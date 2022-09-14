«Бьет малышей, сыну сломал руку»: жительница Новосибирска пожаловалась на трехлетнего мальчика, терроризирующего сверстников в детсаду

Мальчику сломали руку. Фото: предоставлено Марией Сеньковой

Жительница Новосибирска пожаловалась на ребенка, избившего в детском саду ее четырехлетнего сына Матвея*. По ее словам, конфликт между детьми обострился в этом году.

- Мой сын Матвей ходит в среднюю группу. Я понимаю, что это дети и они могут толкаться, падать, ударяться. Всякое между ними бывает, да и серьезных травм раньше не было. Но весной этого года Матвей по утрам и вечерам начал говорить, что не хочет идти в детский сад из-за трехлетнего мальчика Миши*, который обижает его и других детей, - рассказала КП-Новосибирск Мария Сенькова, мама Матвея. - Я попросила сына, чтобы он старался с ним не играть или пытался отстраниться.

Мальчик повредил шею. Фото: предоставлено Марией Сеньковой

Как рассказывает женщина, Миша обижал не только ее сына, но и других детей.

- В мае этого года муж привел ребенка из садика, и я заметила, что у Матвея рука в зеленке. Мужу воспитательница сказала, что Матвей случайно упал. Я не придала этому значения. Через несколько часов сын начал жаловаться на головные боли, а утром они только усилились. Мы поехали в больницу, там поставили диагноз «растяжение шеи», - вспоминает женщина. - Оказалось, мой сын убегал от этого мальчика и оглянулся назад посмотреть, где он. В этот момент Матвей врезался в дерево. Воспитательница почему-то ничего не сказала.

«ХОТЕЛ ПЕРЕДАТЬ КНИГУ БРАТУ»

Как говорит Мария, до августа Матвей был дома и проходил лечение. Со слов его мамы, в августе, когда малыш снова вышел в садик, ситуация стала только хуже.

- Другие родители начали рассказывать о поведении Миши: одного мальчика он толкнул, девочку пинал. Позже конфликт с ним произошел у моего сына: Миша сломал моему ребенку руку. Матвей хотел передать книгу брату (тогда была смешанная группа. - Ред.), а Миша ударил его по руке. Сын сначала жаловался на боль в руке, потом не смог ей шевелить. Мы поехали в травмпункт, и врачи обнаружили перелом, - продолжает сибирячка.

Справка о переломе. Фото: предоставлено Марией Сеньковой

Мария забила тревогу. Пыталась поговорить с мамой Миши, но, как уверяет, результатов это не принесло.

- Она сказала, что знает, что у нее особенный ребенок. Но что делать мне, если мой сын не чувствует себя в безопасности? Он просит, чтобы Миша куда-нибудь перешел, а мы ничего не можем сделать, - вздыхает Мария.

Матвей приходил домой с синяками. Фото: предоставлено Марией Сеньковой

Мама Матвея вместе с другими родителями написала жалобу заведующей детским садом, а после обратилась в прокуратуру с заявлением, чтобы семью Миши проверили.

- Мы просили, чтобы ребенка перевели в специализированную группу. Но никаких действий никто не предпринял, официального ответа от садика тоже не получили. Миша до сих пор ходит с нами в одну группу, - добавляет мама Матвея.

Мария написала обращение. Фото: предоставлено Марией Сеньковой

Мария написала обращение в министерство образования, чтобы помогли решить ситуацию.

ДРУГАЯ СТОРОНА

КП-Новосибирск обратилась в детский садик за комментарием по поводу конфликта.

- В наш детский сад ходят разные дети, со своими индивидуальными особенностями развития. И мы все это контролируем. Специалисты работают в том числе и с этим ребенком. Для этого детский сад и существует - чтобы вовремя увидеть те или иные проблемы и скорректировать их. Сотрудники с соответствующей квалификацией - психологи, дефектологи - у нас есть, - сообщила «КП» - Новосибирск» заведующая детским садом Людмила Королева. - То, что сейчас происходит в Сети, выглядит просто как травля и голословные оскорбления ребенка. Та информация, которая там изложена, - абсолютная неправда. Это просто маленький ребенок, он никого не истязает и не избивает. Конечно, за день пребывания в садике могут происходить какие-то казусы, но это дети: они не всегда ведут себя только так, как нам хотелось бы. Эти ситуации также контролируют специалисты.

* Имена детей изменены.

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