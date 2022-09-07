В Болотном открылась современная школа с цифровыми лабораториями и 3D-принтерами

Первый звонок в новой школе № 4 города Болотное. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

1 сентября в городе Болотное на месте старого, не подлежащего ремонту и реконструкции открылась новая школа № 4. Современное здание издалека привлекало внимание и масштабами. В классе новая эргономичная мебель, раздвижные классические доски и интерактивные панели, в коридорах - зона отдыха, в кабинетах и мастерских оборудование, от которого не только у детей, но и у взрослых захватывает дух!

«Комсомольская правда» побывала на важном для всего района событии и заглянула в каждый уголок новой школы. Об этом - в нашем материале.

На торжественной линейке собрались ученики, родители и гости. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА

По словам главы Болотнинского района Олега Королева, школа построена по поручению президента. Два года велись подготовительные мероприятия: расчищали территорию, работали над проектом.

- Для того чтобы на территории предыдущей маленькой школы появилось это большое здание, за счет местного бюджета выкупили несколько частных домовладений. После началась стройка, которая длилась менее двух лет, строители работали с опережением сроков. Плюс еще было наполнение: закупали оборудование, оснастку для кабинетов и мастерских. Дети во время строительства были перераспределены по двум другим городским школам. Считаю, что для такого объекта срок строительства два года - очень короткий. Школа рассчитана на 750 учебных мест, - рассказал «Комсомольской правде» Олег Королев.

Первыми в стены новой школы вошли первоклашки. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

На торжественной линейке 1 сентября во дворе школы сотни нарядных учеников, охваченные приятным волнением родители, почетные гости.

- Сегодня, в первый день учебного года, мы открываем нашу замечательную школу № 4. Я уверен, что в таком современном красивом здании легко будет не только учить, но и учиться. С праздником! - поздравил собравшихся глава района.

Глава Болотнинского района Олег Королев вместе с гостями посидел за партами, оценил, насколько комфортна новая мебель. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«ВЛОЖЕНИЯ АБСОЛЮТНО ОПРАВДАННЫ»

Первыми в храм знаний входят первоклашки: с любопытством рассматривают светлые коридоры, диванчики, новые комфортные классы.

Заглядываем в мастерскую для девочек: здесь ряды электрических швейных машинок, доски для раскройки ткани. А в кабинете кулинарии - стильный кухонный гарнитур, плиты, вытяжка - все как на настоящей кухне дома.

Так выглядит школьный кабинет кулинарии. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В мастерских у мальчиков стоят станки с ЧПУ, лазерный гравер, 3D-принтеры. В кабинете предпрофильной подготовки смонтировано учебное сантехническое оборудование, электропроводка, системы вентиляции и отопления: можно вживую потренироваться и понять, как все работает.

В мастерской шитья стоят ряды электрических швейных машинок. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Шпикельман считает денежные вложения в школьную оснастку абсолютно оправданными.

- После окончания строительных работ я был очень удивлен, когда глава администрации сказал, что еще необходимо выделить приличную сумму на внутреннее содержание школы. Но когда все уже расставили по местам, подключили, установили, стало понятно, что средства были истрачены не напрасно и с удовольствием. Я люблю экономить деньги, но считаю, что здесь они истрачены абсолютно правильно, здорово, с душой. Счастье, когда есть такая школа, такой храм знаний, дворец культуры! - поделился Александр Шпикельман.

Депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Шпикельман: - Счастье, когда есть такая школа! Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

БОЛЬШАЯ РАБОТА

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко напомнил, что подобная школа могла быть построена в другом районе области, а в Болотном появиться гораздо позже.

- Это наказ избирателей, данный нам с Александром Михайловичем Шпикельманом. Мы упорно настаивали, чтобы строительство было именно здесь, в Болотном, и у нас получилось. За 17 лет моей депутатской деятельности этот наказ для меня самый крупный, - подчеркнул депутат.

Депутат Заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко оценил оснащение школьных спортзалов. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Чтобы доказать необходимость масштабного строительства, администрация района, Олег Королев и Виктор Франк проделали большую работу.

- Делать ремонт старого здания было бесполезно: оно находилось в аварийном состоянии. Но такая школа нужна, потому что она позволит всем детям в Болотном учиться в одну смену. Подключилась общественность, и они, и мы написали обращение, которое дошло до Управления делами Президента РФ, вопрос взяли на контроль. Вокруг школы мы благоустроили дорогу, чтобы дети могли идти в школу по освещенному ровному тротуару, - говорит председатель Совета депутатов Болотнинского района Виктор Франк.

Глава Болотнинского района Олег Королев передал директору Оксане Рябцевой символ школы. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«ШКОЛА ПОТРЯСАЮЩАЯ!»

Родители рады вернуться в обновленную родную школу. У Юлии Степановой все дети учатся в «четверке», она сама ее окончила и очень тепло отзывается об учителях, директоре. Ходить с нового учебного года к родным преподавателям в современную, оборудованную по последним технологиям школу для нее и ее ребятишек - счастье.

Станки в мастерской для мальчиков. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Школа потрясающая, для нас провели экскурсию, все показали, рассказали. Очень все понравилось и детям, и мне! - призналась мама второклашки Оксана Кравец.

Глаза директора Оксаны Рябцевой сияют: для нее сегодняшний день - огромный праздник. Оказывается, техническая сдача объекта прошла еще в декабре, и после наполнения кабинетов была возможность зайти туда, но только частично, началкой. Руководство школы решило, что это слишком долгожданный объект, значимое событие. Поэтому открытие отложили до начала нового учебного года, чтобы распахнуть двери дома знаний сразу для всех.

Стенд подключения сантехники и кондиционирования в кабинете профориентации. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Кстати, в здание школы перевели еще и Дом детства и юношества Болотнинского района и районный Информационно-методический центр, чтобы организовать работу школы в режиме полного дня пребывания и создать все условия для максимально полного раскрытия талантов каждого ребенка.