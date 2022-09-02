Жених, попавший в страшную аварию на свадебной машине под Новосибирском, вышел из комы

Молодожены идут на поправку после ааврии. Фото: личный архив героев публикации.

Почти неделю врачи боролись за жизнь жениха, попавшего в страшную аварию на свадебной машине под Новосибирском. Напомним, ДТП произошло в двух километрах от Верх-Ирмени. Молодожены ехали на банкет после фотосессии на ферме диких животных, за рулем их авто был одноклассник жениха. выезжали со второстепенной дороги, когда в автомобиль со скоростью влетела другая иномарка.

- Когда выезжаешь с фермы, там есть стойка, которая перекрывает обзор. Одноклассник жениха, который был за рулем, потом рассказывал, что из-за нее не видел машину, которая неслась по основной дороге с огромной скоростью, - рассказал КП-Новосибирск дядя невесты.

Сильнее всех пострадал жених: он впал в кому, из-за ушибов обоих лёгких не мог дышать самостоятельно - его подключили к аппаратам ИВЛ. Также у него диагностировали перелом тазобедренного сустава, разрывы внутренних органов.

Удар пришелся на сторону жениха. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

– У племянницы перелом позвонков грудного отдела - операцию ей делать не будут, но она должна будет ходить в корсете, - рассказал дядя девушки.

Но, кажется, самое страшное уже позади: как говорят близкие, молодожены идут на поправку.

- Жених племянницы вышел из комы, их переводят из реанимации в общую палату, - рассказал КП-Новосибирск дядя невесты.

КП-Новосибирск желает молодоженам скорейшего выздоровления.

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