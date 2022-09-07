Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 8 сентября 2022 года: 731 человек заболел за сутки

Выздоровели за последние сутки 124 человека.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 8 сентября 2022 года таковы: за последние сутки выявили 731 больного с ковидом. Из числа заболевших — 123 ребенка. Всего за все время пандемии в регионе зарегистрировано 274 943 случая коронавируса.
Летальных случаев за последний день не было. Выздоровели за тот же срок еще 124 человека.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 711 пациентов, в том числе 61 ребенок.
В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ – 10 пациентов.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 731 человек
Количество пациентов в реанимации: 49 человек
Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.
Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.
Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91.00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер