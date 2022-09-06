Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 7 сентября 2022 года: открыли пункт вакцинации для беременных

Получить вакцину в новом пункте может любая гражданка России.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 7 сентября 2022 года таковы: в центре охраны семьи и репродукции по инициативе регионального минздрава открыли пункт для вакцинации беременных от ковида.
Сейчас в Новосибирской области из 27 тысяч беременных привились не более 10%. Получить вакцину в новом пункте может любая гражданка России, срок беременности которой составляет не меньше 22 недель. При себе рекомендовано иметь направление от акушера-гинеколога. Записаться на прививку можно через регистратуру центра или Госуслуги. А кроме вакцины от коронавируса новом пункте можно привиться и от гриппа.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 719 человек
Количество пациентов в реанимации: 44 человека
Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.
Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.
Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%
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