамках еще и сам факт того, что деньги она взяла в кредит. Не хотелось выкинуть их на ветер.

«ХОЧУ ВСТАТЬ НА ЛЫЖИ ИЛИ СНОУБОРД»

Жизнь женщины разделилась на до и после. Вес начал уходить, вкусовые привычки изменились. Мария за полгода сбросила 38 килограммов и сейчас весит 97 кило.

- Меня перестало тянуть на выпечку, сладенькое. Могу съесть только полпирожка и все. После операции нет ограничений по еде, но организм сам подсказывает, когда нужно остановиться. Начала больше любить овощи, - перечисляет женщина. - Научилась медленно и тщательно пережевывать пищу. Жить стало намного легче. Одышка и головные боли пропали, давление и сон нормализовались.

Мария ходит в зал, чтобы продолжать худеть. Фото: предоставлено Марией Евтушенко

- Я стала легко подниматься вверх по лестнице, с удовольствием справляюсь с домашними делами. Вернулась в тренажерный зал и хочу попробовать себя на лыжах или сноуборде. Теперь это возможно! - уверена Мария. - Ну или попробовать себя в танцах. Хочу заниматься своим телом и понять, на что я способна.

97 килограммов не предел. Женщина продолжает ходить в тренажерный зал и хочет начать реализовываться в своей сфере - экономике.

- Муж меня поддержал. Он никогда не стыдил меня, всегда был рядом в сложные моменты. Сейчас мы вместе ходим в спортзал, - добавляет Мария.

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