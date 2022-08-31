Аналитик рассказал, как изменятся цены на недвижимость в Новосибирске осенью 2022

Цены на квартиры с высокой вероятностью снизятся к осени. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тех, кто собирается прибрести собственную квартиру, волнует вопрос, как изменятся цены на недвижимость в Новосибирске осенью 2022 года. Стоит ли брать квартиру сейчас, перед повышением цен, или подождать, когда они упадут еще больше? Мы спросили об этом у независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева.

— Я думаю, что цены зависнут на прежнем уровне, на рынке будет затишье. Возможно, будет даже небольшое снижение, в основном у застройщиков, которые с марта ставят заградительные цены (то есть завышенные в 2 — 3 раза, чтобы снизить поток клиентов и дальнейший рост цен. — Ред.). Сейчас почти ни у кого заградительных цен и не осталось. Цены на стройматериалы также перестали расти, на этом фоне рынок чуть-чуть оживился. Даже произошел сдвиг в сторону новостроек — их покупать выгоднее, чем вторичку, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Николаев.

По мнению аналитика, в ближайшей перспективе вряд ли понизят ключевую ставку, а значит, не изменится и ставка по льготной ипотеке. На конец августа базовая ставка по ипотеке в Сбербанке и ВТБ составляет 9,9% как для новостроек, так и для вторичного рынка, по льготной ипотеке — от 5,7%. И несмотря на торможение в росте цен, они по-прежнему остаются очень высокими.

— Сегодня средняя цена квадратного метра в новостройках — 119 — 120 тысяч рублей. Ниже 100 только в Первомайском и Кировском районах. Во вторичном жилье — около 100 тысяч, — отмечает Сергей Николаев.

В дальнейшем, если случится падение цен, гораздо быстрее начнут дешеветь новостройки. Снижение стоимости вторички займет более длительное время.

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