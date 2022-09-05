От компактных студий до квартир с террасой: где в Новосибирске большой выбор квартир?

В линейке предложений ГК «Расцветай» жилье как бизнес-класса, так и категории «стандарт». Фото: ГК «Расцветай».

- Во втором полугодии 2022 года на новосибирском рынке количество квартир в продаже увеличилось на 5 - 7 тысяч. Это связано со снижением ключевой ставки до докризисного уровня и необходимостью застройщиков увеличивать объемы продаж. По суммарным объемам строительства в Новосибирске ГК «Расцветай» - один из лидеров. У этого застройщика по сравнению с другими компаниями также широкая ассортиментная полка, включающая весь сегмент жилья, от бизнес-класса до стандарта, - комментирует независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

В ассортиментной линейке ГК «Расцветай» есть квартиры, подходящие под разные сценарии жизни.

В доме ALMOND лобби с пятиметровыми потолками украшены дизайнерскими люстрами и мебелью. Фото: ГК «Расцветай».

Высокий статус и тонкий эстетический вкус подчеркнет проект бизнес-класса Дом ALMOND. Покупатели оценят квартиры с террасой, потолки высотой 3,3 метра и лобби, выполненное из премиум-материалов.

Развитая социальная и транспортная инфраструктура локаций, современная архитектура, шаговая доступность до парковых зон делают комплексы «Расцветай на Красном», «Сакура-парк» и «Расцветай на Авиастроителей» привлекательными как для семей с детьми, так и для активных молодых людей.

Квартиры в «Сакура-парке» подойдут как семьям с детьми, так и активным молодым людям. Фото: ГК «Расцветай».

Просторные трехкомнатные квартиры в сданном доме «Расцветай на Шамшиных» подойдут тем, кто хочет организовать жизнь семьи в одной локации: престижные школы, две станции метро, Центральный парк, вся инфраструктура центра столицы Сибири в шаговой доступности.

Михайловская набережная - одна из достопримечательностей Новосибирска.

Проживание в «Расцветай на Обской» - это пробежки, езда на велосипедах и размеренные прогулки вдоль реки. Разнообразные виды активности превратят спорт в полезную привычку и помогут новоселам вести здоровый образ жизни.

Квартал «Сосновый бор» - жемчужина компании «Акация». Здесь каждый день можно наслаждаться чистым воздухом соснового бора и приятной свежестью реки. Фото: ДК «Акация».

Особого внимания в линейке предложений компании «Акация», дочернего бренда ГК «Расцветай», заслуживает квартал «Сосновый бор». Квартиры в этом проекте подойдут тем, кто хочет каждый день наслаждаться чистым воздухом соснового бора и приятной свежестью реки, не отказывая себе в преимуществах городской жизни.

Кварталы «Акация на Игарской» и «Цветной бульвар» - проекты комплексной застройки по принципу «город в городе», с полноценной инфраструктурой для жизни и отдыха. Продуктовые магазины, кофейни, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов - все расположено внутри квартала.

Тем, кто рассматривает возможность переезда из Новосибирска в Санкт-Петербург, застройщик предлагает «Расцветай в Янино». Квартал расположен в зеленом районе Янино-1 Ленинградской области. Локация расположена вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга - в 4 минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 12 минут, а до исторического центра Петербурга - за 25 минут.

«Расцветай в Янино» - проект новосибирского застройщика в Ленинградской области. Фото: ГК «Расцветай».

Приобретая квартиру в ГК «Расцветай», можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика. Кроме того, на некоторые проекты действует программа субсидированной ипотеки.

Центр продаж квартир ГК «Расцветай»:

Вокзальная магистраль, 8а,

тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

VK

канал Яндекс-Дзен

Телеграм-канал

Застройщики: ООО «СЗ «Расцветай на Красном», ООО «СЗ «Сакура», ООО «СЗ «Астра», ООО «СЗ «Лаванда», ООО «СЗ «Вербена», ООО «СЗ «Аквамарин», ООО СЗ «Магнолия», ООО СЗ «Ирис». Проектные декларации: наш.дом.рф

Банки-партнеры: АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» и др.

На правах рекламы