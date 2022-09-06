Под Новосибирском провели уникальные профориентационные соревнования

Победителям достались признание и законная награда. Фото: Предоставлено ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Уже четвертый год Центр патриотического воспитания проводит соревнования «Полигон твоих возможностей». 200 курсантов военно-патриотических клубов и объединений образовательных организаций из 15 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в течение четырех дней сражались за звание самых ловких, смелых и умных.

На церемонии награждения. Фото: Предоставлено ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

СТАТУСНЫЙ ПРОЕКТ

По словам директора Центра патриотического воспитания Аллы Данилевской, проект очень ждали в районах, где команды прошли первоначальный отборочный этап.

- Это один из ведущих, статусных проектов с очень достойным призовым фондом. Он уникален сотрудничеством с профессионалами различных военных специальностей, которые входят в команду организаторов, это эксперты НВИ войск национальной гвардии, управления Росгвардии по Новосибирской области и других профильных организаций. У участников была возможность не только отработать профессиональные компетенции, но и пообщаться в неформальной обстановке с настоящими асами, опытными профессионалами своего дела. Кроме того, каждый год мы меняем номинации, ориентируясь на потребности и интерес самих ребят в определенных профессиях. Например, в этом году впервые появилась номинация «Военный корреспондент», - рассказала «Комсомольской правде» Алла Данилевская.

В командах было немало девушек. Фото: Предоставлено ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

В соревновательную программу вошли практические и теоретические задания по специальностям «Разведчик», «Стрелок», «Медик», «Военный корреспондент», «Спасатель МЧС» и тактическая игра на местности «Проверь себя!». Отметим, что команды соревновались не только в профмастерстве, но и в знаниях по истории Отечества.

Участники соревнований могут оказать первую помощь и себе, и товарищу. Фото: Предоставлено ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

КТО ВЗОШЕЛ НА ПЬЕДЕСТАЛ

Соревнования «Полигон твоих возможностей» проходили с 2 по 5 сентября на территории детского оздоровительного лагеря имени В. Дубинина.

Победители личного первенства в номинации «Стрелок»

I место - Шукрона Гадоева, курсант ВПК «Гвардеец» МБОУ СОШ № 71, г. Новосибирск

II место - Захар Шмаков, курсант ВПК «Звезда» МБОУ «Толмачевская школа № 60», г. Обь

III место - Эдуард Драйлинг, курсант ВПК «Ермак» имени А. В. Двухреченского МБУ «Дом молодежи» и МБОУ СОШ № 9, Куйбышевский район

Победители личного первенства в номинации «Разведчик»

I место - Андрей Малявский, курсант ВПК «Поколение-1» МБОУ «Гимназия № 1» имени А. Л. Кузнецовой, Куйбышевский район

II место - Богдан Стецюра, курсант ВПК «Звезда» МБОУ «Толмачевская школа № 60», г. Обь

III место - Андрей Иванов, курсант ВПК «Витязь-Патриот» МБОУ СОШ № 105, г. Новосибирск

Директор Центра Алла Данилевская, депутат Заксобрания Новосибирской области Игорь Умербаев и победитель в номинации «Спасатель МЧС» Захар Зубрицкий. Фото: Предоставлено ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Победители личного первенства в номинации «Спасатель МЧС»

I место - Захар Зубрицкий, курсант ВПК «Витязь-Патриот» МБОУ СОШ № 105 имени Героя России И. Шелохвостова, г. Новосибирск

II место - Константин Камынин, курсант ВПК «Патриоты» МКОУ «Верх-Мильтюшинская СОШ» имени Н. З. Фисенко, Черепановский район

III место - Ульяна Артемьева, курсант команды «Техно» МБОУ «Лицей Технополис», р. п. Кольцово

Победители личного первенства в номинации «Военный корреспондент»

I место - Екатерина Варлакова, курсант ВПК «Поколение-1» МБОУ «Гимназия № 1» имени А. Л. Кузнецовой, Куйбышевский район

II место - Елизавета Дроздова, курсант ВПК «Витязь-Патриот» МБОУ СОШ № 105 имени Героя России И. Шелохвостова, г. Новосибирск

III место - Анна Гурова, курсант ВПК «Поколение-2» МБОУ «Гимназия № 1» имени А. Л. Кузнецовой, Куйбышевский район

Победители личного первенства в номинации «Медик»

I место - Виктория Горощеня, курсант ВПК «Витязь-Патриот» МБОУ СОШ № 105 имени Героя России И. Шелохвостова, г. Новосибирск

II место - Антон Шквыр, курсант ВПК «Звезда» МБОУ «Толмачевская школа № 60», г. Обь

III место - Антон Назаров, курсант ВПК «Пограничник» МКУ «Купинский районный молодежный центр», Купинский район

Команда победителей - ВПК «Витязь-Патриот» МБОУ СОШ № 105 имени Героя России И. Шелохвостова, г. Новосибирск. Фото: Предоставлено ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Победители общекомандного зачета

I место - ВПК «Витязь-Патриот» МБОУ СОШ № 105 имени Героя России И. Шелохвостова, г. Новосибирск

II место - ВПК «Поколение-1» МБОУ «Гимназия № 1» имени А. Л. Кузнецовой, Куйбышевский район

III место - сборная ВПК Маслянинского района МБУК «Молодежный центр», Маслянинский район

Организатор мероприятия - ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Больше информации - на ресурсах Центра: http://patriot.nso.ru/, https://vk.com/patriotnsoo.