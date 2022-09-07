Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 8 сентября 2022 года: 731 человек заболел за сутки

Выздоровели за последние сутки 124 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 8 сентября 2022 года таковы: за последние сутки выявили 731 больного с ковидом. Из числа заболевших — 123 ребенка. Всего за все время пандемии в регионе зарегистрировано 274 943 случая коронавируса.

Летальных случаев за последний день не было. Выздоровели за тот же срок еще 124 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 711 пациентов, в том числе 61 ребенок.

В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ – 10 пациентов.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 731 человек

Количество пациентов в реанимации: 49 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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