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3 сентября 2022 17:55

Под Новосибирском у учителя нашли в голове опухоль после того, как он переболел «омикроном»

Врачи предполагают, что коронавирус мог спровоцировать рост клеток новообразования
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Физрук не замечал огромную опухоль, пока не переболел омикроном. Фото: пресс-служба НИИТО имени Цивьяна

Физрук не замечал огромную опухоль, пока не переболел омикроном. Фото: пресс-служба НИИТО имени Цивьяна

Новосибирские врачи провели редкую операцию - удалили опухоль размером 7х8 сантиметров из головы Алексея Кузнецова из села Листвянка. В феврале школьный учитель переболел «омикроном», после чего его начали мучить сильные головные боли. Началось головокружение, тошнило желчью, а сельские врачи не могли понять причину плохого самочувствия. МРТ показало огромную опухоль, и учителя срочно направили на операцию. Доктора поставили диагноз «астроцитома», злокачественная опухоль. Вырезали новообразование 5 часов, зато теперь боли прошли, даже заикание пропало.

Алексей вел здоровый образ жизни и жал 200 кг от груди. Фото: Предоставлены Алексеем Кузнецовым // пресс-служба НИИТО имени Цивьяна

Алексей вел здоровый образ жизни и жал 200 кг от груди. Фото: Предоставлены Алексеем Кузнецовым // пресс-служба НИИТО имени Цивьяна

ПЕРЕБОЛЕЛ ОМИКРОНОМ И НАЧАЛО ТОШНИТЬ

32-летний Алексей Кузнецов вырос в селе Листвянка Черепановского района Новосибирской области. Работал учителем физкультуры в родной школе, вел здоровый образ жизни, водил учеников в походы, собрал волейбольную команду и показывал, как может поднять 200 кило в жиме лежа.

- Жизнь была спокойная. Женился. Почти 2 года назад родилась дочь, жена забеременела вторым ребенком, - рассказал КП-Новосибирск Алексей Кузнецов. - В феврале 2022 года начались проблемы: заболела голова, по всем признакам у меня был «омикрон». Через неделю врачи подтвердили коронавирус, выписали противовирусные. Еще неделя - и я уже выздоровел, забыв о болезни.

В июле боли вернулись: пульсирующие, с тошнотой и рвотой желчью. Алексей ослаб, из-за тошноты не мог есть. Местный фельдшер отправила мужчину на дополнительные обследования, 25 июля Алексей поехал на МРТ в Искитим. Результат шокировал зожника: специалисты нашли огромную опухоль размером 5,5х6х8 сантиметров в правой теменно-височной области.

- Называлась эта опухоль астроцитома. Я сдал документы в поликлинике и стал ждать квоту, меня направили на операцию в НИИТО. Врачи сказали, что опухоль злокачественная, надо удалять. Стало страшно: работать я не мог, на руках дочка - 1 год и 10 месяцев, второй малыш на подходе. Врачей удивило, что болезнь протекала почти бессимптомно. Они считают, что сама опухоль в голове была уже давно. Несмотря на ее размеры, я все время вел активный образ жизни, - говорит Алексей Кузнецов. - После биопсии меня направили на экстренную операцию.

Операция длилась 5 часов и прошла успешно. Фото: пресс-служба НИИТО имени Цивьяна

Операция длилась 5 часов и прошла успешно. Фото: пресс-служба НИИТО имени Цивьяна

ПРОПАЛО ЗАИКАНИЕ

За 5 часов сложной операции нейрохирурги Игорь Васильев и Иван Копылов удалили опухоль в пределе видимости. Однако микроскопические фрагменты могли остаться, и учителю назначили курсы лучевой и химиотерапии, это может занять год. Алексей смог быстро восстановиться после операции: спустя пару недель головные боли прошли, мужчина даже перестал заикаться.

- В детстве меня напугала собака, и с тех пор мне мешало заикание, теперь оно прошло. Во время подготовки и после операции я почти не спал. Мне очень помогла поддержка близких: жена и родители постоянно писали, звонили. В школе я практически никому не говорил о болезни, но теперь пропустил 1 Сентября и еще год буду на химиотерапии, так что у меня будут «пропуски по уважительной причине», - добавляет Алексей Кузнецов. - Раньше проблем со здоровьем не было, предыдущая операция была в 8 лет, когда вырезали аппендицит. Почему так случилось? Думаю, из-за «омикрона» давление повысилось, и опухоль начала расти. Врачи тоже считают, что вирус мог спровоцировать ухудшение состояния. Спасибо докторам, что спасли меня так быстро!

После вуза Алексей вернулся в родную школу, растит дочь и ждет второго ребенка. Фото: Предоставлено Алексеем Кузнецовым

После вуза Алексей вернулся в родную школу, растит дочь и ждет второго ребенка. Фото: Предоставлено Алексеем Кузнецовым

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