Курортная Абхазия: туристы под капельницами, а хозяева жилья торжествуют

В этом году в Абхазии как никогда много туристов. Фото: Виктория МИНАЕВА

- На одни сутки? Не-е-е, не сдам. Я меньше чем на трое вообще не сдаю, - хозяйка гостевого домика в Абхазии замахала рукой. Уходи, мол, уходи, не раздражай своей жалобной миной.

Как же так вышло, что мы ищем жилье, гуляя по улице? Мы предусмотрительно забронировали номер по интернету, только вот фотографии и реальность не совпали. Это оказалась какая-то бабушкина каморка в центре Гагры с дырявым линолеумом и отвалившимися обоями.

- Э, какие привередливые, - кричала нам в спину хозяйка.

КАК МЫ СНИМАЛИ ЖИЛЬЕ В ГАГРЕ

И вот мы скитаемся по центру Гагры в поисках более цивильного жилья. Половина здешних рантье гуманно вывесили на заборах таблички «мест нет». У других - выцветшие вывески размером с листок А4: «сдается комната». Висеть-то они висят, да только это фикция. Заходишь во двор, и хозяева объявляют, что все забронировано до конца сентября.

Некоторые гуманно вывесили таблички, написав, что мест нет. Фото: Виктория МИНАЕВА

Обошли домиков двадцать. Параллельно - по другой улице - так же тщетно ищут кров наши «конкуренты»: две подруги в шляпках и мокрых от пота футболках. Мы с ними честно поделили район: они не лезут на нашу сторону, а мы не мешаем им.

И вот заходим в очередной двор, а хозяйка признается, что у нее на одни сутки пустое окошко. Завтра приедут жильцы, уже предоплату сделали. А сегодня - свободно. Отлично. Ну хотя бы переночевать, набраться сил, чтобы утром - снова на поиски. Но нет, не пускают и здесь.

Жилье в Гаграх в 2022 году нарасхват. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Мне с вас всего 2 тысячи за сутки, а мороки выше крыши: белье постирать, номер убрать... На сутки не пущу, - говорит хозяйка.

Ой, ну ладно, на улице не останемся. Нам вот 10 неудач назад предложили апартаменты за 7 тысяч в сутки, а до этого дважды готовы были сдать эконом за полторы. Эконом - это с общими удобствами, когда душ и туалет делишь с соседями. А комнату - с комарами, их нынче в Гагре много. Пока отвергаем эти варианты.

- Если что, будем жить на пляже, - шутили мы. Фото: Виктория МИНАЕВА

СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ В ГАГРЕ

Хвала абхазским богам! Мы ушли подальше от центра и отыскали себе жилье. Просто повезло.

- Бронь была. Люди должны были в обед приехать, но на самолет опоздали, - призналась хозяйка и разоткровенничалась: - Представляете, хотели, чтобы я им предоплату вернула. Ага. Деловые.

Поняв, что владелица номера кое-какие деньги уже получила, а с нас она возьмет во второй раз, решили торговаться. И сбили цену с 2000 до 1800. За комнату с двуспальной кроватью и собственными удобствами.

По меркам абхазских прейскурантов, у нас случилась черная пятница.

Скромная комнатушка за 1800 рублей. Фото: Виктория МИНАЕВА

Комната, правда, скромная. Настолько, что мыла и, простите, туалетной бумаги там нет.

- А, это просто закончилось, - невозмутимо призналась хозяйка и показала нам дорогу в супермаркет. Сами покупайте.

А еще предупредила, что в дождь крыша будет протекать, и заботливо вручила нам тазик.

Вадим Алексеев показывает необходимую вещь во всех номерах Гагры. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

РОТАВИРУС В АБХАЗИИ

Тазик в Абхазии - вещь архинужная. И дело не только в тропических ливнях и плохих крышах. В стране (а в Гагре - особенно) царствует ротавирус.

- Некоторые приезжают и хвастаются: «Ой, да мы никогда не болеем, да ничего с нами не будет...». А сами потом пластом лежат, - ввела в курс дела хозяйка. - Вам тоже плохо будет. Просто смиритесь.

Ротавирус можно подхватить хоть в кафе… Фото: Виктория МИНАЕВА

Ротавирус (если вам повезло не знать) - это температура, слабость, боль в животе. А съеденные хачапури под напором стремятся вырваться из вас наружу. Причем через обе «двери».

...Хоть на море, куда стекают подозрительные ручейки из гостиниц. Фото: Виктория МИНАЕВА

Тазик нет-нет да и пригодится. Это понятный инвентарь. А еще здесь популярно необычное «лекарство», которое сметают с прилавков российские туристы. Они раскупают... кока-колу.

Мы нашли в Telegram туристический чатик про Абхазию. Так там буржуйский напиток считают чуть ли не главным антидотом от вируса.

- Можно колу пить после моря. Там какая-то кислота, которая не дает бактериям развиваться.

- Воду пили только кипяченую, даже бутилированную кипятили. Около рек не купались. Для профилактики пили активированный уголь ну и колу. Ротавирусом не заболели.

Туристы верят в такой миф: если запивать купание на пляже колой, ротавирус тебя не тронет. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Обязательно рюмочку в день для профилактики либо колу. Говорят, помогает.

Помните, в первую волну ковида доверчивый народ массово глотал зубчики чеснока, видя в этом спасение от заразы? Вот кола сейчас в Абхазии такая же модная, как тот чеснок.

Многим этот «чеснок» не помогает, и народ выстраивается в очереди в инфекционную больницу. Это кому-то везет - два-три дня отлежаться в номере, а кто-то в итоге лежит под капельницами.

Этому напитку приписывают лечебные свойства. Но помогает он не всем, а врачи предлагают не экспериментировать. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Вчера ночью с божьей помощью выловили мужчину, который довез на машине до больницы за 500 рублей. Сказали, что ночью скорых нет и не будет. По приезде оказалось, что скорые есть, просто зачем на них кататься ночью? Так вот с разрывающей болью в животе и семичасовым поносом мы побегали небольшой марафон, так как отделение, в котором нам хоть как-то могли бы помочь, по описанию находилось здесь: «справа в дверь по широкой лестнице, там найдете коричневую дверь, в нее заходите, там будет еще белая дверь, из которой выходите на улицу, а потом ищете еще одну белую дверь». Ничего не понятно. Кое-как нашли эту дверь, и меня наконец положили на прокапывание. В этой части все нормально, мое состояние контролировали каждые 20 - 30 минут. Ну и по итогу выписали рецепт на 3 тысячи, не покрываемый страховкой турагентства. А еще за капельницу надо было отдать полторы, - откровенно рассказывает один из туристов.

- А чего ж туда ехать, если можно запросто болезнь подцепить? - спросит нас читатель.

А ехать стоит ради прекрасной природы и удивительного местного колорита. Чтобы делать фотографии, стоя под пальмой, чтобы идти вдоль деревьев, на которых наливаются оранжевым мандарины, чтобы отламывать горячий кусочек ароматного хачапури.

Классическое фото под пальмой. На фото - Виктория Минаева. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

СОВЕТСКАЯ СТРАНА

Вообще, для российских туристов Абхазия - безусловный эксклюзив. Потому что жителям других стран от ворот поворот.

- Европейцы не признают нас, а мы не признаем их, - объяснил нам здесь тренер по вольной борьбе и по совместительству гид Артур.

Россия действительно согласилась с правом Абхазии на суверенитет, тогда как Запад упорно считает страну частью Грузии. Но Абхазия скорее русская, чем грузинская. Здесь расчет в рублях, через границу пропускают с российскими паспортами, а у многих жителей вместе с абхазским гражданством есть российское. Говорят все на русском.

Самый старый ресторан в Гагре - «Гагрипш». Меню в нем на русском языке. Фото: Виктория МИНАЕВА

Хотя... Даже не русская это страна, а, скорее, советская. И за этим советским колоритом туристы сюда и едут.

Паровозик в парке Принца Ольденбургского. Фото: Виктория МИНАЕВА

Портал во времени открывается еще до границы, когда садишься в фирменный поезд «Сочи», который идет из Туапсе до Гагры. В вагонах развешаны агитплакаты периода СССР. «Туризм - лучший отдых», «Спорт - это здоровье и красота».

Советские плакаты в поезде. Фото: Виктория МИНАЕВА

В вагоне-ресторане на стенах висят авоськи с консервами, а напитки подают в граненых стаканах.

Каждая деталь вызывает у пассажира ностальгию по СССР. Фото: Виктория МИНАЕВА

И вот в поезде ты постепенно погружаешься в атмосферу прошлого, а в Абхазии она накрывает тебя с головой. Дороги - без навязчивых камер фиксации, порядок охраняет не полиция, а милиция, дети идут в школу пусть не в классической форме октябрят и пионеров, но строго - светлый верх и темный низ, некоторые в фартуках.

Здесь никак не приживаются заморские роллы, но на рынке непременно стоит мангал с шашлыком. Здесь нет моды на ночные клубы с непонятными заклинаниями Элджея, но вечерами из кафе доносится какое-нибудь ретро. Ну где еще вы услышите «Синюю вечность» Магомаева?

Набережная в Гагре на закате. Фото: Виктория МИНАЕВА

Вот и едут сюда за ностальгией российские туристы. В этом году как никогда много. И продлится здесь сезон отдыха как минимум до середины октября. Только жилье лучше подбирать заранее. Но тут не угадаешь, и можно попасть в такую же историю, как и у нас. И обязательно брать с собой аптечку.

Вадим Алексеев желает всем здоровья. Фото: Виктория МИНАЕВА

КСТАТИ

Помогает ли кола от ротавируса?

Ротавирус портит туристам отдых в Абхазии. Поможет ли им народный лайфхак с колой? Такой вопрос мы задали врачу-диетологу, кандидату медицинских наук Якову Новоселову:

- Практически любой курорт в такое время - рассадник ротавирусной инфекции. Это результат антисанитарии, несоблюдения отдыхающими гигиены. Кстати, чаще всего в популярных курортных местах сами местные не купаются. Потому что купание, наверное, самый «надежный» способ подхватить ротавирусную инфекцию. Глотнул морской воды - и заболел. Кока-кола – это, конечно, специфический метод «лечения и профилактики». Но он тоже имеет место, ведь напиток содержит много различных консервантов, в том числе и ортофосфорную кислоту, которая достаточно «ядовита» для вируса. Для человека, конечно, тоже, но человек большой, ему нужно много колы, чтобы нанести себе ущерб. А вирус - маленький, ему хватает. Кола, конечно, серьезно мешает ротавирусу жить и размножаться в кишечнике. Но в этом напитке достаточно агрессивный химический состав, который раздражает слизистую. Может приводить к обострениям хронических панкреатитов, холециститов, язвенной болезни желудка. Я советовал бы другие методы. В частности, препараты нитрофуранового ряда - кишечные антисептики. Они эффективнее, чем кока-кола. Это метафурл, энтерофурил, расифурил.

КОНКРЕТНО

Где остановиться в Абхазии

Вдоль всего черноморского побережья на территории этой страны расположены курортные города. Куда ни поедешь, везде найдешь пляжи и кафе со свежими хачапури. Назовем несколько точек, популярных у туристов.

- Гагра - расположена совсем рядом с российской границей. От Адлера всего 40 километров. Сюда и едут больше всего. Есть аквапарк. Здесь же находится самый пафосный ресторан Абхазии «Гагрипш». Его 120 лет назад возвел принц Александр Ольденбургский.

- Пицунда - славится реликтовой рощей, которая протянулась вдоль берега на 4 километра. Сосновые ароматы, которые пропитывают морской воздух, создают для отдыхающих особую атмосферу. А еще старожилы говорят, что в советские годы в Пицунде можно было найти нудистский пляж - по тем временам несказанное безобразие. Но, конечно, очень интересное.

- Новый Афон - город, где в парке можно встретить черных лебедей. А еще он популярен для экскурсий. Особенно понравится людям, которые интересуются православной культурой. Здесь находятся храм апостола Симона Кананита и мужской Новоафонский монастырь, основанный в 1875 году. Популярны экскурсии в Новоафонскую пещеру - такую глубокую, что в ней можно разбить целый город.

- Сухум - столица Абхазии. Город не такой популярный у туристов, как Гагра, так что на пляжах здесь намного свободнее. И цены не по-столичному низкие. Среди достопримечательностей - ботанический сад и обезьяний питомник. А еще недалеко есть горячие источники, они находятся в селе Кындыг.

ЧТО ПО ЧЕМ?

Жилье - от 1500 руб./сутки в гостевом доме, от 5000 руб./сутки в гостинице

Аренда лежака – 150 - 200 руб.

Прокат сапа – 500 - 700 руб./ч

Вино разливное – 250 - 300 руб./л

Вино бутилированное - от 250 руб.

Хачапури-лодочка – 150 - 300 руб.

Бутилированная питьевая вода - 80 - 300 руб./5 л

Полноценный обед в столовой (первое, второе, третье и компот) - от 350 руб.

Такси - от 150 руб.

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