«Двойки и колы – это нормально, а отличники – зубрилы»: Электроник Владимир Торсуев объяснил, почему не навещает свою школу

Братья Торсуевы пришли в первый класс в 1973 году. Фото6 стоп-кадр из фильма.

«Приключения Электроника» – один из самых культовых фильмов для советских школьников. И первого сентября корреспонденты КП-Новосибирск попросили исполнителей ролей Электроника и Сыроежкина – братьев Торсуевых – вспомнить свой самый первый День знаний.

- Этого не забудешь! Первый учебный день у нас был 1 сентября 1973 года (за шесть лет до съемок легендарной картины - прим.авт.). Школа, в которой мы учились, была у нас во дворе. И тогда еще была серая, страшная у мальчиков форма – ее в старых фильмах сейчас увидеть можно. А наша родная сестра пошла в 10 класс. И так как мы - близнецы, нас десятиклассники взяли на руки, и мы давали первый звонок, - рассказал КП-Новосибирск Владимир Торсуев.

Правда, сейчас в школу, где учились, Торсуевы не заглядывают.

- Свою школу мы с братом каждое утро видим в окно, и я каждый день со своими собаками гуляю вокруг нее. Но поменялись преподаватели, поменялся номер школы, и наша школа, увы, нас уже не ждет. Хотя с одноклассниками мы встречаемся, - поделился Владимир Торсуев.

Братья Торсуевы в свою школу не приходят. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Кстати, если в фильма Электроник – круглый отличник, который сдает за Сыроежкина все предметы на пятерки, то в жизни у Владимира Торсуева другая позиция:

- Идите в школу с удовольствием! Школа – это ведь не просто учеба, это школа жизни, отношений, дружбы. В вашей жизни будет все: и пятерки, и тройки, и двойки, и колы. Не пугайтесь этого – это нормально. А круглые отличники – абсолютные зубрилы, - говорит артист.

А вот его брат Юрий, который в фильме сыграл того самого двоечника Сыроежкина, считает иначе:

- Ну что ты такое говоришь! Я в своей жизни встречал отличников, которым было просто дано. И они не были зубрилами. Я бы хотел пожелать умных, профессиональных учителей! И, конечно, видеть цель и верить в себя. Школа – это много друзей и много приключений, ничего не бойтесь, - пожелал школьникам Юрий Торсуев.

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