Под Новосибирском у учителя нашли в голове опухоль после того, как он переболел «омикроном»

Физрук не замечал огромную опухоль, пока не переболел омикроном. Фото: пресс-служба НИИТО имени Цивьяна

Новосибирские врачи провели редкую операцию - удалили опухоль размером 7х8 сантиметров из головы Алексея Кузнецова из села Листвянка. В феврале школьный учитель переболел «омикроном», после чего его начали мучить сильные головные боли. Началось головокружение, тошнило желчью, а сельские врачи не могли понять причину плохого самочувствия. МРТ показало огромную опухоль, и учителя срочно направили на операцию. Доктора поставили диагноз «астроцитома», злокачественная опухоль. Вырезали новообразование 5 часов, зато теперь боли прошли, даже заикание пропало.

Алексей вел здоровый образ жизни и жал 200 кг от груди. Фото: Предоставлены Алексеем Кузнецовым // пресс-служба НИИТО имени Цивьяна

ПЕРЕБОЛЕЛ ОМИКРОНОМ И НАЧАЛО ТОШНИТЬ

32-летний Алексей Кузнецов вырос в селе Листвянка Черепановского района Новосибирской области. Работал учителем физкультуры в родной школе, вел здоровый образ жизни, водил учеников в походы, собрал волейбольную команду и показывал, как может поднять 200 кило в жиме лежа.

- Жизнь была спокойная. Женился. Почти 2 года назад родилась дочь, жена забеременела вторым ребенком, - рассказал КП-Новосибирск Алексей Кузнецов. - В феврале 2022 года начались проблемы: заболела голова, по всем признакам у меня был «омикрон». Через неделю врачи подтвердили коронавирус, выписали противовирусные. Еще неделя - и я уже выздоровел, забыв о болезни.

В июле боли вернулись: пульсирующие, с тошнотой и рвотой желчью. Алексей ослаб, из-за тошноты не мог есть. Местный фельдшер отправила мужчину на дополнительные обследования, 25 июля Алексей поехал на МРТ в Искитим. Результат шокировал зожника: специалисты нашли огромную опухоль размером 5,5х6х8 сантиметров в правой теменно-височной области.

- Называлась эта опухоль астроцитома. Я сдал документы в поликлинике и стал ждать квоту, меня направили на операцию в НИИТО. Врачи сказали, что опухоль злокачественная, надо удалять. Стало страшно: работать я не мог, на руках дочка - 1 год и 10 месяцев, второй малыш на подходе. Врачей удивило, что болезнь протекала почти бессимптомно. Они считают, что сама опухоль в голове была уже давно. Несмотря на ее размеры, я все время вел активный образ жизни, - говорит Алексей Кузнецов. - После биопсии меня направили на экстренную операцию.

Операция длилась 5 часов и прошла успешно. Фото: пресс-служба НИИТО имени Цивьяна

ПРОПАЛО ЗАИКАНИЕ

За 5 часов сложной операции нейрохирурги Игорь Васильев и Иван Копылов удалили опухоль в пределе видимости. Однако микроскопические фрагменты могли остаться, и учителю назначили курсы лучевой и химиотерапии, это может занять год. Алексей смог быстро восстановиться после операции: спустя пару недель головные боли прошли, мужчина даже перестал заикаться.

- В детстве меня напугала собака, и с тех пор мне мешало заикание, теперь оно прошло. Во время подготовки и после операции я почти не спал. Мне очень помогла поддержка близких: жена и родители постоянно писали, звонили. В школе я практически никому не говорил о болезни, но теперь пропустил 1 Сентября и еще год буду на химиотерапии, так что у меня будут «пропуски по уважительной причине», - добавляет Алексей Кузнецов. - Раньше проблем со здоровьем не было, предыдущая операция была в 8 лет, когда вырезали аппендицит. Почему так случилось? Думаю, из-за «омикрона» давление повысилось, и опухоль начала расти. Врачи тоже считают, что вирус мог спровоцировать ухудшение состояния. Спасибо докторам, что спасли меня так быстро!

После вуза Алексей вернулся в родную школу, растит дочь и ждет второго ребенка. Фото: Предоставлено Алексеем Кузнецовым

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