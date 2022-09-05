На линейке - наши «эмки»

В школе 432 первоклассника. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

1 сентября новосибирские школы распахнули двери для 23 тысяч первоклассников. Одним из рекордсменов, принявших больше всего первоклассников, стала школа № 215 в микрорайоне Чистая Слобода: там организовали 12 первых классов. Как прошла праздничная линейка - читайте в нашем материале.

В КАЖДОМ КЛАССЕ - 36 ЧЕЛОВЕК

432 первоклассника перед началом линейки немного волновались, трогательно держа в руках цветы. В каждом классе - по 36 человек, рядом с малышами стояли их первые учительницы и подбадривали учеников.

Поздравить детей с праздником пришел Кирилл Евгеньевич Покровский, депутат Совета депутатов города Новосибирска, депутатское объединение «Единая Россия».

- Вы ступаете на новую жизненную ступеньку большой, длинной лестницы. Для кого-то она первая, пятая, девятая, заключительная. Каждая ступенька - разная, она интересна по-своему. Школа - самый интересный жизненный этап. Здесь вы обретаете новых друзей, становитесь личностями. Пускай в вашей жизни все получится. Успехов и будьте счастливы! - поздравил с праздником учеников и педагогов Кирилл Покровский. - Я помню свой первый День знаний. Тогда был холодный, дождливый день 1985 года. Вся моя многочисленная семья пришла поддержать: и бабушка, и дедушка, и родители. Вспоминаю учителей с теплотой и радостью. Я до мозга костей абсолютнейший гуманитарий. Помню, в седьмом классе учительница по литературе заболела и попросила провести урок - такая вот миссия выпала.

Кирилл Покровский. Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов города Новосибирска.

Депутат рассказал и о том, какая была система образования в его школе:

- Перед зимними и летними каникулами те дети, которые успешно учились, получали оценку по предмету своего рода автоматом. И можно было уйти на каникулы дней на восемь раньше. Я профессионально занимался хоккеем, поэтому свободные деньки посвящал спорту. Это очень радовало.

ВМЕСТО БОЛОТА - СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

В современной школе № 215, конечно, другие правила. А появилась она благодаря активному участию депутатов Совета депутатов города Новосибирска.

- Для меня, как для депутата, самый острый вопрос - строительство школ. В 2015 году, когда я участвовал в выборах и общался с местными жителями, 95% требований было связано с отсутствием в Чистой Слободе школ. Тогда нам удалось сдвинуть этот процесс с мертвой точки, и вот уже три года у нас есть школа № 215. А всего несколько лет назад здесь было болото с камышами, - говорит депутат Совета депутатов города Новосибирска Кирилл Покровский.

Однако микрорайон Чистая Слобода в Новосибирске постоянно разрастается: строятся многоэтажные дома, открываются молодежные центры, магазины, благоустраиваются дворы. И вместе с этим остро ощущается нехватка школ, 215-й уже недостаточно: она рассчитана примерно на 1100 человек, а учатся в ней более 2700 детей. Самый большой поток учеников - в первых, от «А» до «М», и в пятых классах, от «А» до «И».

Кирилл Покровский, понимая непростую ситуацию для жителей микрорайона, поднял вопрос о строительстве еще одной школы в Чистой Слободе. И пожелания жителей микрорайона благодаря инициативе депутата Кирилла Покровского были услышаны властями.

- Министерство образования региона уже заключило соглашение, согласно которому в городе должно появиться еще шесть школ. Практически все они будут строиться в новых больших микрорайонах, в том числе и в Чистой Слободе, - объяснил депутат Кирилл Покровский.

Жители микрорайона уже могут порадоваться: строительство школы в Чистой Слободе началось. Находится она на улице Спортивной, и совсем скоро праздничные линейки пройдут и там. А это значит, что у малышей будет возможность учиться в еще одной современной школе, чему рады родители будущих первоклашек.