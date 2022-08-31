«Я была на волоске от смерти»: печень матери пятерых детей изъели паразиты, спас женщину неизвестный донор

Сибирячка родила пятерых детей, похудела и стала тренером по Pole Dance. Фото: Предоставлено Аленой Верхотуровой

Жительница Томска Алена Верхотурова получила вторую жизнь. Этой зимой ей поставили редкий диагноз «альвеококкоз», нужна была трансплантация печени. Сначала помочь дочери вызвалась мама Алены, врачи планировали разделить ее орган на двоих. Но в итоге такие жертвы не понадобились - внезапно в Новосибирске появился посмертный донор, группа крови которого совпала с Алениной. О том, как развивалась болезнь и что испытала женщина, получившая второй шанс, - в материале КП-Новосибирск.

Многодетная мама всегда следила за здоровьем и похудела благодаря танцам. Фото: Предоставлено Аленой Верхотуровой

СЕМЬЯ, ДЕТИ И ЗОЖ

До болезни жизнь Алены Верхотуровой была очень насыщенной. Девушка окончила школу, потом - Томский госуниверситет, вышла замуж и переехала в загородный дом. Семья открыла небольшой бизнес - продавали различные купажи ферментированного иван-чая. Вели небольшое хозяйство, огород. Один за другим в семье появлялись дети, всего их пятеро.

- Супруг всегда поддерживал меня в желании обучаться и в устремлениях, связанных со спортом и здоровым образом жизни в целом. Нередко со мной советовались по применению трав и эфирных масел. Кому-то я составляла сборы, кому-то давала общие рекомендации. Я всегда была уверена в своем теле, - рассказала Алена Верхотурова.

После развода и суда болезнь обострилась, неожиданно для сибирячки. Фото: Предоставлено Аленой Верхотуровой

После рождения четвертого ребенка пышная красавица увлеклась фитнесом, растяжкой и Pole Dance. Вскоре многодетная мать стала еще и инструктором по стретчингу и йоге для беременных. Алена - истинный зожник, у нее никогда не было проблем со здоровьем, однако в 32 года ее начала беспокоить печень.

- Первые тревожные звоночки я получила 4 года назад, перед разводом. Расставание было длительным и болезненным, обследоваться не было никакого желания. Проблемы были и на работе: тогда я столкнулась с давлением руководства, перенервничала и три дня не смогла есть вообще. Еда либо бежала назад, либо кирпичом лежала во мне, вызывая головокружение, тошноту, боли, - описывает Алена Верхотурова.

Женщина понимала, что обследоваться нужно обязательно, но постоянный страх безденежья уводил в другую сторону. Однако ее друг-врач настоял на обращении к терапевту, убедил пройти УЗИ.

Алена с детьми жила в деревне и занималась чайным бизнесом. Но пришлось переехать в город. Фото: Предоставлено Аленой Верхотуровой

РЕДКАЯ БОЛЕЗНЬ

Обследование показало увеличенную печень и два больших образования. Сначала Алену направили в онкодиспансер, первый прием должен был состояться через три недели. Но многодетная мама решила дополнительно сдать кровь на паразитов в платной клинике.

- Результаты анализов поставили онкологию под сомнение. Далее было множество длительных обследований, и в последних числах февраля 2022 года в 3-й городской больнице города Томска мне диагностировали почти полное паразитарное поражение печени - альвеококкоз, - говорит многодетная мама Алена Верхотурова.

Врачи объяснили: эта болезнь чаще всего долго не диагностируется, потому что не вызывает никаких симптомов. Она не передается между людьми: личинка может попасть в тело человека через зараженное мясо, переносчиком могут быть собаки, либо можно заразиться через дикоросы, что произрастают на выпасах скота. Врачи предполагают, что Алена заразилась еще в детстве.

- Если бы я обратилась раньше, мне могли бы вырезать пораженный участок печени, и постепенно она доросла бы… Но я не любила врачей, а на фоне длительных стрессов болезнь спрогрессировала. Стал усиливаться ночной зуд, я была охвачена страхом и замкнулась. В июле этого года я пожелтела: печень перестала справляться с нагрузкой. Мне сказали, что спасет только трансплантация, - продолжает Алена.

Женщина собирала травы и лечилась народными средствами, но оказалось, что печень уничтожена паразитами. Фото: Предоставлено Аленой Верхотуровой

«НЕ ЗНАЮ, КОГО БЛАГОДАРИТЬ»

Сначала к операции по пересадке печени начала готовиться мама Алены. Врачи могли разделить ее орган на две части, но для этого необходимо было определить совместимость донора. Мама уже собралась лечь на обследование, но все изменил случай.

- 16 августа Бог даровал мне жизнь руками талантливых хирургов Новосибирской областной больницы. Донор с той же редкой группой крови появился ночью, операция была срочная, - вспоминает Алена Верхотурова. - Я очнулась в реанимации в 15.00, в голове пролетели мысли: непонятно за что дарованная мне жизнь, почему-то лишенный жизни другой человек, чудо его появления. Только в этот момент я четко поняла, что была на волоске. Я радовалась от того, что жива, и не знала, как и кого мне благодарить!

У Алены редкая группа крови, и то, что донор появился, - чудо. Врачи сказали, что печень прижилась. На четвертый день пациентку перевели из реанимации в палату.

- Для меня очень важна семья, она всегда была на первом месте. Я много чем увлекалась в своей жизни, большую часть времени я посвящала травам, сборам, составлению чайных купажей и занятиям с детьми. У нас в доме были все соседские ребятишки! - добавляет Алена Верхотурова - В акробатических танцах на пилоне я нашла себя по-настоящему! Надеюсь, когда-то я смогу вернуться в этот спорт, но врачи говорят, не ранее чем через год. Сперва же надеюсь окрепнуть и начать реализовывать свои мечты. Наладить свой достаток так, чтобы показать детям другие города и их достопримечательности, а регулярные поездки к врачам превратить в приятные семейные путешествия.

После выздоровления Алена мечтает вернуться к танцам. Фото: Предоставлено Аленой Верхотуровой

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧЕЙ

46 пересадок печени за год

Врачи-трансплантологи Новосибирской областной клинической больницы планировали спасти пациентку с помощью фрагмента печени ее матери. Однако чья-то смерть изменила планы.

- В данном случае единственным возможным выходом была трансплантация печени. Мы могли использовать как орган от посмертного донора, так и фрагмент печени от прижизненного родственного донора. С учетом клинического статуса пациентки было принято решение об отказе от родственной трансплантации при появлении совместимого с ней целого органа от посмертного донора, - сообщил КП-Новосибирск заведующий отделением трансплантации органов Новосибирской областной больницы Иван Поршенников.

В Новосибирской областной больнице отметили, что врачи выполняют все типы трансплантации печени, в том числе детям первого года жизни. В 2021 году было выполнено 46 таких вмешательств пациентам разных возрастов.

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