Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 7 сентября 2022 года: открыли пункт вакцинации для беременных

Получить вакцину в новом пункте может любая гражданка России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 7 сентября 2022 года таковы: в центре охраны семьи и репродукции по инициативе регионального минздрава открыли пункт для вакцинации беременных от ковида.

Сейчас в Новосибирской области из 27 тысяч беременных привились не более 10%. Получить вакцину в новом пункте может любая гражданка России, срок беременности которой составляет не меньше 22 недель. При себе рекомендовано иметь направление от акушера-гинеколога. Записаться на прививку можно через регистратуру центра или Госуслуги. А кроме вакцины от коронавируса новом пункте можно привиться и от гриппа.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 719 человек

Количество пациентов в реанимации: 44 человека

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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