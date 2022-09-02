«Поделись своим знанием» - и заработай баллы для поступления в вуз

Галина Гриднева и Роман Бубенов на встречи с учащимися физико-математической школы при НГУ. Фото: Полина Сысолина

Акция «Поделись своим знанием» проходит в городах России уже в третий раз, но в этом году проект будет длиться втрое дольше, чем в предыдущем, - по 9 сентября. В рамках просветительской акции школьники смогут узнать о жизненном и интеллектуальном опыте известных в городе и стране людей, а также о том, как самим начать общественную деятельность. В Новосибирске проект стартовал именно в СУНЦ НГУ.

- Мы специально выбрали вашу площадку. Нас печалит, что, по официальной статистике, в стране только 0,5% работающего населения трудится в сфере науки. На науку приходится всего 1% ВВП. Мы за то, чтобы фундаментальная российская наука развивалась. Без людей здания институтов, лаборатории - ничто. Все зависит от вас. Нам важно найти с вами точки соприкосновения, - заверил школьников глава комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области Роман Бубенов.

- Все рождается, прежде всего, в семье. Те интересы, которые вы обсуждаете в семье, вы несете во внешнюю жизнь, в общество. Любая общественная организация - тоже своего рода семья, - подчеркнула председатель Общественной палаты региона и глава Новосибирской общественной организации «Знание» Галина Гриднева.

Она рассказала школьникам об общественной деятельности на простых примерах: кто-то заботится о животных, кто-то - о растениях. Многое из того, что мы видим на улицах каждый день, например цветы во дворах, - дело рук общественников. Для Академгородка темы экологии особенно актуальны.

Но сейчас для школьников и студентов открывается еще больше возможностей - например, конкурс президентских грантов или проект «Лига лекторов», который начнется в сентябре. Информация о том, в каких именно проектах могут поучаствовать школьники, есть на сайте общества «Знание».

- Лекции известных людей можно послушать на сайте в любой момент. Кроме того, у вас есть возможность с нашей помощью пригласить практически любого лектора, он приедет и обсудит с вами волнующие вопросы, - рассказал Роман Бубенов.

Поступить в новосибирскую ФМШ можно после трехнедельного обучения в летней школе, сдав вступительные экзамены. Фото: Полина Сысолина

Экспертов поблагодарила директор СУНЦ НГУ Людмила Некрасова.

- Нам очень интересно, потому что у нас и дети, и педагоги с очень активной жизненной позицией. Я думаю, что и мы могли бы тоже быть для вас полезными, - добавила она.

Школьники, в свою очередь, поинтересовались, как вступить в молодежный парламент региона. В этом им обещали помочь.

Не скрывали ученики и еще одного интереса: участие в социально значимых проектах дает дополнительные баллы в портфолио, которые положительно влияют на поступление. Весь учебный год одиннадцатиклассники будут усиленно готовиться к ЕГЭ, у них будет мало времени на хобби, но время на занятия, которые помогут поступить в желаемые вузы, они пообещали найти.

- В нашей стране точно скучать некогда, как и в нашем городе. Но для того чтобы вам было по-настоящему интересно, нужно не смотреть на все со стороны, а быть смелыми и самим принимать участие в различных проектах, - обратилась Галина Гриднева к школьникам с напутствием в завершение встречи.