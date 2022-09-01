Ореховый рай: новосибирский пенсионер выращивает фундук не хуже, чем в Турции

Пенсионер выращивает фундук 12 лет. Фото: Анна ПАШАГИНА

В 18 километрах от Новосибирска, в небольшом поселке Мичуринский, раскинулся настоящий южный сад. Анатолий Степанович Сидорович, опытный садовод-исследователь, килограммами выращивал малину, более 14 лет разводит виноград. Об этих ипостасях кандидата сельхознаук знают многие новосибирские садоводы-любители. Этой осенью он пригласил корреспондента КП-Новосибирск на сбор неожиданного урожая - фундука.

Пенсионер живет в небольшом поселке. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Дом и участок Анатолия Степановича знают многие огородники, иногда приходят сюда как на экскурсию. Мы тоже пришли удивиться. Своими глазами увидели, как южный орех прижился в непростом сибирском климате.

Анатолий Степанович - научный сотрудник. Фото: Анна ПАШАГИНА

Для начала познакомимся с самим Анатолием Степановичем. Ему сейчас 77 лет, 20 из них он работал научным сотрудником Новосибирской плодово-ягодной опытной станции. Специализировался на малине. Выращивал ягоду в промышленных масштабах на опытных полях.

Яблоко размером с кулак. Фото: Анна ПАШАГИНА

Сейчас в саду пенсионера можно найти не только малину и виноград, но еще и алма-атинские яблоки размером с хороший кулак, приличных размеров груши и заграничную ежевику. Но этими фруктами и ягодами новосибирцев не удивишь. А вот фундук встречается на наших дачах очень редко.

Фундук приехал в Новосибирск из Барнаула. Фото: Анна ПАШАГИНА

Фундук, который мы видим на магазинных прилавках, привозной. В основном экспортом занимаются Турция, Италия, Испания. В нашей стране его выращивают в южных регионах, в основном в Краснодарском крае. Как этот теплолюбивый гость прижился в Сибири? Анатолий Степанович раскрыл карты: он лишь продолжатель дела друга-селекционера.

- Саженцы мне подарила моя давняя подруга из Барнаула. Она тоже кандидат наук, но по размножению малины. Работали с ней в одно время. Кроме этого, она, как и любой ученый, решила поэкспериментировать и привезла из Саратова еще в 1970-х годах разные формы фундука, - рассказал КП-Новосибирск Анатолий Сидорович, садовод. - Занялась селекцией и создала две гибридные формы этого ореха - зеленую и краснолистную. В 2010 году она мне их отдала, а я занялся размножением.

На зиму кусты нужно пригибать к земле. Фото: Анна ПАШАГИНА

Садовод посадил семь кустов. Спустя 12 лет осталось шесть. Один начал давить виноград, и его пришлось выкорчевать. Плодоносить фундук начал только на третий год после посадки.

У одного из видов сережки появляются уже в августе. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Фундук не приспособлен к нашему климату. В октябре мы его начинаем пригибать к земле, чтобы не замерз. К примеру, особенность краснолистного в том, что после того, как мы собираем урожай, у него начинают вылезать почки и появляются сережки. Нам нужно, чтобы они перезимовали, - объясняет пенсионер.

Орехами любят полакомиться не только хозяева. Фото: Анна ПАШАГИНА

В целом орех неприхотлив. Поливать можно раз в месяц. Но досаждают вредители, причем не бабочки и не жуки: на фундук «бандами» нападают белки и бурундуки. Тут уже начинаются соревнования, кто первый успеет собрать урожай - садовод или грызуны.

- Свои схроны они прямо у нас на участке делают, - посмеивается хозяин сада.

Молодые кусты растут отдельно. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Мы еще и молодняк отдельно высаживаем. Побеги с кустов. Буду дальше его выращивать, - показывает новую поросль Анатолий Степанович.

Наш ответ южным орехам. Фото: Анна ПАШАГИНА

Чем же отличается сибирский фундук от привозного?

- Наш просто немного меньше, - ласково, как будто чтобы не обидеть любовно выращенные кусты, говорит Анатолий Степанович.

Собирают фундук в августе. Фото: Анна ПАШАГИНА

Ежегодно садовод-эксперт собирает со своих шести кустов фундука по два ведра орехов, уже шелушеных. Для семьи это не так уж и мало.

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