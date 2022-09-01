«16 лет мы бомжевали»: в Новосибирске начался суд по делу Виссариона и его сподвижников

Над Сергеем Торопом и его сподвижниками начался суд. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Дело Виссариона (именно так называет себя Сергей Тороп) и последователей «Церкви последнего завета» начал рассматривать Железнодорожный районный суд: там состоялось предварительное слушание.

Напомним, два года назад на территорию общины под Красноярском нагрянул спецназ, в коттеджах сектантов провели обыски. Самого Виссариона его пресс-секретаря Вадима Редькина, главу местной школы - проповедника Владимира Ведерникова - под конвоем вертолетами доставили в Новосибирск.

- По версии следствия, долгое время применяли к своим последователям психологическое насилие, в результате которого некоторым членам организации причинен тяжкий вред здоровью, - пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сразу после задержания. Кроме того, Торопа и его сподвижников обвиняют в присвоении денег, которые отдавали последователи «Церкви последнего завета».

Одним из потерпевших признан Кирилл Климов. По версии следствия, по вине виссарионовцев у него развилось тяжелое психическое заболевание. По словам мужчины, в 1994 году его мать познакомилась с Сергеем Торопом, за бесценок продала комнату в Москве, деньги отдала предводителям «Церкви последнего завета» и вслед за ними поехала в Курагинский район. Но в общине ее не ждали.

- 16 лет мы бомжевали. Сейчас комната в Москве стоит около шести миллионов в том районе, в ста метрах метро - улица Бутырская, 6 мы жили, - пояснил журналисту КП-Новосибирск сын бывшей сектантки Кирилл Климов.

Потеревший надеется, что ему вернут деньги его матери деньги за проданную комнату и компенсируют моральный ущерб за многолетние вынужденные скитания.

Адвокаты обвиняемых с выводами следствия не согласны, как и их клиенты:

- Невозможно признать то, что ты не совершал. Предъявленное обвинение безосновательно. Стороной защиты было заявлено ходатайство о возвращении дела в порядке 237 ст. в связи с наличием определенных обстоятельств, доводы которых защита изложила, свою позицию обозначила суду, - рассказала представителям СМИ адвокат Сергея Торопа Ольга Маринкина.

Защитники обвиняемых настаивали, чтобы материалы вернули прокурору на доработку. Но судья не увидела препятствий для рассмотрения дела. Первое заседание состоится 13 сентября. Фигурантам планируют огласить многостраничное обвинительное заключение.

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