«Разослал друзьям фото окровавленной жертвы»: суд вынес приговор обвиняемому в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске

Накануне своей гибели девушка узнала об измене парня. Фото: соцсети

Новосибирский областной суд сегодня поставил точку в деле о безжалостной расправе над 17-летней девушкой в новостройке на улице Кошурникова. Полтора года назад Федор Хижин нанес своей сожительнице несколько десятков ударов ножом.

- 6 марта 2021 года Федор и его жертва приняли наркотики, после чего подсудимый нанес девушка не менее 59 ударов ножом в шею, голову, по лицу и верхним конечностям. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Мария Шеин.

За дверями квартиры, которую снимала молодая пара, были слышны душераздирающие крики. Но соседи не придали этому значения. По их словам, Федор и Настя постоянно конфликтовали:

- Скандалили, дрались, дверями хлопали, мебель ломали. Я не знаю, что они там делали, но нам жить было некомфортно рядом. Делали замечания, но это все бесполезно, - рассказала журналисту КП-Новосибирск жительница соседней квартиры сразу после происшествия.

На допросах юноша признался: он спрятал нож под пледом, а когда Настя попыталась его обнять, перерезал ей горло. А после разослал друзьям фото окровавленной девушки и прощальные сообщения: осознав содеянное, он хотел покончить с собой.

- Но потом обвиняемый скрылся с места совершения преступления, при этом забрал наличку, ноутбук и мобильный телефон потерпевшей: общая сумма ущерба - 50 тысяч рублей, - пояснила следователь Следственного отдела по Дзержинскому району Новосибирска Наталья Донская, когда дело передавали в суд.

Гаджеты злоумышленник сдал в ломбард, а сам подался в бега - на попутках поехал к приятельнице в Кемеровскую область. Однако узнав, что он натворил, девушка обратилась в полицию.

- Под контролем правоохранителей, она назначила встречу своему знакомому возле одного из торговых центров города Кемерово, после чего обвиняемого задержали сотрудники уголовного розыска, - рассказали в пресс-службе областного главка МВД после задержания фигуранта.

В ходе предварительного следствия Хижин на месте преступления продемонстрировал на манекене, как убивал девушку. Молодой человек утверждал: никаких корыстных намерений у него не было, просто поссорились.

- В связи с бытовым конфликтом, ссорой, - уверял он потом на допросах.

В суде молодой человек также категорически отрицал, что расправился с Настей ради наживы. Судья пришла к выводу, что умысел на хищение имущества потерпевшей у него возник уже после расправы. Так что Федора Хижина признали виновным в убийстве с особой жестокостью и краже. Приговор - пятнадцать лет колонии строгого режима. Будет ли он его обжаловать, Хижин журналистам не прокомментировал.

Кроме того, Хижин должен компенсировать матери погибшей затраты на похороны – 338 тысяч рублей, оплатить услуги представителя – еще 300 тысяч - и выплатить миллион за моральный ущерб.

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