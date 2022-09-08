«Среди клиентов Сергей Жуков»: в Новосибирске девушка-инженер создает копии комнат с помощью палочек для депиляции

Бабушкины комнаты и студия «Руки Вверх!» принесли сибирячке миллионы просмотров. Фото: предоставлены Анастасией Шейкнехт.

Жительница Новосибирска Анастасия Шейкнехт в 25 лет уволилась с завода и стала мастером по миниатюре. Из обрезков ткани, картона и палочек для депиляции она собрала туалет Шрека - он взорвал TikTok, видео с миниатюрой набрало 12 миллионов просмотров. Посыпались заказы: копии советских комнат бабушек, залы из книжек про Гарри Поттера, даже солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заказал свою студию. Бывший инженер-конструктор стала получать пять прошлых зарплат в месяц. Как заработать на хобби и заставить плакать своих клиентов от ностальгии - в материале КП-Новосибирск.

Туалет Шрека взорвал Tik-Tok, видео с ним набрали больше 12 млн просмотров. Фото: Предоставлены Анастасией Шейкнехт

ЗАВОДЧАНКА СТАЛА МАСТЕРОМ МИНИАТЮРЫ

Анастасия с детства мечтала стать инженером: собирала фантастические города из конструкторов и заселяла туда собачек. Окончила художественную школу, в 2019 году окончила СГУГиТ и устроилась работать на Новосибирский приборостроительный завод. Молодая инженер-конструктор делала чертежи для контрольно-юстировочных приборов и занималась ремонтной документацией, получая в месяц до 25 тысяч рублей.

- Первый раз идея сделать миниатюрный мирок появилась в декабре 2020 года, перед днем рождения папы. Увидела идею в интернете, а папа мечтал о камине в комнате, но это было невозможно. Тогда я решила сделать миниатюрную комнату с миниатюрным камином, чтобы хоть где-то он у него был. Так меня затянул этот процесс. После работы я садилась клеить миниатюры, сделала для себя туалет Шрека и тоннель из мультика Миядзаки «Унесенные призраками», - рассказала КП-Новосибирск Анастасия Шейкнехт.

В бабушкиных комнатах есть даже миниатюрная "Комсомольская правда". Фото: Предоставлены Анастасией Шейкнехт

СЮРПРИЗ ДЛЯ БАБУШКИ

В ноябре 2021 года девушка уволилась с завода, оставшись без денег. Муж поддержал: купил штатив, уговорил завести TikTok и выкладывать туда свои работы. Бывший инженер стеснялась, но вскоре увидела на холодильнике записку: «Жду вечером два видео». Анастасия увлеклась, и вскоре ролик с туалетом Шрека взорвал TikTok, набрав 12 миллионов просмотров.

- Я жутко испугалась, залезла под новогоднюю елку и стала рыдать, будучи в шоке от потока запросов и заказов. Друзья помогли собраться, и я начала делать комнаты по книжкам про Гарри Поттера: гостиную Дурслей, туалет с Гермионой, кабинет защиты от темных искусств. Однажды подруга заказала подарок девушке на день рождения - бабушкину старую советскую комнату с ковром, сервантом и телевизором из детства. При виде такого подарка девушка расплакалась, а новое видео снова стало хитом, - призналась Анастасия Шейкнехт.

Копию студии звукозаписи из 90-х получил Сергей Жуков. Фото: Предоставлены Анастасией Шейкнехт

ГОДОВОЙ ЗАПАС ПИЦЦЫ В ПОДАРОК

Девушка раскрыла нюансы работы: заказчик скидывает фото и рисует чертеж комнаты. Дальше Анастасия делает в фотошопе эскизы для обоев, картин, а потом печатает их в типографии. Затем подбирает ткани по 10 сантиметров, создает мебель из переплетного картона и палочек для депиляции, предметы создает из полимерной глины - все вручную.

Бывшая инженер приборостроительного завода делает по 5 миниатюр в месяц. Фото: Предоставлены Анастасией Шейкнехт

- Однажды мне написала команда Сергея Жукова из группы «Руки Вверх!», они попросили сделать на 23 Февраля копию студии звукозаписи из 90-х, которую снимали в сериале «Евгенич». Страха было много, но очень хотелось сделать эту работу и посмотреть на реакцию звезды. Сергей был в восторге! - говорит Анастасия.

Мастер печатает обои на принтере, а мебель собирает вручную из ткани, картона и палочек для депиляции. Фото: Предоставлены Анастасией Шейкнехт

Мастер стала продавать работы по цене от 5 до 15 тысяч рублей, по пять миниатюр в месяц. Сделала копию пиццерии известной сети и получила годовой запас пиццы в подарок. Недавно девушка попала на Первый канал после миллионов просмотров в TikTok. Теперь Анастасия мечтает помимо бабушкиных комнат из детства сделать известные локации, например из 10 лучших фильмов всех времен, и оформить выставку. Девушка не против также создавать комнаты из картин «Мосфильма».

Анастасию поддерживает муж. Фото: предоставлены Анастасией Шейкнехт

- Интересный факт: люди чаще всего хотят видеть на экране телевизора в комнате-миниатюре кадр из «Поля чудес». Обычно они просят это, когда заказывают сделать комнату бабушки или комнату из прошлых лет. Не могу отказаться от таких заказов из-за мощной отдачи: людей накрывает волной ностальгии, это слезы счастливых воспоминаний, - добавляет Анастасия Шейкнехт. - Работая на заводе, я и подумать не могла, что мое творчество станет таким востребованным.

В порыве ностальгии заказчики даже плачут, увидев работы мастера. Фото: Предоставлены Анастасией Шейкнехт

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