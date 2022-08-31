Лучшие школы Новосибирска 2022: адреса, отзывы, результаты ЕГЭ

Публикуем рейтинг лучших школ Новосибирска 2022. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Конечно, мамы и папы хотят, чтобы их дети посещали лучшие школы Новосибирска 2022. Но в какой школе ребенку дадут все необходимые знания, помогут подготовиться к ЕГЭ на высший балл и будут учить в комфортной, дружественной атмосфере? Этими вопросами задаются многие родители. На помощь пришло региональное министерство образования. Чиновники составили рейтинг школ с самыми высокими результатами по ЕГЭ.

Физико-математическая школа им. М.А.Лавреньева. Фото: https://vk.com/sescnsu

СУНЦ НГУ (Физико-математическая школа имени М. А. Лаврентьева при НГУ)

Адрес: ул. Пирогова, 11/1

Телефоны: (383) 330-30-11, 330-18-42, 363-40-66

Почта: fmsh@sesc.nsu.ru

Эта школа традиционно возглавляет рейтинг учебных заведений Новосибирска с самым большим числом стобалльников. В этом году высший балл по ЕГЭ получили 16 учеников: пятеро из них сдавали математику профильного уровня, четверо — химию, по три человека — физику и русский язык, один — информатику и ИКТ.

Сюда стоит поступать тем, кто интересуется точными и естественными науками. Попасть в СУНЦ НГУ можно только с 8-го класса. Школа собирает олимпиадников из Сибири и с Дальнего Востока, поэтому иногородним предоставляют общежитие. Учащимся положено бесплатное трехразовое питание, также есть платная столовая.

— Это не обычная школа. Вы здесь не ученик, а воспитуемый и большую часть времени учитесь самостоятельно. Необходимо заранее спланировать свой процесс обучения, понять, что необходимо в первую очередь, что — во вторую и что вообще не надо. Учебников как таковых нет. Например, по истории или обществознанию даются электронные книжки, в которых вопросы социологии, философии, конфликтологии рассмотрены по-взрослому, то есть с терминологией, которая требует обращения к толковому словарю. Знания по физике дают из расчета, что они лягут на базу, с которой вы уже поступили, — пишет выпускник СУНЦ НГУ на сайте «Фламп».

Инженерный лицей НГТУ. Фото: lyceum.nstu.ru.

Инженерный лицей НГТУ

Адрес: ул. Выставочная, 36

Телефон: (383) 346-35-06

Почта: l_ngtu@edu54.ru

В лицее при НГТУ учат будущих техников и экономистов. Со средних классов больше внимания уделяется физике, математике и экономике, но ученики могут выбрать и факультативные курсы по гуманитарным и естественным наукам. Кстати, именно по этим предметам выпускники лицея достигли высот в 2022 году. Четверо из них получили 100 баллов по русскому языку, один — по истории, один — по информатике.

Лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева

Адрес: ул. Ученых, 10/ул. Ученых 10/1

Телефоны: (383) 330-16-38, 330-35-73, 330-34-89

Почта: l_130@edu54.ru

Еще одна из школ Академгородка, которая регулярно входит в списки лучших. В 2022 году высший балл на ЕГЭ получили четверо выпускников. В старших классах учеников готовят по четырем профилям: физико-математическому, социально-правовому, естественно-научному и универсальному. В 2019 году в лицее появился новый корпус с бассейном, двумя спортзалами, лабораториями для старшеклассников и большим актовым залом.

Гимназия №1 Новосибирска. Фото: gmsib.ru.

Гимназия № 1

Адрес: Красный пр-т, 48

Телефоны: (383) 222-25-62, 222-52-30, 222-29-18

Почта: g_1@edu54.ru

Гимназия расположена в самом центре города, недалеко от станции метро «Площадь Ленина». В 2022 году в тройку лидеров по стобалльникам гимназия не попала, однако треть всех ее выпускников набрали по итогам трех экзаменов от 250 до 300 баллов.

— Отличительными чертами школы изначально являлись гуманитаризация воспитательного процесса, ориентация на развитие творческих способностей личности. Сегодня в гимназии работают математические и естественно-научные классы, — сообщается на официальном сайте.

Ученики и их родители отмечают хорошую подготовку, которая помогает детям поступить в вузы, такие как НГУ и МГУ.

Школа «Диалог»

Адрес: Красный пр-т, 67а/ул. Колыванская, 3

Телефоны: (383) 218-51-84, 209-26-99

Почта: s_dialog@edu54.ru

Школа с углубленным изучением английского языка. Дети с 1-го по 2-й классы учатся 5 дней в неделю, с 3-го по 11-й классы — 6 дней. В классы набирают 12 — 15 человек, для занятий английским класс делят на две группы.

— Школа маленькая, младшеклассники и старшеклассники знают друг друга и становятся маленькой семьей. Обучение практически индивидуальное. Оплата не только за отличное преподавание углубленного английского, но еще и за второй иностранный язык, за большой выбор различных кружков, а также за лучших преподавателей. Из минусов — слишком тесные помещения, — пишут родители на «Флампе».

Гимназия № 5

Адрес: ул. Академическая, 9

Телефон: (383) 330-30-22

Почта: g_5@edu54.ru

Гимназия находится в самом сердце Академгородка. В этом году она также выделилась: выпускник Георгий Куклин набрал 200 баллов по двум обязательным экзаменам — русскому языку и математике.

— Отличное учебное заведение с замечательным преподавательским составом. Многие мои одноклассники, как и я сам, уехали учиться из гимназии в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, — пишет один из бывших учеников на сайте «Школы России».

Из плюсов школы отмечают также сильную подготовку по математике, из минусов — слабое преподавание английского языка.

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